Genome

Genome gibt Debitkarten für Unternehmen heraus

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire)

Genome (UAB Maneuver), ein in Litauen ansässiges Finanz-Startup, beginnt mit der Ausgabe von physischen Debitkarten für Geschäftsinhaber in der Beta-Version. Sie sind von Visa lizenziert, da Genome deren Hauptmitglied ist. Diese Lizenz bot die Möglichkeit, nicht nur Debitkarten, sondern auch virtuelle Karten auszugeben, die auf der Genom-Website bestellt werden können. Die Karten sind jetzt für Besitzer von Geschäftsbrieftaschen erhältlich.

Jetzt können Geschäftsinhaber von Genome Karten bestellen und ihre Konten in mehreren Währungen verknüpfen: einem Standard-EUR und zusätzlich in GBP oder USD. Die Kartentransaktionen werden automatisch in die bevorzugte Währung umgerechnet. Inhaber von Geschäftskonten können eine Karte bestellen, auf der aus Sicherheitsgründen weder eine Nummer noch ein CVV2-Code aufgedruckt ist und deren persönliche Daten in einem Genome-Webportal oder einer Anwendung gespeichert sind. Diese Funktion verbessert die Sicherheit einer physischen Karte, falls sie verloren geht oder gestohlen wird.

Mit der Visa Business Debitkarte wird ein kostenloser Bonus geliefert - ein Hardware-Token, der Geschäftsinhabern zu mehr Sicherheit bei Transaktionen verhilft. Der Token gilt als zusätzlicher Schutz vor Betrug, da er einen zusätzlichen Überprüfungsschritt für sicherere Überweisungen bietet.

"Dies ist ein großer Schritt für die Ausweitung unserer Dienstleistungen für Geschäfts- und Handelskunden. Genome Debitkarten werden einen ganzen Zyklus von Finanzdienstleistungen vervollständigen, die Unternehmen bei ihren täglichen Aktivitäten benötigen, wie z.B. die Bezahlung von Marketingkampagnen oder die Verwendung von Karten zur Verwaltung von Gehaltsabrechnungen für Mitarbeiter, die bequem im Genome-Ökosystem abgewickelt werden", - sagt Daumantas Barauskas, COO von Genome.

Visa Business Debitkarten können Sie hier bestellen.

Informationen zu Genome

Genome ist ein von der litauischen Zentralbank zugelassenes und überwachtes E-Geld-Institut. Mit Genome können Sie schnell, einfach und sicher Geschäfts- und Händlerkonten eröffnen. Starten Sie eine Business-Wallet bei Genome und haben Sie bis zu 15 dedizierte Business-IBAN-Konten in verschiedenen Währungen: EUR, USD, GBP. Sie können Währungen umtauschen, inländische und internationale Überweisungen tätigen, Ihre Finanzen jederzeit im Blick behalten und vieles mehr. Genome bietet Corporate Visa-Karten für Unternehmen an, mit denen sie ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer, Marketing- und andere Geschäftsausgaben bezahlen können.

Die Eröffnung eines Händlerkontos bei Genome ist ebenso einfach. Genome arbeitet mit Unternehmen aus den Bereichen eCommerce, SaaS, Versorgungsdienste, Transport, Versicherungen, Veranstaltungen und anderen Unternehmen zusammen. Akzeptieren Sie Zahlungen in über 20 Währungen, verfolgen und planen Sie Ihre Auszahlungen von einem Dashboard aus. Die Kunden können mit 40 alternativen lokalen Zahlungsmitteln sowie mit Karten großer Marken wie Visa und Mastercard bezahlen.