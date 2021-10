Coravin

Coravin kündigt eine neue Innovation für Champagner und Schaumweine mit Moët Hennessy an

Paris (ots/PRNewswire)

Anlässlich der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Coravin Sparkling(TM) Systems hat der globale Weintechnologie-Innovator eine strategische Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen für Luxusweine und -spirituosen, Moët Hennessy, als "Offizieller Konservierungspartner von Moët Hennessy Champagnern" angekündigt, die den glasweisen Konsum von Champagner und Schaumweinen revolutionieren wird. Gemeinsam werden die beiden Partner den weltweiten Vertrieb sicherstellen und sich dabei auf Restaurants, Weinbars und andere Einrichtungen konzentrieren, in denen edle Getränke vor Ort konsumiert werden.

Coravin, Inc. ist vor allem für sein Weinkonservierungssystem bekannt, das die Lebensdauer einer Flasche nach einem einzigen Glas durch Einblasen von Inertgas verlängert. Bis vor kurzem war es nur für stille Weine erhältlich, aber nach umfangreichen Tests in Zusammenarbeit mit den weltweiten Maisons der Moët Hennessy Gruppe - zu denen Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart und Moët & Chandon gehören - wurde Coravin Sparkling(TM) entwickelt. Es gewährleistet die Unversehrtheit der besten Champagner- und Schaumweinflaschen noch Wochen nach dem ersten Glas.

"Das Ziel von Coravin ist es, edle Weine und Champagner zugänglicher zu machen, indem wir die Möglichkeit bieten, sie glasweise zu genießen. Für uns als relativ junges Unternehmen ist es außergewöhnlich, dass der anerkannte Weltmarktführer für Champagner und Luxusschaumweine unsere Technologie nicht nur unterstützt, sondern auch übernimmt", sagte Christopher Ladd, CEO von Coravin.

Nach acht Jahren Entwicklungszeit ist das Coravin Sparkling(TM) System die erste universell einsetzbare Lösung, um das Prickeln und die Aromen von Schaumwein nach dem Ein-Glas-Service zu bewahren. Der Sparkling Stopper verschließt jede Halbflasche, 750-ml-Flasche oder Magnumflasche sicher, während der Sparkling Charger nach dem Servieren des Weins Kohlendioxid in die Flasche einleitet, um zu verhindern, dass sich die Bläschen auflösen.

Didier Mariotti, Kellermeister von Veuve Clicquot: "Das Coravin Sparkling System ist in der Lage, die Aromen und das Mundgefühl unseres Champagners zwei Wochen lang wunderbar zu bewahren. Es ist das erste Produkt seiner Art, das diese Leistung erbringt."

Das Coravin Sparkling System wird auch einen wirtschaftlichen Nutzen für Restaurants und Bars haben, da es das Risiko der Verschwendung praktisch eliminiert und gleichzeitig Prestige-Champagner für die Verbraucher leichter zugänglich macht.

"Unser Ziel ist und war es schon immer, großartige Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen. Das neue Coravin-System wird es mehr Champagnerliebhabern ermöglichen, außergewöhnliche Flaschen zu entdecken und zu genießen. So können unsere Gastronomiepartner und die besten Bars und Clubs unsere verschiedenen Champagnermarken und -ausdrücke glasweise anbieten und sie über mehrere Tage oder Wochen frisch und spritzig halten." - Philippe Schaus, Präsident und CEO von Moët Hennessy.

"Die Entwicklung dieses Systems war schon immer ein Traum. Ich bin unglaublich stolz darauf, mit Moët Hennessy zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie die Welt Schaumweine erleben und genießen kann", sagte Coravin-Gründer Greg Lambrecht.

Das Coravin Sparkling(TM) System ist international über die Coravin-Websites für den privaten und professionellen Gebrauch erhältlich. Für weitere Informationen über Coravin besuchen Sie bitte www.coravin.com.

Informationen zu Moët Hennessy

Moët Hennessy, die Wein- und Spirituosenabteilung von LVMH, vereint fünfundzwanzig Häuser, von denen viele schon seit Jahrhunderten bestehen, während andere gerade erst ihren Weg beginnen. Seine Vision ist es, die Zukunft von Luxusweinen und -spirituosen von der Natur bis zu den Gemeinden zu führen.

Moët Hennessy ist in den prestigeträchtigsten Anbaugebieten der Welt ansässig und verfügt über ein einzigartiges Savoir-Faire, das von der Weinherstellung über die Lebenskunst bis hin zur Gastfreundschaft und dem Management des stationären Einzelhandels reicht, um außergewöhnliche Erlebnisse für die Verbraucher zu schaffen.

In dem Bestreben, künftigen Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen, engagiert sich Moët Hennessy seit vielen Jahren für das Programm Living Soils Living Together, das sich aus vier zentralen Verpflichtungen zusammensetzt: Regenerierung unserer Böden, Milderung der Klimaauswirkungen, Einbindung der Gesellschaft und Stärkung der Menschen. Moët Hennessy ist stolz darauf, ein vielfältiges, gerechtes und integratives Arbeitsumfeld für alle zu fördern.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

Informationen zu Coravin Inc.

Coravin, Inc. ist die erste und einzige globale Weintechnologie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Wein erlebt. Mit unseren Innovationen ermöglichen wir es Weinliebhabern, -kennern und -händlern gleichermaßen, die Art und Weise, wie sie Wein verkosten, servieren, trinken, verkaufen und vermarkten, neu zu gestalten. Die preisgekrönten Coravin-Weinkonservierungssysteme ermöglichen es Weinliebhabern, jeden Wein in jeder beliebigen Menge auszuschenken und die Haltbarkeit ihrer Flaschen für Wochen, Monate oder sogar Jahre zu erhalten.

Mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern finden Verbraucher Coravin-Produkte in den Regalen führender Einzelhändler (wie Bloomingdale?s, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod?s, El Corte Ingles), in den besten Weinhandlungen und in einigen der weltbesten glasweisen Weinprogramme in Restaurants und Social Clubs auf der ganzen Welt. Mehr Informationen unter www.coravin.com.

Trinken Sie verantwortungsvoll