Italvolt und ABB verkünden Partnerschaftsvereinbarung - wichtiger Schritt zur Realisierung einer Gigafactory in Italien

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bündelt Elektrifizierungs- und Automatisierungsexpertise und dient der Entwicklung des 100 Hektar großen Standorts in Scarmagno, Norditalien

Italvolt Spa, das von Lars Carlstrom gegründete Unternehmen, dessen Ziel es ist, in Italien eine der größten Gigafactories Europas für die Produktion und Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge zu errichten, mit einer geplanten Kapazität von 45 GWh für etwa 550.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr, hat ABB für Front End Engineering und Design (FEED) an seinem Standort in Norditalien ausgewählt. Darüber hinaus gibt das Unternehmen seine Partnerschaftsvereinbarung mit dem globalen Technologieunternehmen bekannt, um gemeinsam zu erforschen, wie Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Digitalisierungslösungen die Produktionsprozesse für die Batterieherstellung beschleunigen können.

Im Einzelnen umfasst die Technologiepartnerschaft mit ABB Italvolt folgendes:

Fachwissen in der Entwicklung und Bereitstellung von Elektrifizierungs- und Automatisierungslösungen für die Stromsteuerung, -verteilung und -verwaltung, die Optimierung von Fertigungsprozessen und langfristige Energieeffizienz

Beratung zu Robotik und autonomen Operationen für den Transport und die Handhabung von Material in den Prozesseinheiten der Anlage

Erforschung von Lösungen zur Datenerfassung, -verarbeitung, -speicherung und -analyse für Produktionsplanung, Qualitätskontrolle, Management, Betrieb und Berichterstattung

Lars Carlstrom, CEO und Gründer von Italvolt, kommentierte: "Italvolt hat sich zum Ziel gesetzt, industrielle Spitzenleistungen in jedem Bereich unseres Geschäfts zu erbringen, und wir freuen uns, diese Partnerschaftsvereinbarung mit ABB, einem der führenden Namen in der globalen Industrie, bekannt zu geben. Die hochmoderne Technologie von ABB wird uns dabei helfen, die Nachhaltigkeit unserer Produktionsanlagen zu gewährleisten und eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Produktion zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass ABB uns auf diesem Weg begleitet."

"Die Pläne von Italvolt für eine groß angelegte Produktion sind entscheidend für die elektrische Mobilität, die Steigerung der Nachhaltigkeit und die Reindustrialisierung der Region", sagte Mauro Martis, South Europe Cluster Manager, Process Industries, ABB. "Gemeinsam werden wir unsere Technologien und Synergien mit Italvolt erforschen und unser Know-how für dieses ehrgeizige Projekt zur Verfügung stellen."

Die Gigafactory wird auf dem berühmten Olivetti-Gelände errichtet und von der renommierten italienischen Automobildesignabteilung Pininfarina Architecture entworfen.

Italvolt baut in Scarmango, Italien, eine Gigafactory mit einer Produktionskapazität von 45 GWh für Batteriezellen. Eins unserer Hauptziele ist es, zur umweltfreundlichen Industrialisierung beizutragen, indem wir einer der Hauptlieferanten von umweltfreundlichen Batterien in Europa werden und Italiens Präsenz als führender Batteriehersteller etablieren. Das bedeutet auch, dass wir einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und letztlich zur Regeneration der natürlichen Ressourcen leisten. Italvolt kümmert sich auch um die Verjüngung eines historischen Kraftwerks der Industrie, wobei ESG-Aspekte im Vordergrund der Strategie stehen. Dazu gehört auch die Schaffung eines Tals für Forschung und Innovation durch unser 20.000 m2 großes fortschrittliches F&E-Zentrum.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. www.abb.com

