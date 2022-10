Abu Dhabi Global Market

Venom Foundation wird das erste Krypto-Unternehmen, das eine ADGM-Lizenz erhält

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

ABU DHABI, VAE, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die Venom Foundation wurde als erste Krypto-Stiftung im ADGM registriert, mit einer Lizenz zum Betrieb einer Blockchain und der Ausgabe von Utility-Token. Abu Dhabi Global Market (ADGM) ist bekannt als eine FinTech-Oase für Investoren und Finanzdienstleister aus der ganzen Welt. Der nächste wichtige Schritt der Venom-Blockchain wird im kommenden Monat bekannt gegeben.

Die Venom-Blockchain verfügt über eine asynchrone Blockchain-Technologie für dynamisches Sharding, die weltweit einen beispiellosen Sprung in der Entwicklung von Blockchain-Technologie gemacht hat, um grenzenlose Skalierbarkeit auf den Markt zu bringen und mit Dezentralisierung höhere Sicherheitsgarantien zu bieten.

Die Venom Foundation ist führend in drei Hauptrichtungen: wie wesentliche Infrastruktur, Unterstützung für eingehende Projekte und eine entwicklerfreundliche Plattform, die jeweils neue Lösungen für zuvor existierende Probleme auf dem Kryptomarkt bieten. Das wertvollste Leistungsmerkmal für den Markt der MENA-Region ist jedoch die Technologie, die es Großkonzernen und Unternehmen ermöglicht, einen einfachen und sicheren Übergang in die Web3-Globalisierung zu vollziehen und die enormen Transaktionsdatenflüsse zu bewältigen, ohne durch steigende Gebühren und Transaktionszeiten beeinträchtigt zu werden.

Die Hauptpriorität der Venom Foundation bei der Entwicklung und Unterstützung eines autarken Blockchain-Ökosystems hat bereits zu bedeutenden Ergebnissen geführt. Es wurden bereits entwickelt: ein Nicht-Depot-Wallet (VenomWallet, eine mobile App und Desktop-Browser-Erweiterung) mit einer MultiSig-Konto-Option und Ledger-Unterstützung, VenomScan (um mit dem Zugriff auf die Transaktionshistorie alles transparent zu halten), VenomBridge (ermöglicht schnelle Interchain-Transaktionen zu einem niedrigen Preis), VenomPools (Beteiligung an Validator-Nodes), VenomGet (ein einfaches Gateway zu Venom-Token), Web3.World (eine native dezentralisierte Börse). Einzelne Entwickler, Unternehmen und Regierungsbehörden können mithilfe der Venom Foundation neue Produkte wie einen NFT-Marktplatz, eine Börse für Derivate, einen Fiat-gestützten Stablecoin und vieles mehr etablieren, die das Potenzial haben, als eine Brücke zur weitläufigen Adoption von CBDC in den VAE, in anderen MENA-Ländern und zukünftig weltweit zu dienen. Vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen wird die Venom Foundation mit Ökosystemteilnehmern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass solche Produkte vorschriftsgemäß in der vertrauenswürdigen und gut regulierten Umgebung von ADGM angeboten werden."

Unternehmer in der MENA-Region gelten heute als Pioniere der globalen Adoption von Kryptotrends. Daher besteht ein entscheidender Bedarf bei Unternehmen, eine dezentralisierte Globalisierung der geschäftlichen Datenflüsse sowie staatliche und soziale Projekte zu berücksichtigen. Abu Dhabi Global Market (ADGM), das internationale Finanzzentrum in Abu Dhabi, hat zuvor sein Rahmenwerk zur Regulierung von Spot-Krypto-Asset-Aktivitäten eingeführt, einschließlich solcher, die von Börsen (MTF), Depotstellen und anderen Zwischenhändlern im ADGM durchgeführt werden. Dies folgt der Notwendigkeit, die gesamte Bandbreite potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Asset-Aktivitäten zu mindern, und zeigt, dass Sicherheit für den Markt noch immer die höchste Priorität hat. Die Venom-Blockchain ist nicht nur für Visionäre ein attraktives Projekt, sondern zieht auch hervorragende Spezialisten an, die an der Entwicklung und Zielsetzung beteiligt sind. Mustafa Kheriba, Dr. Kai-Uwe Steck, und Osman Sultan wurden Stiftungsmitglieder und geben dem Projekt-Team ihre volle Unterstützung und ihr einzigartiges und beispielloses Know-how.

Mustafa Kheriba ist Executive Chairman und CEO von Ice Berg Capital, Executive Chairman von VENOMEX, einer multilateralen Handelseinrichtung und Depotstelle für digitale Vermögenswerte, die vollständig von der Finanzaufsichtsbehörde der ADGM lizenziert ist, Vorstandsmitglied von Mirabank, Australian Gulf Capital, Quantum Age Corporation und Mitglied des Lenkungsausschusses der Initiative Pathway 20. Dr. Kai-Uwe Steck ist Schweizer/deutscher Rechtsanwalt, der die Investmentgruppe Pontinova Circle leitet. Mustafa Kheriba wurde zwei Jahre in Folge in die Top 50 der Fondsmanager in der MENA-Region gewählt und ist renommiert für die Wertschaffung in Unternehmen. Er bekleidete wichtige Positionen in Organisationen in den VAE, Ägypten, Jordanien, Bahrain, Saudi-Arabien und dem Vereinigten Königreich und war Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer lokal notierter Unternehmen, während das Fachwissen von Dr. Dr. Kai-Uwe Steck im Bereich FinTech vom Pontinova-Netzwerk in der Schweiz, der EU und den VAE unterstützt wird. Als Veteranen des Sektors, die beide ein vitales Interesse an der Zukunft des Projekts haben, glauben sie, dass dieses Projekt sich zu einer der führenden Blockchain-Plattformen entwickeln wird, durch eine regelmäßige Entwicklung und eine Verbesserung der Nutzbarkeit.

Osman Sultan, ehemaliger CEO von DU Telecom, ist in der gesamten MENA-Region weithin bekannt. Er ist eine einflussreiche Persönlichkeit und ein Telekommunikationsexperte mit 35 Jahren Erfahrung und wurde zum Vorstandsberater der Venom Foundation ernannt. Er prognostiziert, dass die Branche nach einer Blockchain-Plattform suchen muss, die flexibel genug ist, um durch kundenspezifischen Service verschiedene Dimensionen der Marktakteure zu erreichen und zu verbinden. Er kommentierte: „Alle Branchen durchlaufen derzeit einen tiefgreifenden Wandel, der durch die Beschleunigung der von der Technologie gebotenen Einsatzmöglichkeiten ermöglicht wird. Die erstaunliche Umwälzung, die durch soziale Netzwerke hervorgerufen wird, wird von der Suche nach wirtschaftlich lebensfähigen Ökosystemen angetrieben. Wir sollten uns jetzt auf die Schaffung der richtigen Plattformen konzentrieren, um das Entstehen neuer Konversationen zu ermöglichen, die für diese Ökosysteme erforderlich sind. So können wir die Schnittpunkte zwischen den technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen angehen, um während all dieser schnellen Veränderungen den Weg für eine technologisch effizientere und lebenswertere Zukunft zu ebnen."

Die Venom-Blockchain soll eine Plattform werden, die auf der ganzen Welt neuartige, individuell zugeschnittene Ansätze auf den Markt bringt.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/venom-foundation-wird-das-erste-krypto-unternehmen-das-eine-adgm-lizenz-erhalt-301646372.html