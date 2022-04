LILYSILK

LILYSILK enthüllt sechs limitierte Geschenksets zum Muttertag:„Unersetzliche Liebe"

Los Angeles (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, bringt dieses Jahr sechs ganz besondere Geschenksets zum Muttertag heraus.

Am Muttertag drücken wir den Müttern unsere Dankbarkeit und Liebe aus. Eigens für diesen besonderen Tag hat LILYSILK sechs Geschenksets in limitierter Auflage entwickelt, von denen jedes auf eine andere Persönlichkeit und Vorliebe zugeschnitten ist. Als Tribut an die Schönheit und Eleganz der Mütter, wird das LILYSILK-Designteam die Geschenkboxen mit klassischen schwarzen Bändern verzieren. Die Geschenkverpackung ist kostenlos und jeder Geschenkbox liegt eine spezielle Geschenkkarte bei, auf der Sie Ihre Dankbarkeit ausdrücken können.

Die Geschenksets enthalten jeweils mehrere beliebte LILYSILK Artikel, darunter:

Beim hautfreundlichen Schönheitsschlaf Set, das einen 19 Momme Seide Kissenbezug aus Seide, eine Augenmaske aus Charmeuse Seide, und fünf mittelgroße Kokons aus Maulbeerseide enthält, gibt es einen kostenlosen Monogrammservice dazu, mit dem Kunden ihr Geschenk individuell gestalten und wahrlich einzigartig machen können.

„Mütter sind uns allen ein Vorbild. Sie zeigen uns, was Mitgefühl, Liebe und Mut bedeuten. Es gibt keine Liebe, die so rein, bedingungslos und stark ist wie die Liebe einer Mutter", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Mit den Geschenksets, die speziell für diesen Anlass kreiert wurden, möchten wir Müttern die feinsten Luxusprodukte schenken, und das auf spektakuläre Art und Weise."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795230/image_1.jpg