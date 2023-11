Aras Software GmbH

Product Lifecycle Management: Aras Innovator im Einsatz beim Wasserstoffspezialisten H-TEC SYSTEMS

Daten ganzheitlich im Kampf gegen Treibhausgasemissionen nutzen

München (ots)

H-TEC SYSTEMS, technologischer Vorreiter für die wirtschaftliche und zuverlässige Produktion von grünem Wasserstoff, setzt bei der Einführung eines Product Lifecycle Managements (PLM) auf den Aras Innovator. Dank der offenen Systemarchitektur und bestehender Best-Practice-Module unterstützt die SaaS-basierte Aras-Lösung die Entwicklungs- und Produktionsprojekte der H-TEC SYSTEMS, die zur MAN Energy Solutions SE gehört.

"Als Hersteller von PEM-Elektrolyseanlagen und Elektrolysestacks für grünen Wasserstoff ist H-TEC SYSTEMS führend in einer Schlüsseltechnologie der Zukunft. In diesem innovativen und dynamischen Umfeld ist der Aras Innovator die ideale Lösung für künftige Herausforderungen und Wachstumspläne", sagt Jens Rollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland. Für eine schnelle und reibungslose Implementierung der PLM-Lösung greifen die Projektpartner auf bewährte Best-Practice-Module des Aras Innovator zurück. "Dank der Systembausteine kann die Software mit bestehenden Lösungen an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden - und das alles in einer Cloud-nativen Umgebung", so Rollenmüller.

Vor allem im Hinblick auf noch anstehende Projekte und Anwendungen hat sich H-TEC SYSTEMS für die Aras-Lösung entschieden. Stefan Majonica, Vice President und Head of IT bei H-TEC SYSTEMS, sagt: "Uns war es wichtig, auch in Zukunft weitere Systeme und Anwendungen einfach über bestehende Schnittstellen integrieren zu können. Der Aras Innovator bietet mit seiner flexiblen und offenen Architektur optimale Möglichkeiten dafür. Somit können wir bestehende und mögliche neue Anwendungen oder Autorensysteme aus den verschiedenen Fachbereichen schnell integrieren."

Die Kombination aus Cloud-nativer Lösung und offener Systemarchitektur garantiert laut Majonica sowohl horizontale als auch vertikale Skalierbarkeit: "Damit können wir die Zahl der Anwender und Ressourcen auf Knopfdruck erhöhen und gleichzeitig beliebig viele Systeme zu einer integrierten Prozess- und Datenkette verbinden. Denn im Gegensatz zu vielen anderen PLM-Lösungen am Markt ist Aras Innovator maximal integrationsfähig."

PLM-Einführung in mehreren Phasen

Die erste Einführungsphase des Projekts konnte bereits innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden und deckt zunächst klassische PLM-Themen wie Stücklistenprozesse und Datenmanagement in der Entwicklung ab. In einer zweiten Phase stehen weiterführende Themen wie die Anbindung an das SAP-System und die Fertigungsvorbereitung auf der Agenda. Künftig könnte sich der Einsatzbereich noch in Richtung Risiko- und Qualitätsmanagement erweitern. Laut Aras-Geschäftsführer Rollenmüller ist die schnelle Implementierung nicht zuletzt dank innovativer Best-Practice-Beispiele möglich: "Die Aras-Lösung bietet H-TEC SYSTEMS eine neue Flexibilität, die auf einem stabilen Pool von Plattformdiensten basiert, die dank ihres modularen Aufbaus leicht erweitert werden können. Der Vorteil: Wir können besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und dem Unternehmen eine umfassendere Sicht auf seine Daten ermöglichen."

Über H-TEC SYSTEMS GmbH

H-TEC SYSTEMS steht für Innovation, Nachhaltigkeit und eine grüne Zukunft. Als technologischer Vorreiter entwickelt und produziert das Unternehmen innovative PEM-Elektrolyseure und Elektrolyse-Stacks und ermöglicht so eine wirtschaftliche, effiziente und zuverlässige Produktion von grünem Wasserstoff. Die Vision von H-TEC SYSTEMS ist klar definiert: durch den Einsatz ihrer Elektrolyseure 1% der weltweiten Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und somit einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. H-TEC SYSTEMS ist seit über 25 Jahren in der Wasserstoffbranche aktiv und arbeitet an zwei Standorten in Deutschland. Als Teil von MAN Energy Solutions vereint das Unternehmen die Stärken einer unabhängigen, flexiblen Struktur mit der industriellen Erfahrung und dem Kundenzugang von MAN ES sowie der Kompetenz in Serienproduktion und Lieferkettenmanagement von Volkswagen und liefert damit die Schlüsseltechnologie für die Power-to-X-Wertschöpfungskette.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.