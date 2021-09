OverIT

OverIT kündigt die Ausgliederung aus der Engineering Group durch Bain Capital und Neuberger Berman, sowie Paolo Bergamo als neuen CEO an

Fiume Veneto, Italien (ots/PRNewswire)

OverIT gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab Oktober aus der Engineering Group ausgegliedert und zu einer unabhängigen Einheit wird, die von Bain Capital und Neuberger Berman kontrolliert wird.

Darüber hinaus wurde Paolo Bergamo zum Chairman und Chief Executive Officer von OverIT ernannt. Bevor er zu OverIT kam, war Bergamo Senior Vice President Product Management bei Salesforce in San Francisco, Kalifornien.

In seiner neuen Funktion wird Bergamo das globale Team, die Wachstumsstrategie und die Vision von OverIT leiten.

Bergamo verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Field Service Management und kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Softwarebranche zurückblicken. Angesichts seiner Erfolgsbilanz ist Bergamo ideal positioniert, um OverIT als Innovator und Visionär in die nächste Wachstumsphase zu führen.

"Die Ausgliederung ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen Neuberger Berman und Bain Capital, die das Ziel hat, die Internationalisierung von OverIT zu beschleunigen und den globalen Marktführer für Field Service Management Software durch verstärkte Investitionen aufzubauen", sagte Piero Galli von Neuberger Berman.

"Bei der Suche nach einem neuen CEO, der OverIT auf seinem Wachstumskurs führen und die ehrgeizigen Ziele erreichen soll, wollten wir jemanden, der nicht nur die Branche, in der OverIT tätig ist, sondern auch die Ambitionen unserer Fonds und die Kultur eines globalen Unternehmens genau kennt. Paolo verfügt über nachgewiesene Führungsqualitäten und eine Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologieunternehmen. Wir freuen uns, dass er das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase leiten wird", so Giovanni Camera von Bain Capital.

"Als Bain Capital und Neuberger Berman mir das ehrgeizige Projekt vorschlugen, OverIT, eines der Flaggschiffe der Made-in-Italy-Technologie, international an die Spitze zu bringen, konnte ich mir diese großartige Gelegenheit nicht entgehen lassen", so Bergamo. "Ich habe den Ehrgeiz, OverIT zu einer internationalen Drehscheibe für junge Technologietalente zu machen, an der sie wachsen und ihr Potenzial entfalten können."

OverIT, unterstützt durch US-Kapital, mit Entwicklungszentrale in Italien und Hauptniederlassung in Miami, ist ein multinationales Unternehmen mit mehr als 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Field Service Management. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Unternehmen als führender Anbieter in den Bereichen FSM, Mobile Workforce Management und AR anerkannt. Es versorgt mehr als 300 internationale Kunden und 150.000 Field Service-Anwender mit Prozesswissen, innovativen Funktionalitäten und modernsten Technologien.

