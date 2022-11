Unilumin Group., Ltd.

Bis zur Fußball-WM in Katar! LED-Displays von Unilumin erleuchten das Lusail-Stadion

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beginnt am 21. November, und ihr Finalspiel wird im Lusail-Stadion, dem größten Stadion Katars stattfinden.

Dank der Beliebtheit der LED-Technologie sind LED-Displays und LED-Display-Steuerungen zur Standardausstattung vieler internationaler Sportarenen geworden. Als Vertreter von LED Intelligent Manufacturing in China haben Unilumin und das international renommierte Unternehmen Daktronics gemeinsam LED-Displays für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zur Verfügung gestellt. Dazu gehören die großen LED-Torstandsanzeigen von Unilumin, die den Fußballplatz erleuchten werden.

In Katar gibt es hohe Temperaturen und eine starke Sonnenlichtstrahlung. Deshalb müssen die in dieser Weltmeisterschaft eingesetzten LED-Displays über eine verbesserte Wärmeableitung, höhere Helligkeit und weitere außergewöhnliche Leistungsmerkmale verfügen. Um allen Fans auf der ganzen Welt ein besseres Zuschauererlebnis zu bieten, hat das technische Team von Unilumin das Gehäusedesign individuell angepasst und spezielle Modulmasken, Treiberschaltkreise und Chips zur Anwendung gebracht. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Wärmeableitung um mehr als 50 % verbessert werden. Die Helligkeit wird ebenfalls stark verbessert, was nicht nur den langfristigen stabilen Betrieb der Displays gewährleistet, sondern auch eine klare Anzeige bei intensivem Lichteinfall garantiert, so dass die Zuschauer von allen Plätzen aus das Spiel genießen können.

Darüber hinaus sind die LED-Display-Terminals von Unilumin mit einer eigens von diesem Unternehmen entwickelten Steuerungs-, Betriebs- und Wartungsplattform für die Displays ausgestattet, die eine intelligente Fernsteuerung von Wiedergabe, Übertragung und Interaktion während der Veranstaltung ermöglicht. Als wichtiges interaktives Medium für die Informationsverbreitung und die Interaktion mit dem Publikum wird sie der Star des Lusail-Stadions sein.

Nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, der FIBA Basketball-Europameisterschaft der Herren und anderen großen Sportveranstaltungen hat Unilumin auch hier seine selbstentwickelten High-Tech-Produkte dank ihres hochwertigen Produktdesigns, ihrer individuellen Anpassung, der technischen Beratung vor Ort und des hervorragenden Kundendienstes wieder zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Rahmen einer großen internationalen Sportveranstaltung gemacht.

