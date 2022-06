Ichnos Sciences Inc.

ICHNOS SCIENCES PRÄSENTIERT AUF DER JEFFERIES HEALTHCARE CONFERENCE 2022

New York (ots/PRNewswire)

Ichnos Sciences Inc., ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen im klinischen Forschungsstadium, das innovative multispezifische Antikörper für die Onkologie entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Präsident und Chief Executive Officer, Cyril Konto, M.D., auf der Jefferies Healthcare Conference 2022 in New York am Mittwoch, 8. Juni um 15:30 Uhr EST eine Präsentation halten wird.

„Ichnos arbeitet seit Langem daran, Therapien gegen Krebs zu entwickeln und voranzutreiben, die das Überleben und die Lebensqualität verlängern und verbessern, angetrieben von der Überzeugung, dass eine Heilung möglich ist", erklärte Cyril Konto, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von Ichnos Sciences.„Wir freuen uns, im Rahmen der Jefferies Conference andere Innovatoren aus den Bereichen Gesundheit und Biotechnologie zu treffen und die Gelegenheit zu haben, unsere Pläne für eine Weiterentwicklung der Medizin miteinander zu besprechen."

Die Präsentation von Dr. Konto erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Ichnos die Auswahl seines trispezifischen Antikörpers ISB 2001 TREAT1, des ersten T-Zell-bindenden Antikörpers, der auf BCMA und CD38 auf multiplen Myelomzellen abzielt, als nächsten Kandidaten für die klinische Entwicklung bekannt gegeben hat.Die Pipeline von Ichnos umfasst auch ISB 1342, einen bispezifischen CD38 x CD3-Antikörper, der weiterhin Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom in eine laufende Phase-1-Studie zur Dosiseskalation und -erweiterung aufnimmt, sowie ISB 1442, ein biparatoper bispezifischer CD38 x CD47-Antikörper, für den in Kürze eine Phase-1-Studie zum rezidivierten/refraktären multiplen Myelom beginnen soll.

Ein Live-Webcast der Präsentation kann über diesen Link abgerufen werden.Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Konferenz ein Jahr lang verfügbar sein.

