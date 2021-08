Shenzhen INFiLED Electronics Co., Ltd

INFiLED stellt innovativen LED-Mietbildschirm für den Außenbereich TITAN-X vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

INFiLED, weltweit führender Hersteller von LED-Displays, freut sich, nach mehreren Monaten harter Arbeit und Hingabe die Einführung seines neuen innovativen Outdoor-Screens TITAN-X offiziell bekannt zu geben. Der TITAN-X gesellt sich zu weiteren Innovationen von INFiLED: Das Unternehmen hat einen langlebigen LED-Mietbildschirm für den Außenbereich entwickelt, der eine hervorragende Transparenz aufweist und dennoch stabil bleibt.

Michael Hao, der CEO von INFiLED, kommentierte: "Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen, haben wir ein internationales Forschungs- und Entwicklungsteam aus 15 Ingenieuren aus Europa und China zusammengestellt, das nach sieben Monaten intensiver Arbeit an diesem Projekt schließlich TITAN-X hervorgebracht hat. Das Besondere an TITAN-X ist, dass es unserem Team gelungen ist, eine hohe Transparenz mit einer hohen Belastbarkeit zu kombinieren. Aktuell benötigt die durchschnittliche Konstruktion einer Freiluft-Screen für alle 2 Meter von Bildschirmgröße eine Bühnentraverse, als Schutz gegen Wind von über 20 m/s bei zwei Rängen. Der TITAN-X benötigt dahingegen einen Bühnenträger für alle 9,6 Meter und acht Ränge, dank eines aufwendigen faltbaren Untergestells, das im TITAN-Rahmen integriert ist. Darüber hinaus bleibt das Gesamtsystem bei 30 kg/m2. Dadurch ist er leicht und gleichzeitig stabil - eine wirklich unglaubliche Leistung."

Die hochtransparente, großformatige TITAN-X Outdoor-Touring-LED-Lösung zeichnet sich durch eine Pixelgröße von 8,3 mm und eine hohe Transparenz von 70 % aus und bietet eine herausragende Leistung für die Anzeige der modernsten visuellen Bühneneffekte. Jedes Gehäuse bietet eine hohe Belastbarkeit und eine hohe Gesamtstabilität dank des einzigartigen, dreieckigen, faltbaren Windverstrebungssystems, das Windgeschwindigkeiten von 20 m/s bei Outdoor-Veranstaltungen standhalten kann, während die Leinwand eine Höhe von bis zu 24 Metern erreichen kann. Die besonders großen Gehäuse mit Dimensionen von 1200x1200mm verfügen über ein einzigartiges Design mit einem innovativen Hebevorgang vom Dolly aus, der eine noch nie dagewesene schnelle Installation ermöglicht.

Das spezielle Dolly-System ermöglicht einen einfachen Transport und macht die Installation effizienter. Die faltbare Verstrebung jedes Gehäuses spart Stauraum, und selbst mit zusätzlichem Zubehör lassen sich die Gehäuse noch auf ihren Rollwagen transportieren. Die hohe Helligkeit von 5000nits und die Schutzart IP65 machen sie zu einer zuverlässigen und soliden Wahl bei allen Licht- und Wetterbedingungen. Die TITAN-X kann individuell angepasst und in einem Winkel von ±15 montiert werden, so dass er sich an unbegrenzte Bühnen- und kreative Designanforderungen, wie z. B. einen Kurveneffekt, anpassen kann.

Der INFiLED TITAN-X wird voraussichtlich ab August 2021 erhältlich sein.

Informationen zu INFiLED

INFiLED ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung großformatiger LED-Displaylösungen spezialisiert hat. Die Anwendungsbereiche von INFiLED umfassen digitale Beschilderung, Transport, Sport, Veranstaltungen, Leitstellen, Corporate Branding, Meetingräume, Creative und vieles mehr. Mit Installationen in über 85 Ländern und über 178 Patenten, unter den höchsten der Branche, strebt INFiLED danach, seine Spitzenposition bei der Herstellung von LED-Bildschirmen weiter auszubauen.

Ansprechpartner für die Medien: pr@infiled.com

Web: www.infiled.com

