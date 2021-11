Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler

Einladung zur Medienkonferenz der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler

Bern (ots)

Gerne laden wir Sie zur ersten Medienkonferenz der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler im Bereich der Krankenversicherung ein.

Wann: Montag 15. November 2021, von 10:15 bis 11:15 Uhr

Wo: Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern, Salon Trianon

Referenten:

Lucius Dürr, Präsident Aufsichtskommission

Patrizia Pesenti, Vizepräsidentin Aufsichtskommission

Roland Chlapowski, Mitglied der Aufsichtskommission

Die Branchenvereinbraung Vermittler ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Diese zielt darauf ab, die Qualität der Beratung zu erhöhen, telefonische Kaltakquise zu verbieten und die Provisionen für Vermittler zu begrenzen. Die Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler prüft die Einhaltung der Vereinbarung und kann Sanktionen aussprechen (bis zu 100'000 Franken in der Grundversicherung und bis zu 500'000 Franken in der Zusatzversicherung).

Die Aufsichtskommission hat ihre Arbeiten im Jahr 2021 aufgenommen. Ein Jahr nach dem Inkraftreten der Branchenvereinbarung zieht sie Bilanz und berichtet über ihre Arbeiten, namentlich die Beschlüsse die sie in dieser Zeit gefasst hat.

Die Medienkonferenz gewinnt an Aktualität, weil in der gleichen Woche die SGK des Nationalrates darüber berät, ob aufgrund einer Gesetzesbestimmung die Branchenvereinbarung durch den Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt werden kann.

Mit der Bitte um eine Anmeldung an:

Andrea Frey, juristisches Sekretariat der Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler, frey@fair-mittler.ch