Bitt entwickelt das erste CBDC Afrikas

Bridgetown, Barbados (ots/PRNewswire)

eNaira, die von Bitt entwickelte digitale Zentralbankwährung (CBDC), ist offiziell in Nigeria eingeführt worden. Die Bürger und Einwohner Nigerias sind nun die ersten auf dem afrikanischen Kontinent, die eine digitale Währung als gesetzliches Zahlungsmittel für ihre täglichen Finanztransaktionen verwenden.

Bitt freut sich sehr, als Technologiepartner der Zentralbank von Nigeria in den afrikanischen CBDC-Markt einzusteigen. Das markterprobte Digital Currency Management System (DCMS) von Bitt ist derzeit in sechs Ländern Zentralamerikas und der Karibik von nationalen Finanzinstituten lizenziert. Nigeria ist eine hochentwickelte Wirtschaft, die über eine moderne Infrastruktur verfügt. Das DCMS von Bitt erfüllte die Kriterien von CBN hinsichtlich technologischer Kompetenz, Effizienz, Plattformsicherheit, Interoperabilität und Implementierungserfahrung.

Brian Popelka, CEO von Bitt, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir die eNaira-Geldinfrastruktur in Rekordzeit entwickelt, getestet und eingeführt haben. Der heutige Start ist ein außergewöhnlicher Erfolg sowohl für das CBN- als auch für das Bitt-Team. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei der Einführung des CBDC und auf die Bereitstellung zusätzlicher Funktionen, um den Wert von eNaira für alle Nigerianerinnen und Nigerianer zu erhöhen."

Bitt hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschen durch die Bereitstellung zugänglicher, kostengünstiger Echtzeit-Zahlungen zu helfen und die Digitalisierung der Wirtschaft zu unterstützen. Das DCMS von Bitt könnte die Infrastrukturkosten senken und den Zugang und die Nutzererfahrung beim Empfangen und Versenden von Geld verbessern und so die finanzielle Integration in ganz Nigeria fördern. Darüber hinaus wurde der eNaira entwickelt, um lokale Innovationen zu fördern und Nigerias FinTech-Talente von Weltrang zu nutzen.

Das DCMS von Bitt ist eine produktionsbereite digitale Währungsinfrastruktur, die es Zentralbanken und Finanzinstituten ermöglicht, ihre eigene digitale Währung effizient einzusetzen. Das DCMS von Bitt lässt sich in das zugrundeliegende Transaktionsnetzwerk der Wahl einbinden, z. B. Hyperledger Fabric (das bei der Implementierung von DCash in der Ostkaribischen Währungsunion und der eNaira in Nigeria verwendet wird) und Stellar (das 2021 auf dem Singapore Fintech Festival vorgestellt werden soll).

Informationen zu BittMit über 60 hochqualifizierten Fachleuten aus der ganzen Welt ist Bitt ein globales Finanztechnologieunternehmen, das Zentralbanken, Finanzinstituten und Teilnehmern des Ökosystems weltweit Lösungen für digitale Währungen und Stablecoins anbietet. Bitt steht an der Spitze der Finanzinnovation und hat sich auf digitale Zentralbankwährungen (CBDC) und Stablecoins spezialisiert. Das Digital Currency Management System (DCMS) des Unternehmens nutzt die Blockchain-basierte Distributed-Ledger-Technologie, um die Vorteile des bisher effizientesten Finanzökosystems einzuführen.

