Elatec startet eigenen Unternehmensblog / Benutzerauthentifizierung und Identifikation: Wissen aufbauen, Chancen erkennen

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikations-lösungen verfügt ELATEC über ein umfassendes Expertenwissen. Jetzt hat das Unternehmen mit „Authentication Insights“ einen eigenen Blog ins Leben gerufen, um hilfreiches Know-how und spannende Brancheneinsichten mit allen Interessierten zu teilen. Die Blogbeiträge erscheinen regelmäßig in deutscher und englischer Sprache.

Ob im Smart Office, auf dem Hochschulcampus oder beim Aufladen von Elektrofahrzeugen: Dem Einsatz von Authentifizierungs-lösungen mit RFID (Radio Frequency Identification) und Smartphone-basierten Technologien sind kaum Grenzen gesetzt. Der Blog zeigt, welche komplexen Herausforderungen Unternehmen und Einrichtungen mit modernen Zugangs- und Zutrittssystemen lösen können und welche Chancen sich durch den Einsatz eröffnen. Das breite Spektrum reicht von Anwendungen für das Sichere Drucken über Single Sign-on für Unternehmensnetzwerke bis zum Bezahlvorgang in der Kantine.

Der Name des Blogs ist dabei Programm: „Authentication Insights“ bietet Entscheidern und Projektverantwortlichen aller Branchen konkrete Tipps und praxistaugliche Entscheidungshilfen für die Umsetzung ihrer Projekte und die Erschließung neuer Business Modelle. So werden beispielsweise Vor- und Nachteile klassischer RFID-Karten sowie moderner Smartphone-Anwendungen gegenübergestellt und abgewogen.

„Die digitale Transformation stellt Unternehmen und Gesellschaft vor Herausforderungen und birgt gleichzeitig zahlreiche neue Chancen. Auch das Thema Zugangs- und Zutrittskontrolle wird mit dieser Veränderung ganz neu gedacht, um die Sicherheit von Daten und Werten zu gewährleisten. Dazu wollen wir mit unserem Blog Impulse geben. Unser Ziel ist es, umfassend und aktuell über Einsatzmöglichkeiten moderner Authentifizierungslösungen und die damit verbunden Möglichkeiten zu informieren. Die Leser sollen von dem Know-how unserer Experten profitieren“, erklärt Denis Kim, Corporate Vice President Sales EMEA & Japan bei Elatec.

Über Elatec

Elatec ist ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikationslösungen. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen globalen Partnernfür seine Kunden innovative und zukunftssichere RFID-Systeme, die berührungslose (RFID, NFC, Bluetooth) und kontaktbehaftete (Smartcard) Techniken kombinieren. Mit dem Zusammenspiel von wegweisenden Multifrequenz-Lesegeräten, fortschrittlicher Authentifizierungssoftware und erstklassigem Service und Support treibt Elatec die digitale Transformation seiner Kunden und Partner voran. Die bahnbrechenden Lösungen, die so entstehen, sorgen für ein optimales Benutzererlebnis und kommen in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen zum Einsatz, in denen sichere und komfortable Zugänge gefordert sind – darunter Zutrittskontrolle, Flottenmanagement, Maschinen-authentifizierung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, sicheres Drucken, Kioske und vieles mehr. Das 1988 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München ist heute an 19 Standorten weltweit vertreten.

