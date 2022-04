LILYSILK

Tag der Erde 2022: LILYSILK feiert nachhaltige Mode

Los Angeles (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ruft Modeliebhaber auf der ganzen Welt dazu auf, sich zum Tag der Erde 2022 der nachhaltigen Mode zuzuwenden. Mit ihrem achtsamen Ansatz und ihrer „Zero-Waste"-Philosophie macht LILYSILK deutlich, dass Stil nicht zu Lasten der Umwelt gehen muss.

LILYSILK ist bekannt für ihre hochwertigen Seidenstoffe, die von Maulbeerbäumen stammen. Diese benötigen weniger Wasser als Baumwolle und werden zum Schutz des Bodens pestizidfrei gehalten. Naturfasern sind nicht nur biologisch abbaubar, auch der Produktionsprozess ist deutlich weniger energieintensiv als bei Kunstfasern. Der innovative Stoff der Marke, LILYÁUREA™, bietet eine unverwechselbare goldene Farbe und schillernde Qualität und ist dennoch zu 100 % natürlich.

Mit ihrer minimalistischen Designphilosophie legt LILYSILK Wert auf Qualität statt Quantität und hält an klassischen Stücken fest, die unterschiedlich miteinander kombiniert werden können, um jedem Stil, jedem Geschmack und jeder Stimmung gerecht zu werden. LILYSILK ermutigt Kunden, intelligenter und nachhaltiger einzukaufen und in außergewöhnliche und besonders vielseitige Stücke zu investieren, so dass sie länger und häufiger getragen werden können. Ein Beispiel ist das SOS Shirt, das Flaggschiff-Design der Frühjahrskollektion 2022 von LILYSILK. Dieses entspannte, moderne übergroße Hemd kann mit allen möglichen Unterteilen und Accessoires kombiniert werden und dient als Kernstück in der Garderobe der modernen Frau.

LILYSILK ist außerdem eine überzeugte Befürworterin des Spendens statt Wegwerfens. Die Marke hat sich mit TerraCycle® zusammengetan und ein abfallfreies Recyclingprogramm eingerichtet, damit die Kunden nicht mehr benötigte LILYSILK-Textilien zurückgeben können. Um die Lebensdauer von Kleidungsstücken zu verlängern, hat LILYSILK auf ihrer Website eine Liste mit Tipps zur Pflege der Kleidungsstücke erstellt, um den Kunden dabei zu helfen, ihre Seide möglichst lange schön und in gutem Zustand zu halten.

„Wir bei LILYSILK glauben daran, dass jeder individuelle Beitrag etwas bewirken kann", erklärte David Wang, CEO von LILYSILK. „Deshalb haben wir unsere Zero-Waste-Philosophie mit konkreten Initiativen versehen, um unsere Kunden zum Handeln zu befähigen. Machen Sie gemeinsam mit uns die Welt zu einem besseren, spektakuläreren Ort!"

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

