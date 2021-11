Haikou International Investment Promotion Bureau

Der FTP-Plan von Hainan fördert das Entstehen von Marktunternehmen in Haikou City im Zeitraum Januar bis September 2021

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Im Zeitraum von Januar bis September 2021 sind in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, 176.900 Marktteilnehmer aufgetaucht, was einem Anstieg von 126 Prozent gegenüber dem letzten Zeitraum entspricht. Dies ist auf die Bemühungen der Regierung zurückzuführen, den Masterplan für den Freihandelshafen Hainan (FTP) umzusetzen, gab das Haikou International Investment Promotion Bureau diesen Monat bekannt.

Der Masterplan für den Freihandelshafen Hainan zielt darauf ab, die südliche Inselprovinz bis zur Mitte des Jahrhunderts zum größten zollfreien Markt der Welt und zu einem weltweit einflussreichen Freihandelshafen auf hohem Niveau auszubauen. Nach dem Plan der Regierung wird sich diese Region bis 2050 zu einem einzigartigen Cluster mit einer fortschrittlichen Wirtschaft entwickeln, in dem sich Campusse führender Universitäten, fortschrittliche Laboratorien und Hauptsitze führender multinationaler Unternehmen befinden werden.

Seit der Veröffentlichung des Masterplans am 1. Juni 2020 hat Haikou an acht Unterzeichnungszeremonien in der Provinz Hainan teilgenommen, die 106 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 50,995 Milliarden Yuan (etwa 7,9 Milliarden US-Dollar) betrafen, an denen die Xiaomi Corporation, China Railway Material General, Cambodia Angkor Air, De Beers und andere bekannte Unternehmen beteiligt waren.

Haikou hat die Verwaltungsverfahren gestrafft, um den Unternehmen besser dienen zu können, wobei die Effizienz in den letzten Jahren um 90 % verbessert wurde. Die Genehmigungsfrist für nichtstaatliche Investitionsprojekte wurde auf 14 Arbeitstage verkürzt, was eine erhebliche Zeitersparnis bis zum Baubeginn bedeutet.

Die Hainan Chang?an International Pharmaceutical Co., Ltd. durchlief den gesamten Prozess von der Standortauswahl bis zur Festlegung des Investitionsvertrags innerhalb von 21 Tagen. Bislang hat das Unternehmen sein Hauptprojekt abgeschlossen und bereits 400 Millionen Yuan (etwa 61,5 Millionen US-Dollar) in seine Produktionslinie für Antitumor-Medikamente investiert.

Haikou bemühte sich auch, Einladungen zu Investitionsveranstaltungen in Peking, Shanghai und Shenzhen auszusprechen, und viele Unternehmen berichteten über ihre Erfahrungen mit der Ansiedlung im Jiangdong New District.

Zhang Jiawei, Leiter der Shenzhen Minaspace International Group Co. limited, sagte, dass Haikou Jiangdong New District über ein stabiles, langfristiges politisches System, ein lebenswertes ökologisches Umfeld, schrittweise optimierte unterstützende Einrichtungen und offensichtliche Vorteile einer späteren Politik verfügt.

Li Sichao, ein China Area General Manager der Tochtergesellschaft von Shenzhen Huachuang Investment Management Co., Ltd. wies auch darauf hin, dass der Jiangdong New District mit verschiedenen bevorzugten Hainan-FTP-Politiken sowie einem ausgeprägten Sinn für Umweltschutz ausgestattet ist.

Die chinesische Zentralregierung hat beschlossen, dass in Hainan bis 2025 ein Freihandelshafensystem mit Schwerpunkt auf Handels- und Investitionsliberalisierung und -erleichterung "grundsätzlich etabliert" und bis 2035 "ausgereifter" werden soll. Die Behörden erwarten, dass Hainan, die größte Sonderwirtschaftszone Chinas, zur Frontlinie der Integration Chinas in das globale Wirtschaftssystem wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682139/image1.jpg