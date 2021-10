Publicity Department of Hainan Party Committee

2021 wurde das Hainan Free Trade Port Worldwide Talent Attraction Program gestartet

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Am 24. Oktober hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Parteikomitees von Hainan bekannt gegeben, dass das höchste Jahresgehalt für die erste Gruppe von über 36.000 Stellen, die freigegeben wurden, mehr als 350.000 Dollar beträgt, um Talente aus über 1000 Hochschuleinrichtungen, Studenten- und Wissenschaftlervereinigungen, sozialen Gruppen und Organisationen in China und im Ausland anzuwerben.

Zhang Jinan, Leiter des chinesischen Ministeriums für Humanressourcen und soziale Sicherheit, erklärt, dass das 2021 Hainan Free Trade Port Worldwide Talent Attraction Program, das gemeinsam vom chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit und der Volksregierung der Provinz Hainan veranstaltet wird, darauf abzielt, Talente aller Fachrichtungen aus der ganzen Welt anzuwerben, um den dringenden Bedarf des Hainan Free Trade Port zu decken. Die Rekrutierung erfolgt von Oktober 2021 bis Juni 2022 und konzentriert sich auf Säulenindustrien mit Hainan-Charakter, strategische und aufstrebende Industrien sowie Hightech- und Spitzenindustrien, insbesondere die drei Hauptindustrien - Tourismus, moderne Dienstleistungsindustrien und Hightech-Industrien.

Seit der Veröffentlichung des Masterplans für den Bau des Freihandelshafens von Hainan und dessen Umsetzung im Jahr 2020 haben die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren der Provinz Hainan, darunter das BIP von Hainan, die Anlageinvestitionen und der Gesamtumsatz des Einzelhandels mit Konsumgütern, ein rasches Wachstum verzeichnet. Xu Qifang, Leiter der Organisationsabteilung des Parteikomitees von Hainan, sagt, dass Hainan seit Juni 2020 260.000 Talente eingeführt habe, was einem Anstieg von 391 % im Vergleich zu dem Jahr vor der Veröffentlichung des Masterplans entspricht.

Xu Qifang fügt hinzu, dass Hainan seit 2018 eine Reihe von günstigen Maßnahmen in den Bereichen Steuern, Haushaltsregistrierung, Hauskauf, Autokauf, Schulunterstützung für Kinder und Gesundheitsfürsorge ergriffen habe, um Talente anzuziehen. Um Talenten aus dem Ausland die Arbeit in Hainan zu erleichtern, hat Hainan 38 Arten von Berufsqualifikationsprüfungen für Talente aus dem Ausland zugänglich gemacht, darunter die Qualifikation als eingetragener Architekt und als zugelassener Apotheker, und 219 im Ausland erworbene Berufsqualifikationen anerkannt. Was die Besteuerung betrifft, so werden die in Hainan arbeitenden Spitzentalente und die in Hainan dringend benötigten Talente nur mit einem Satz von bis zu 15 % für ihre tatsächliche Steuerlast der individuellen Einkommensteuer besteuert, wenn ihr tatsächlicher Steuersatz höher als 15 % ist.

Was die Gesundheitsfürsorge betrifft, so gibt Hainan 3.000 bis 10.000 Yuan für den Abschluss einer Gruppen-Krankenversicherung für jedes in Hainan vollzeitbeschäftigte hochqualifizierte Talent aus. Darüber hinaus führt Hainan viele attraktive Programme für Talente durch. Die Teams, die als "Hainan Excellent Talents Teams" eingestuft werden, erhalten 10 bis 30 Millionen Yuan als Baufonds.

Shen Xiaoming, Sekretär des Parteikomitees der Provinz Hainan, sagt, dass es jetzt eine kritische Phase ist, in der Hainan das Programm vertieft und den Freihandelshafen aufbaut. Hainan bietet ein günstiges Umfeld für Talente und freut sich darauf, Talente aus der ganzen Welt aufzunehmen, um ihre Fähigkeiten bestmöglich zu nutzen.

