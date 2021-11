Vazyme

Vazyme nimmt an der Medica 2021 in Deutschland teil, um seine globale Marktexpansion auszubauen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das chinesische Biotechnologieunternehmen Vazyme (688105.SH) nahm kürzlich an der Medica 2021 in Deutschland teil - einer der weltweit größten Veranstaltungen für den medizinischen Sektor -, um die Expansion seines internationalen Geschäfts zu beschleunigen. Auf der Veranstaltung stellte Vazyme seine neuesten 3-in-1-Virustestlösungen vor, den SARS-CoV-2 Ag & FLU A/B Schnelltest und das SARS-CoV-2, Influenza A/B RT-QPCR Detection Kit, und beide fanden bei den Besuchern große Beachtung. Der Stand zog mehr als 500 Besucher an, darunter Vertreter und Händler aus Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz und Bulgarien, mit vielen von ihnen wurden vorläufige Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit getroffen.

"Während wir schnell auf die Pandemie reagierten und eine ganze Reihe von branchenführenden Covid-19-Testlösungen entwickelten, die schnelle und genaue Ergebnisse ermöglichen, haben wir auch unsere Bemühungen fortgesetzt, unsere Geschäftspräsenz auf der ganzen Welt auszubauen", sagte Dr. Tang Bo, Mitbegründer und GM der medizinischen Abteilung von Vazyme. "Die EU ist ein wichtiger Markt für uns, und da der Kundenservice für uns sehr wichtig ist, haben wir umfangreiche lokale Niederlassungen eingerichtet, um unsere Kunden vor Ort besser bedienen zu können", fügte Tang hinzu.

Während sich die Welt auf die Wiedereröffnung vorbereitet, werden hochwertige, schnelle und ganzheitliche Diagnoselösungen für Covid-19 eine entscheidende Rolle im Kampf gegen das Virus spielen. Vazyme hat seine effektiven Screening-Tools - das SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR Detection Kit für den Nukleinsäure-Nachweis und den SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag-Schnelltest - für den gleichzeitigen Nachweis von drei Virustypen entwickelt, die Covid-19, Grippe A und Grippe B verursachen. Die Tests sind schnell und zuverlässig und liefern hochpräzise Ergebnisse, während Sie warten.

Das Unternehmen wird die CE-Kennzeichnung für sein SARS-CoV-2-Antigen-Detection-Kit (für Selbsttests) erhalten, und das Kit wird bald als Heimtest auf den europäischen Märkten erhältlich sein. Mit dem Antigen-Detection-Kit können verschiedene Varianten von Covid-19 nachgewiesen werden, darunter die Delta-Variante, die ansteckendste Form des Coronavirus.

Durch Befolgen einfacher Anweisungen können Einzelpersonen bequem von zu Hause aus oder von jedem beliebigen Ort aus einen Selbsttest durchführen. Die schnelle und tragbare Testlösung trägt dazu bei, die asymptomatische Übertragung zu verhindern, die Ausbreitung des Coronavirus in der Gemeinschaft zu kontrollieren und die Belastung der lokalen Gesundheitssysteme zu verringern, indem Personen mit dem höchsten Infektionspotenzial schnell identifiziert werden.

Die Leistung der Covid-19-Testprodukte von Vazyme wurde von mehreren akkreditierten europäischen Labors, darunter das Paul-Ehrlich-Institut, Locus Medicus und Alabiso Lab, vollständig validiert. Vazyme geht kontinuierlich Partnerschaften mit weltweit führenden akademischen Einrichtungen, Labors und Gesundheitsdienstleistern in Überseemärkten ein, um die lokalisierten Verkaufs- und Vertriebsnetze zu optimieren und so sicherzustellen, dass die weltweiten Nutzer des Unternehmens die Tests und Behandlungen erhalten, die sie benötigen.

Als technologischer Innovator sieht Vazyme seine kontinuierlichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung innovativer Lösungen als oberste Priorität an. Dadurch wird die Fähigkeit des Unternehmens sichergestellt, neue Produkte mit innovativen Technologien zu entwickeln und weiterhin ein umfassendes Produktportfolio aufzubauen, um die verschiedenen Bedürfnisse der weltweiten Kunden zu erfüllen.

Informationen zu Vazyme

Das 2012 gegründete Unternehmen Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. ist eines der wenigen innovativen Biotechnologieunternehmen in China, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert und in der Lage ist, Upstream-Technologien selbst zu entwickeln und Fertigprodukte herzustellen. Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und auf der Grundlage seiner proprietären generischen Schlüsseltechnologieplattform hat das Unternehmen ein Geschäftsnetzwerk aufgebaut, das die Bereiche biologische Forschung, In-vitro-Diagnostik und Biomedizin umfasst. Vazyme hat acht Serien von proprietären POCT-Diagnosereagenzien und zugehörigen Kontrollmaterialien entwickelt, die kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Entzündungen, Präpotenz, Magenfunktionen, Autoimmunität, Nierenfunktionen, das Management chronischer Krankheiten sowie Atemwegserkrankungen abdecken.

