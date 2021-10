SkyHigh Memory Limited.

SkyHigh Memory erweitert seine Single-Level-Cell (SLC) NAND-Flash-Speicherfamilie auf 1xnm-Prozesstechnologie, einem der fortschrittlichsten Technologieknoten der Branche

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Neuer serieller (SPI) NAND der ersten Generation mit 3,0 V und 1 GB - 4 GB Dichte (2 KB/4 KB Seite) sowie paralleler NAND der dritten Generation mit 1 GB - 4 GB Dichte (2 KB Seite), ML-3 Produktfamilie mit erweiterten Sicherheitsfunktionen

SkyHigh Memory Limited, ein weltweit führender Anbieter von eingebetteten Speicherlösungen, erweitert seine Familie von NAND-Flash-Speichern um ML-3-Produkte mit 3,0 V, 1 GB - 4 GB-Dichte, 4 KB-Seite und 2 KB-Seite. Die neuen 1 GB - 4 GB ML-3 SLC NAND Flash Produktfamilie wurde auf 1xnm entwickelt, dem fortschrittlichsten Technologieknoten der Branche für SLC NAND Produkte.

Der serielle (SPI) SLC NAND der ersten Generation und der parallele SLC NAND der dritten Generation von SkyHigh Memory sind mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich und vervollständigen die bereits in Produktion befindliche ML-3 4 GB - 16 GB parallele SLC NAND Produktfamilie der dritten Generation.

Die neuen 1 GB - 4 GB-Geräte werden zur Unterstützung hochzuverlässiger Systeme angeboten, die kritische Daten speichern und bei hohen Temperaturen von bis zu +105 °C arbeiten. Dank der internen ECC-Engine kann die ML-3-Produktfamilie Chipsätze mit nur 1-Bit-ECC-Engine unterstützen, um sowohl ältere Chipsätze als auch moderne Chipsätze mit höheren ECC-Engines zu unterstützen.

Die ML-3-Produktfamilie bietet außerdem verschiedene Sicherheitsfunktionen zum Schutz von sensiblem Bootcode, Systemfirmware und Anwendungsintegrität vor bösartiger Software.

Die Geräte der ML-3-Produktfamilie eignen sich ideal für hochzuverlässige und/oder sichere Anwendungen, wie z. B. industrielle Steuerungen, Netzwerkgeräte, IoT-Anwendungen und Set-Top-Boxen.

"Unsere umfassende ML-3 NAND-Flash-Familie bietet eine hohe Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit und verfügt sowohl über eine serielle als auch eine parallele Schnittstelle, die für Hochleistungsanwendungen erforderlich ist", sagte GH Bae, CEO von SkyHigh Memory. "Die Einführung dieser Familie passt zu unserer Strategie, hochzuverlässige und sichere Speicherlösungen für unsere schnell wachsenden Zielmärkte in den Bereichen Industrie, Netzwerke und IoT anzubieten."

Sichere Systemdesigns erfordern Speicherelemente, in denen die gespeicherten Daten vor Programmier- und Löschvorgängen geschützt werden können. SkyHigh Memory ML-3 SLC NAND Flash-Bausteine bieten zwei Schutzmechanismen, die in SLC NAND-Produkten der Konkurrenz traditionell nicht zu finden sind: eine flüchtige und eine permanente Blockschutzmethode. Mit dem flüchtigen Blockschutz kann der gesamte Speicherinhalt geschützt werden. Bei dieser Methode sind die Schutzparametereinstellungen flüchtig und müssen daher beim Einschalten in das Gerät geladen werden. Beim permanenten Blockierschutz sind die Einstellungen der Schutzparameter dauerhaft und werden nur einmal während des Lebenszyklus des Produkts programmiert. Bis zu 64 MB können dauerhaft geschützt werden. Darüber hinaus enthalten die Geräte der ML-3 SLC NAND Produktfamilie ein OTP von 1 MB, das größte OTP aller SLC NAND auf dem Markt.

Der ML-3 Serial (SPI) SLC NAND ist die erste SkyHigh Memory SLC NAND Speichergeneration mit serieller Schnittstelle. Die Bausteine sind im 8-poligen LGA-Gehäuse (6 mm x 8 mm) erhältlich, das Platz auf der Leiterplatte spart und das Layout der Leiterplatte vereinfacht. Weitere Informationen zu dieser Familie finden Sie unter http://www.skyhighmemory.com/ML-3_Serial_(SPI)_Interface.

Die ML-3 Parallel SLC NAND bieten einen Migrationspfad zur ersten und zweiten SkyHigh Memory SLC NAND-Speichergeneration mit paralleler Schnittstelle und sind form- und passgenau. Die Geräte sind in branchenüblichen Gehäusen erhältlich: 48-Pin TSOP (12 mm x 20 mm) und 63-Ball BGA (9 mm x11 mm). Weitere Informationen über die Familie finden Sie unter http://www.skyhighmemory.com/ML-3-Parallel_Interface_SLC_NAND.

Verfügbarkeit

SkyHigh Memory 2 GB und 4 GB ML-3 Serielle (SPI) und parallele SLC NAND Flash-Speicher sind ab sofort als Muster verfügbar.

SkyHigh Memory 1 GB ML-3 Serieller (SPI) und paralleler SLC NAND-Flash-Speicher wird im Januar 2022 zur Bemusterung verfügbar sein.

Informationen zu SkyHigh Memory

SkyHigh Memory wurde 2019 gegründet und ist der führende Anbieter von fortschrittlichen eingebetteten Systemlösungen für die weltweit innovativsten Produkte in den Bereichen Automobil, Industrie, Heimautomatisierung und Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Medizin. Die zuverlässigen Hochleistungsspeicher von SkyHigh Memory helfen Ingenieuren dabei, differenzierte Produkte zu entwickeln und sie als Erste auf den Markt zu bringen. SkyHigh Memory ist bestrebt, seinen Kunden den besten Support und die besten technischen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Innovatoren und Querdenker in Rekordzeit neue Märkte erschließen und neue Produktkategorien schaffen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.SkyHighMemory.com.

