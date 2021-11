APO Pharma Immun GmbH

Immunkarte unterstützt deutschlandweit Gastronomie und Geschäfte mit kostenlosen Corona-Einlass-Plakaten

Berlin (ots)

Das Leipziger Start-up Immunkarte.de versendet kostenlos Plakate zur Vereinfachung der Umsetzung von Einlasskontrollen

Auf https://immunkarte.de/plakate/ sind ab sofort für alle interessierten Geschäfte und Institutionen 2G und 3G Plakate sowohl zum Download als auch kostenlosen Bestellung verfügbar.

Mit dieser Aktion möchte Immunkarte Geschäfte bei der Umsetzung der 3G beziehungsweise 2G Regeln deutschlandweit unterstützen.

Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Pandemie, den derzeitigen Fallzahlen und der historisch hohen Inzidenz sind sinnvolle Regelungen unerlässlich. Um es Geschäften zu erleichtern, zu zeigen welche Regelungen bei ihnen gelten, können sie auf die kostenfreien Plakate zurückgreifen.

Über eine Million Deutsche nutzen schon heute die Immunkarte um sich bei Einlasskontrollen als vollständig Geimpfte auszuweisen.

Das Start-up Immunkarte.de bietet in über 7500 teilnehmenden Apotheken in ganz Deutschland die Immunkarte an (siehe Immunkarte.de). Die blaue Immunkarte ist der digitale Impfpass im Scheckkartenformat. Rückseitig ist derselbe QR-Code abgebildet wie in der offiziellen CovPass-App oder Corona-Warn-App, der durch alle in der EU verwendeten offiziellen Scan-Apps gelesen werden kann. Die Immunkarte kann in teilnehmenden Apotheken für 9,90 EUR erworben werden. Sie wird nur wenige Tage später den Kunden nach Hause geliefert.