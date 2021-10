Stubaier Gletscher

Stubaier Gletscher startet Winterbetrieb am 8.10.

Neustift im Stubaital (ots)

Österreichs größtes Gletscherskigebiet öffnet seine Anlagen am 8. Oktober. Mit umfassenden Maßnahmen ist man am Stubaier Gletscher für einen sicheren Start in die Wintersaison 2021/22 gerüstet. Im Herbst warten auch sportliche Highlights, im November gastiert beispielsweise der F.I.S. Freeski Weltcup im erweiterten „Stubai Zoo“, einem der größten Snowparks der Alpen. Und nach ausgiebigen Schwüngen im Schnee lädt das Restaurant Schaufelspitz – das weltweit höchste Drei-Haubenrestaurant – zu kulinarischen Höhenflügen.

Die begünstigte Höhenlage des Stubaier Gletschers, dessen Anlagen sich bis auf 3.210 Meter Seehöhe erstrecken, macht einen Start des Winterbetriebes nächste Woche möglich. Am Stubaier Gletscher sieht man sich bestens vorbereitet, um Gästen einen maximal sicheren Skiurlaub zu ermöglichen. Ab Freitag, 8. Oktober stehen Wintersportlern die ersten Abfahrten am Gletscher zur Verfügung. In nur 45 Minuten von Innsbruck aus erreichbar, bietet der Stubaier Gletscher Einsteigern, Fortgeschrittenen und Profis bereits beste Bedingungen für die ersten Schwünge der Saison.

Sicherer Start in die Wintersaison

Traditionell sind es die Gletscherskigebiete, die als erstes in die Wintersaison starten. Am Stubaier Gletscher ist man gut vorbereitet: „Im ‚Corona-Winter‘ 2020/21 blieben die Anlagen trotz Reisebeschränkungen für Einheimische beinahe während der gesamten Wintersaison geöffnet. So konnten wertvolle Erfahrungen für ein sicheres Miteinander am Stubaier Gletscher gesammelt werden. Die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter hat höchste Priorität“, so Andreas Kleinlercher, Seilbahndirektor am Stubaier Gletscher. Das Online Skiticketing, das seit der Covid-19-Krise eine wesentlich höhere Akzeptanz genießt als zuvor, wird im kommenden Winter weiter forciert. Gondeln werden regelmäßig desinfiziert und dauerhaft belüftet.

Reinhard Klier, Vorstandsvorsitzender der Wintersport Tirol AG, rechnet im Herbst mit hoher Nachfrage, wenn die Rahmenbedingungen passen: Die Gäste sind ‚heiß‘ auf das Reisen und Skifahren. Wir rechnen im Herbst mit einem gut besuchten Skigebiet, wenn es keine Einschränkungen in Bezug auf Reisefreiheit gibt. Skifahren ist ein Sport, der im Freien stattfindet. Die Voraussetzungen, die Wintersportler am Stubaier Gletscher vorfinden, könnten nicht besser sein: Bahnen mit hohen Förderleistungen und ein vielfältiges Pistenangebot mit weiten und breiten Pisten am Stubaier Gletscher bieten geradezu optimale Rahmenbedingungen für sicheren Wintersport. Am Beispiel Schweiz hat man im letzten Winter gesehen, dass eine relativ normale Wintersaison trotz Corona möglich war.

Vollbetrieb ab Anfang Dezember am Stubaier Gletscher

Im Vollbetrieb, der je nach Wetter- und Schneelage im Regelfall ab Anfang Dezember gewährleistet ist, können die Gäste in der kommenden Wintersaison 2021/22 insgesamt 35 Abfahrten auf 65 Pistenkilometern am Stubaier Gletscher nutzen.

Weitere News im Überblick:

Nachhaltige Anreise per Zug: Mit dem Nightjet-Kombiticket reisen Wintersportler*innen von Wien, Hamburg, Düsseldorf und Amsterdam über Nacht mit dem Zug bis Innsbruck an, inklusive Abholung vom Bahnhof und Transfer zum Hotel. Ein 3- bis 6-Tages-Skipass kann einfach dazugebucht werden.

Mit dem reisen Wintersportler*innen von Wien, Hamburg, Düsseldorf und Amsterdam über Nacht mit dem Zug bis Innsbruck an, inklusive Abholung vom Bahnhof und Transfer zum Hotel. Ein 3- bis 6-Tages-Skipass kann einfach dazugebucht werden. „SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck“: Diese Multifunktionskarte verbindet Sport und Kultur. Vormittags Skifahren am Stubaier Gletscher oder in einem von 12 weiteren Skigebieten im Großraum Innsbruck, nachmittags Shopping oder ein Museumsbesuch. Öffi-Nutzung inklusive.

Diese Multifunktionskarte verbindet Sport und Kultur. Vormittags Skifahren am Stubaier Gletscher oder in einem von 12 weiteren Skigebieten im Großraum Innsbruck, nachmittags Shopping oder ein Museumsbesuch. Öffi-Nutzung inklusive. Kinder & Familien: Kinder unter 10 Jahren fahren am Stubaier Gletscher frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils. Unter dem Motto „ BIG Family “ gibt es ein vielseitiges Angebot für alle Altersklassen.

in Begleitung eines zahlenden Elternteils. Unter dem Motto „ “ gibt es ein vielseitiges Angebot für alle Altersklassen. Auf der Gipfelplattform TOP OF TYROL genießt man abseits der Pisten einen einzigartigen Blick auf über 109 Dreitausender.

genießt man abseits der Pisten einen einzigartigen Blick auf über 109 Dreitausender. Kulinarik: Umfassendes Angebot vom Restaurant Schaufelspitz (weltweit höchstgelegenes Drei-Haubenrestaurant) über das Restaurant Eisgrat mit eigener Pasta-Manufaktur bis hin zum Schneekristall Pavillon . Regionalität wird hier groß geschrieben.

Umfassendes Angebot vom (weltweit höchstgelegenes Drei-Haubenrestaurant) über das mit eigener Pasta-Manufaktur bis hin zum . Regionalität wird hier groß geschrieben. Snowpark „Stubai Zoo“: Erweiterung um eine 300 Meter lange „Jib-Line“. Vom 17. bis 20. November 2021 macht hier der F.I.S. Freeski Weltcup Station, das Weltcup-Finale wird am 20.11. live in ORF 1 übertragen.

