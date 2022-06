Vazyme

Vazyme veröffentlicht Jahresbericht 2021: Weitere Bemühungen um technologische Innovation und Zusammenarbeit mit Partnern für eine bessere Zukunft angekündigt

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

Vazyme, Chinas führendes Biotechnologieunternehmen, hat vor kurzem seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein stetiges und solides Wachstum verzeichnet hat. Aus dem Bericht geht hervor, dass das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 289 Mio. USD erzielt hat, was einem Anstieg von 19,44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die F&E-Investitionen des Unternehmens stiegen um 83,47 % auf 36 Mio. USD, was 12,33 % der gesamten Betriebseinnahmen entspricht.

„Das Jahr 2022 ist noch voller Chancen und Herausforderungen. Wir werden die Pflegetechnologie auf der Grundlage der Proteintechnologie-Plattform weiter ausbauen. Vazyme hat sich der Mission ‚Science and Technology Make a Healthier Life' verschrieben und konzentriert sich auf technologische Innovationen und die kontinuierliche Erweiterung der Anwendungsbereiche von Versorgungstechnologien in den Bereichen Biowissenschaften, Biomedizin, In-vitro-Diagnostik, Tiergesundheit und synthetische Biologie für die menschliche Gesundheit. Wir haben uns verpflichtet, für unsere Kunden und Partner die höchsten Qualitätsstandards bei Produkten und Dienstleistungen zu verfolgen. Unser globales Geschäftsnetzwerk und unsere Aktivitäten stellen sicher, dass wir nahe an den lokalen Märkten sind und, was noch wichtiger ist, dass wir so viel wie möglich tun können, um die unerfüllten Kundenbedürfnisse zu erfüllen", sagte Cao Lin, Vorsitzender und Gründer von Vazyme.

In diesem Jahr feiert Vazyme auch sein 10-jähriges Bestehen. Für die Zukunft plant das Unternehmen, seine Anstrengungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Innovation zu verstärken, seine Kerntechnologien kontinuierlich zu verbessern und umzugestalten und sein Geschäft in neuen Sektoren auszubauen. Als eines der wenigen auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten Biotech-Unternehmen in China engagiert sich Vazyme seit langem für technologische Innovationen. Vazyme hat mehr als 2000 Artikel in führenden akademischen Fachzeitschriften weltweit veröffentlicht, darunter mehr als 260 in CNS (steht für Cell, Nature, Science). Im Jahr 2022 wird das Unternehmen rund 3000 Mitarbeiter beschäftigen, davon 27 % im Bereich Forschung und Entwicklung.

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir in unseren Hauptgeschäftsfeldern weiter vorankommen und in neue Bereiche expandieren. Ich glaube, dass die Marktnachfrage nach Covid-19 und anderen verwandten Nachweismaterialien und -produkten weiterhin stark sein wird. Während der Pandemie ist China einer der größten Lieferanten für Covid-19-Nachweisprodukte geblieben", so Cao. Neben dem Pandemie-Detektionsgeschäft werden laut Cao auch andere reguläre Detektionsprodukte weiter entwickelt. „Wenn die Vorbeugung und Bekämpfung der Pandemie zur Regel wird, wird es neue Anforderungen an Nachweisprodukte geben. In Zukunft werden wir uns auf die Entwicklung dieses Bereichs konzentrieren", fügte Cao hinzu.

Vazyme kann nicht nur Covid-19 und andere verwandte Nachweismaterialien und -produkte liefern, sondern bietet auch verschiedene Produkte und Lösungen für Universitäten, Labore und verwandte F&E-Zentren in der Life-Science-Branche an, z. B. wissenschaftliche Forschungsreagenzien, NGS Library Prep Kits und molekulare Diagnostiklösungen. Derzeit verfügt Vazyme über mehr als 200 Arten von gentechnischen Rekombinasen, mehr als 1.000 Arten von Hochleistungsantigenen, monoklonalen Antikörpern und anderen wichtigen Rohstoffen sowie über 600 Fertigprodukte.

Das Motto des 10-jährigen Jubiläums von Vazyme lautet „Together for a Better Future" und bedeutet, dass Vazyme sich seinen Partnern für eine bessere Zukunft annähern möchte. In Zukunft wird Vazyme bessere Produkte und Lösungen anbieten, zur Verbesserung der F&E-Effizienz für seine Partner beitragen, mehr wissenschaftliche Durchbrüche erzielen und sich der Mission „Science and Technology Make a Healthier Life" widmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830488/image_1.jpg