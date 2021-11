CakeDeFi

Cake DeFi lanciert seine bisher ambitionierteste Promotion für den 11.11.

Singapur (ots)

Cake DeFi, das weltweit am schnellsten wachsende Krypto-Finanzunternehmen, das sich dem einfachen Zugang zu dezentralen Finanzdienstleistungen verschrieben hat, hat heute den Start seiner Double 11-Promotion bekannt gegeben, der bisher größten und ambitioniertesten Promotion der Plattform.

Von 05:00 UTC am 11. November 2021 bis 05:00 UTC am 25. November 2021 verspricht der Cake DeFi 11.11 Winter Sale die besten Anmeldeangebote für neue Kunden, die Cashflow aus ihren Kryptowährungen generieren wollen. Nach dem Erfolg der "Olympic Bake Off"- und der Oktoberfest- und Mooncake-Promotions wird die neue 11.11-Promotion größere und bessere Angebote für neue und bestehende Cake DeFi-Kunden auf der ganzen Welt bieten.

Neue Kunden, einschließlich derer, die sich bereits bei Cake DeFi registriert haben, aber ihre KYC (Identitätsüberprüfung) noch nicht abgeschlossen haben, und eine Ersteinzahlung von bis zu $1.000 tätigen, haben Anspruch auf einen Ersteinzahlungsbonus von 11%. Das bedeutet, dass jeder neue Kunde, der sich zwischen 05:00 UTC am 11. November 2021 und 05:00 UTC am 25. November 2021 anmeldet, einen zusätzlichen Bonus von bis zu $110 in Krypto erhalten kann.

"Unsere Mission war es schon immer, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir es ihnen ermöglichen, Renditen aus ihren Kryptowährungen zu generieren. Im Laufe des Jahres haben wir ein enormes Wachstum erlebt, und deshalb wollen wir neuen und bestehenden Kunden während dieses internationalen Einkaufsfestes etwas Besonderes bieten", sagte Julian Hosp, CEO und Mitbegründer von Cake DeFi.

Cake DeFi bietet nicht nur einen hohen Bonus für Neukunden, sondern auch einen Mehrwert für seine bestehenden, treuen Kunden. Alle Bestandskunden können für jede erfolgreiche Empfehlung (Identität verifiziert mit einer Mindesteinzahlung von $50) zusätzliche $11 in Krypto erhalten, die zum bestehenden Referral-Programm hinzugefügt werden.

Die zweiwöchige Promotion wird auch keine Obergrenze für bestehende Benutzer haben, was bedeutet, dass sie eine unbegrenzte Menge an Boni für die gesamte Dauer der Aktion verdienen können.

U-Zyn Chua, CTO und Mitbegründer von Cake DeFi, fügte hinzu: "Heutzutage werden die Verbraucher mit einem noch nie dagewesenen Maß an "Online-Verkaufslärm" bombardiert, vor allem von E-Commerce-Anbietern, und das ist besonders bei internationalen Verkaufsfesten wie dem 11.11.-Tag der Fall. Wir möchten sicherstellen, dass wir sowohl unseren bestehenden als auch unseren neuen Kunden auch in dieser Zeit einen großen Wert bieten können, indem wir ihnen helfen, echte Renditen aus ihren Krypto-Assets zu erzielen."

Alle Referral-Boni werden für 180 Tage in das Freezer-Produkt eingezahlt und werden folglich verzinst, so dass die User am Ende des Einfrierzeitraums eine noch größere Belohnung erhalten werden.

Über Cake DeFi

Cake DeFi ist eine Fintech-Plattform die dazu befähigt, das Potenzial dezentraler Finanzdienstleistungen zu nutzen. Mithilfe von Staking und Lending ermöglicht es Nutzer:innen, Renditen aus ihren Krypto- und digitalen Vermögenswerten zu generieren. Cake DeFi ist in Singapur registriert und wird auch von Singapur aus betrieben und ist vollständig konform mit allen regulatorischen Anforderungen der Monetary Authority of Singapore (MAS). Cake DeFi möchte Menschen auf der ganzen Welt auf einfache, leicht verständliche und unkomplizierte Weise über Krypto und DeFi informieren und aufklären.