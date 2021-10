Baylor University

Forscher der Universitäten Baylor und Harvard arbeiten gemeinsam an einer langfristigen, internationalen Studie zum menschlichen Wohlbefinden

Waco, Texas (ots/PRNewswire)

Die Forscher starten die größte Initiative ihrer Art, um zu untersuchen, welche Determinanten für ein optimal gelebtes Leben sorgen.

Die "Global Flourishing Study" ist eine 43,4 Millionen Dollar teure, fünf Jahre lang jährlich durchgeführte Studie mit 240.000 Teilnehmern in 22 Ländern, die ein breites Spektrum von Faktoren für das Wohlbefinden abdeckt.

Sozialwissenschaftler und Biomediziner der Harvard University und der Baylor University haben sich zusammengetan, um die größte Initiative ihrer Art zur Erforschung der Faktoren zu starten, die das menschliche Wohlbefinden beeinflussen. Diese 43,4 Millionen Dollar teure Initiative - "The Global Flourishing Study" (GFS) - umfasst eine fünfjährige Untersuchung, an der weltweit 240 000 Personen aus 22 Ländern teilnehmen, bei der jährlich Daten zu einer breiten Palette von Faktoren, die zum Wohlbefinden beitragen, erhoben werden. Dabei werden die Fachkenntnisse von Gallup im Bereich der Datenerhebung und -verwaltung sowie die Fachkenntnisse bei der Koordinierung der Teilnehmer und im Bereich "Open Science" des Center for Open Science genutzt.

Was bedeutet es, gut zu leben? Wahrhaft gesund zu sein? Sich optimal zu entwickeln? Forscher und Kliniker haben diese Fragen in der Regel beantwortet, indem sie sich auf das Vorhandensein oder Fehlen verschiedener Pathologien konzentrieren: Krankheit, dysfunktionale Familienverhältnisse, psychische Erkrankungen oder kriminelles Verhalten. Aber ein solcher auf "Defizite" bezogener Ansatz sagt nur wenig darüber aus, was ein gutes Leben ausmacht - was es bedeutet, sich optimal zu entwickeln.

"Die Global Flourishing Study ist genau die Art von Arbeit, die notwendig ist, um das Zusammenspiel der Schlüsselelemente in der menschlichen Erfahrung zu verstehen: Was hilft uns dabei gut zu leben, glücklich zu sein und ein Gefühl zu haben, dass unser Leben einen Sinn und Zweck hat", sagte der Ko-Direktor des Projekts, Dr. Tyler VanderWeele, der John L. Loeb und Frances Lehman Loeb Professor für Epidemiologie und Direktor des Human Flourishing Program an der Harvard Universität, der wichtige Artikel über die Bewertung des menschlichen Wohlbefindens in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften wie JAMA und den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht hat. "Mit dem Längsschnittforschungsdesign werden wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Determinanten des menschlichen Wohlbefindens erheblich erweitern können."

Projektleiter Dr. Byron Johnson, Distinguished Professor of the Social Sciences und Direktor des Institute for Studies of Religion an der Baylor Universität, kommentierte ebenfalls die Bedeutung der Daten für ein besseres Verständnis der Rolle der Religion in einem globalen Kontext: "Für das Baylor-Harvard-Team ist es eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine Panelstudie wie diese zu leiten. Da unsere Stichprobe so groß ist, können wir alle großen Weltreligionen untersuchen und erkennen, welche Rolle, wenn überhaupt, sie für das menschliche Wohlergehen spielen."

Dem Teilnehmerkreis gehören Personen aus Ägypten, Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kenia, Mexiko, Nigeria, den Philippinen, Polen, Russland, der Türkei, Südafrika, Spanien, Tansania, der Ukraine, Großbritannien und den Vereinigten Staaten an.

In den nächsten mehr als fünf Jahren wird das Team Längsschnittdaten zu den Mustern, Determinanten und sozialen, psychologischen, spirituellen, politischen, wirtschaftlichen und gesundheitsbezogenen Bestandteilen und Ursachen des menschlichen Wohlbefindens analysieren. "Es gab bereits mehrere wahrscheinlichkeitsbasierte, landesweit repräsentative Studien, die dieselben Befragten in einem einzigen Land über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt haben", erklärte Dr. Rajesh Srinivasan, Global Research Director der Gallup World Poll, "aber nur wenige haben versucht, mehrere Länder zu erfassen. Der Umfang dieses Projekts ist beispiellos und dürfte wertvolle Erkenntnisse für die globale Umfrageforschung mit dieser Art von Methodik liefern."

Das Design des Fragebogens wurde ausgiebig ausgearbeitet und mit Feedback versehen, einschließlich monatelanger Arbeit an der Verfeinerung der Fragen, der Übersetzung, kognitiven Tests und Pilotstudien. Diese Arbeit ist in einem ausführlichen Bericht von Gallup zusammengefasst.

Das Forschungsteam wird mit dem Center for Open Science zusammenarbeiten, um die Daten der Global Flourishing Study zu einer frei zugänglichen Ressource zu machen, so dass Forscher, Journalisten, politische Entscheidungsträger und Pädagogen auf der ganzen Welt detaillierte Informationen darüber abrufen können, was ein optimal gelebtes Leben ausmacht. Dr. David Mellor, Director of Policy vom Center for Open Science, kommentierte: "Die Strenge und Transparenz, die bei der Analyse angewandt werden, werden das Vertrauen in die Forschung, die aus dieser Arbeit hervorgeht, erhöhen und die Barrieren für den weltweiten, gleichberechtigten Zugang zu diesen Informationen senken. Wir freuen uns sehr, mit diesen Teams zusammenzuarbeiten und diesen Prozess zu unterstützen."

Insgesamt besteht das Ziel darin, ein ausgereiftes Studiengebiet rund um die Wissenschaft des menschlichen Wohlbefindens aufzubauen, das Forschungsergebnisse hervorbringt, die Einfluss auf Sozial- und Gesundheitspolitik ausüben werden. Wie Jim Clifton, CEO von Gallup, bemerkte, "ist die Global Flourishing Study eine methodische Innovation, die die Welt wirklich verändern kann - die wirklich verändern kann, wie die Welt geführt wird." VanderWeele schloss sich dem an: "Dies ist eine großartige Gelegenheit. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir und andere Forscher auf der ganzen Welt lernen werden."

Angesichts ihres Umfangs war die gemeinsame Unterstützung eines Konsortiums von Geldgebern erforderlich, um die Global Flourishing Study finanziell tragfähig zu machen, darunter die John Templeton Foundation, der Templeton Religion Trust, die Templeton World Charity Foundation, das Fetzer Institute, die Paul Foster Family Foundation, die Wellbeing for Planet Earth Foundation, Well Being Trust und die David & Carol Myers Foundation.

Zu den Mitgliedern des Baylor-Harvard-Teams gehören neben Johnson und VanderWeele auch die Doktoren Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry und George Yancey.

Informationen zum Baylor's Institute for Studies of Religion

Das 2004 gegründete Baylor Institute for Studies of Religion (ISR) regt Forschungen zum Thema Religion an, unterstützt sie und führt sie durch. Dabei werden Wissenschaftler und Projekte aus dem gesamten intellektuellen Spektrum einbezogen: Geschichte, Psychologie, Soziologie, Wirtschaft, Anthropologie, Politikwissenschaft, Philosophie, Epidemiologie, Theologie und Religionswissenschaften. Unser Mandat erstreckt sich auf alle Religionen, überall und über die gesamte Geschichte hinweg, und umfasst die Untersuchung der Auswirkungen von Religion auf prosoziales Verhalten, Familienleben, Gesundheit der Bevölkerung, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Konflikte. Unsere Wissenschaftler bemühen sich zwar stets um eine angemessene wissenschaftliche Objektivität, behandeln die Religion jedoch mit dem Respekt, den heilige Angelegenheiten erfordern und verdienen.

Informationen zum Human Flourishing Program an der Harvard Universität

Das 2016 eingerichtete Human Flourishing Program am Institute for Quantitative Social Science in Harvard zielt darauf ab, menschliches Wohlergehen zu erforschen und zu fördern und systematische Ansätze für die Synthese von Wissen über Disziplinen hinweg zu entwickeln. Die Forschung im Rahmen des Programms trägt zu der weitreichenden Frage bei, wie das Wissen der quantitativen Sozialwissenschaften mit dem der Geisteswissenschaften zu Fragen des menschlichen Wohlbefindens integriert werden kann und wie diese Wissenssynthese am besten disziplinübergreifend durchgeführt werden kann. Das Programm möchte eine engere Verbindung zwischen den empirischen Sozialwissenschaften und den Geisteswissenschaften herstellen. Im Rahmen des Programms werden Forschungsergebnisse publiziert und Bildungsaktivitäten wie Kurse, Seminare und Konferenzen für die universitäre Gemeinschaft an der Harvard-Universität gesponsert. Das Ziel ist Wissen über Disziplinen hinweg zusammenzubringen und darüber nachzudenken, wie Wissen aus verschiedenen Disziplinen ein kohärentes Ganzes bilden könnte.

Informationen zu Gallup

Gallup ist ein weltweit aktives forschungsbasiertes Beratungsunternehmen mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Messung der öffentlichen Meinung und der menschlichen Entwicklung. Durch eigene Forschungsaktivitäten und in Zusammenarbeit mit staatlichen, gemeinnützigen und philanthropischen Organisationen entwickelt Gallup Indikatoren, um im Wandel der Zeit die wichtigsten Kennzahlen für globale Entwicklung und soziale Verantwortung zu messen.

Informationen zum Zentrum für offene Wissenschaft

Das Zentrum für offene Wissenschaft (Center for Open Science, COS) ist ein gemeinnütziges Technologie-Startup, das 2013 mit dem Ziel gegründet wurde, die Offenheit, Integrität und Reproduzierbarkeit der wissenschaftlichen Forschung zu verbessern. COS verfolgt diese Mission, indem es Communities um offene wissenschaftliche Praktiken aufbaut, die Metascience-Forschung unterstützt und kostenlose Open-Source-Softwaretools entwickelt und wartet, beispielsweise das Open Science Framework (OSF). Erfahren Sie mehr unter cos.io.