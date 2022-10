Aras Software GmbH

OptoFidelity steuert Wachstum und Produktvielfalt mit Aras

München (ots)

OptoFidelity implementiert die Aras Innovator-Plattform, um seinen digitalen roten Faden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu steuern und zu skalieren. Das Unternehmen, das neun der zehn größten Hersteller von Smart Devices beliefert, erwartet dank der Low-Code-Plattform von Aras und einer Vielzahl von Plattform-Services eine sehr kurze Implementierungszeit. Das finnische Hightech-Unternehmen schafft mit der Aras-Lösung die ideale System-Umgebung, um seinen starken Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen.

"Die Aras-Plattform und die dazugehörigen PLM-Anwendungen unterstützen und vereinfachen unsere Planungs- und Fertigungsprozesse erheblich. Vor allem in der Produktion können wir jetzt gemeinsam mit unseren Kunden die jeweiligen Konfigurationen in digitaler Form abbilden und für künftige Projekte nutzen", sagt Lasse Lepistö, CEO bei OptoFidelity. Das Unternehmen mit Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz und virtuelle Realität, Touch-Displays und Smartphone-Aufbereitung entwickelt und produziert Testlösungen für Marktführer im Bereich der Smart-Device-Technologien.

In den vergangenen Jahren hat OptoFidelity seine Produktion erheblich gesteigert, und die Komplexität der Maschinen und der damit verbundenen Prozesse ist exponentiell gestiegen. "Wir stehen vor der Herausforderung, einen operativen Wachstumskurs mit einer immer komplizierteren Produktwelt in Einklang zu bringen. Dies können wir mit einer Lösung bewältigen, die alle Fachbereiche mit einem digitalen roten Faden verbindet und einen effizienten Zugriff auf Produktdaten ermöglicht", so OptoFidelity-Chef Lepistö.

Das finnische Beratungsunternehmen Fulvisol, ein Partner von Aras, ist federführend bei der Implementierung. Die erste Phase der Implementierung wurde in drei Monaten abgeschlossen, und das Projekt wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres beendet sein. Laut Fulvisol-Geschäftsführer Petri Surakka ist die kurze Projektdauer möglich, weil die Low-Code-Plattform von Aras Innovator mit einem einzigen Datenmodell das System für den Kunden schnell konfigurierbar macht. "Dies erlaubt es uns, das System in kurzer Zeit zu implementieren. Es mussten nur wenige Codes geschrieben werden, alles andere ist Konfiguration", sagt Surakka.

"Selbst in einer komplexen Tech- und Maschinenbau-Umgebung ermöglicht uns die Offenheit und Flexibilität der Aras-Plattform schnelle Fortschritte. So können Unternehmen Product Lifecycle Management ohne Produktionsausfälle umsetzen", sagt Jens Rollenmüller, Managing Director Germany bei Aras.

OptoFidelity startet mit dem PLM-System in den Bereichen Mechanical und Electrical Engineering, bevor in weiteren Schritten alle weiteren Abteilungen mit der Software arbeiten sollen. "Das Aras-System verknüpft die verschiedenen Daten-Silos und wird bei uns die zentrale Quelle, um Informationen abzurufen", sagt Lasse Lepistö. In der Produktion werde so das Fundament geschaffen, um langfristig die Herstellung der maßgeschneiderten Maschinen mittels einer Modulbauweise zu standardisieren.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über OptoFidelity

OptoFidelity entwickelt die leistungsfähigsten Automatisierungsprodukte und Messtechnologien für seine Kunden und ermöglicht ihnen Innovationen für eine intelligentere Zukunft. Das 2005 gegründete finnische Unternehmen arbeitet mit den größten Geräteherstellern und Innovatoren der Welt zusammen. OptoFidelity ist ein weltweit anerkannter Pionier in den Bereichen Testautomatisierung und Messtechnik. Seine Kunden nutzen die robotergestützten Messplattformen für die Produktentwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Die Produkte von OptoFidelity werden mit einfach zu bedienenden Software-Tools für die Testkonfiguration, Analyse und Berichterstellung geliefert. Besuchen Sie uns auf www.optofidelity.com.

© 2022 Aras Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aras und Aras Innovator sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Aras Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Erwähnte Marken Dritter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.