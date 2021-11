Tivian

Tivian erwirbt GuideSpark und revolutioniert die Mitarbeitererfahrung mit der ersten intelligenten Experience-Management-Plattform für den Personalbereich

New York (ots/PRNewswire)

Die strategische Akquisition verändert die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren und das Engagement ihrer Mitarbeiter stärken, indem ganzheitliche HR-Lösungen eingesetzt werden, die sich positiv auf die Unternehmensleistung auswirken

Tivian, das führende Unternehmen im Bereich Employee Experience Management, gab heute die strategische Übernahme von GuideSpark, dem Marktführer für Change Communication, bekannt. Die vereinten Kompetenzen geben Unternehmen die Möglichkeit, das Feedback ihrer Mitarbeiter zu bündeln und Veränderungen durch eine Kommunikation anzustoßen, die besonders effektiv ist und die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen erreicht.

Das Erfahrungsmanagement hat sich bisher stark auf die Erreichung von Kunden und die Optimierung von Kundenrelationen konzentriert. Doch dieser rein kundenorientierte Ansatz übersieht das wichtigste Gut, das ein Unternehmen hat: seine Mitarbeiter. Mit der Übernahme von GuideSpark wird Tivian das erste Unternehmen sein, das ein intelligentes Management der Mitarbeitererfahrungen anbietet und hierbei eine Technologie einsetzt, die maßgeschneiderte Nachrichten liefert und das Mitarbeiterengagement stärkt.

"Die Gewinner von morgen werden Unternehmen sein, die ihren Mitarbeitern eine personalisierte Kommunikation bieten und sich auf die Verbesserung ihrer Erfahrungen konzentrieren", sagt Frank Møllerop, CEO von Tivian. "Effektive Mitarbeiterkommunikation ist die Grundvoraussetzung für die Leistungsstärke eines jeden Unternehmens. Aus diesem Grund haben wir eine End-to-End-Lösung entwickelt, die die Prinzipien der Kundenmarketing-Technologie auf die Personalverwaltung überträgt. Der Wettbewerb um die besten Talente ist vorbei - die Talente haben gewonnen. Und Unternehmen, die es versäumt haben, ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, suchen nun nach Wegen, ihr Engagement zurückzugewinnen. Unternehmen müssen ihre Arbeitskräfte an die Spitze ihrer Agenda setzen, um neue Talente zu gewinnen und zu halten".

"Die rasante Beschleunigung der digitalen Transformation und die Entwicklung in Richtung Telearbeit der vergangenen Jahre haben zu einer unüberschaubaren Flut an Kommunikationen und Informationen geführt", so Keith Kitani, CEO von GuideSpark. "Die Mitarbeiter haben Mühe, am Ball zu bleiben und ihr Engagement zu halten. Deshalb ist es wichtig, effektive, relevante und zeitlich abgestimmte Nachrichten zu senden, die das richtige Verhalten fördern. Durch eine Erweiterung der Kommunikation mit der Erfahrungsplattform von Tivian werden wir die erste 360-Grad-Lösung für Mitarbeiter anbieten, die es Personalabteilungen ermöglicht, einen realen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse zu nehmen."

Dank der Tivian-Plattform können Unternehmen die besonderen Bedürfnisse, Vorlieben und Anliegen von Mitarbeitergruppen besser verstehen und auf diese eingehen, und zwar mit Hilfe einer personalisierten Kommunikation, die für ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis notwendig ist.

Tivian hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in Houston, Redwood City, Portland, London, Berlin, Oslo und Köln.

Über Tivian

Tivian hat die erste mitarbeiterzentrierte ganzheitliche Plattform für den Personalbereich entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Mitarbeitern personalisierte Kommunikationen und Erfahrungen bereitzustellen. Durch fortschrittliche Analysen und modernste KI-Technologie hilft Tivian großen Unternehmen, Erfahrungsdaten zu nutzen, um tiefere Geschäftseinblicke zu gewinnen und maßgeschneiderte Kommunikationen einzusetzen, die für ein größeres Mitarbeiterengagement sorgen. Tivians Plattform für intelligentes Erfahrungsmanagement steigert die Unternehmenseffektivität und unterstützt eine intelligentere Geschäftswelt, die auf internen Einblicken beruht. Aufbauend auf 20 Jahren Erfahrung im Bereich Enterprise Feedback Management bietet Tivian über 400 Kunden in 35 Ländern die Möglichkeit, ihre Ziele tatkräftig anzugehen und umzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tivian.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook oder LinkedIn.