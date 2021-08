Brokereo

Brokereo wird offizieller Partner der Euroleague Basketball

Limassol, Cyprus (ots/PRNewswire)

Der Online-Broker baut seine Präsenz auf dem europäischen Markt aus

Die Euroleague Basketball freut sich, Brokereo als ihren offiziellen Partner für die Saison 2021-22 begrüßen zu dürfen. Brokereo wurde 2020 gegründet und hat seitdem stetig an Boden in der Online-Trading-Branche gewonnen.

Als Online-Broker einer neuen Generation wird Brokereo bei den wichtigsten Basketball-Wettbewerben Europas präsent sein, die das perfekte paneuropäische Schaufenster bieten, um Brokereos Marktdurchdringung in Europa zu erhöhen.

"Wir sind sehr stolz darauf, Brokereo in der Euroleague Basketball-Familie willkommen zu heißen. Die Online-Trading-Branche ist in den letzten Jahren rasant gewachsen", sagte Frau Roser Queralto, Chief Business Officer der Euroleague Basketball. "Brokereo ist ein dynamisches Unternehmen, das einen frischen Ansatz für Online-Trading gewählt hat und seinen Kunden ein neues Erlebnis bieten möchte - genau wie sich die Euroleague Basketball über die Jahre entwickelt hat, um all ihren Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten."

Brokereos Marketingstrategie deckt sich insofern mit der der Euroleague Basketball, als dass sie einen besonderen Fokus auf die Erschließung westeuropäischer Länder legt. Die Präsenz der EuroLeague in Westeuropa hat sich stark erhöht. In Deutschland und italien beispielsweise ist das Interesse der Fans an der EuroLeague in den letzten drei Jahren um 39 % gestiegen.

"Auf unserer Plattform geht es darum, seine Fähigkeiten in die Tat umzusetzen und das Erlebnis als Ganzes zu genießen, was sehr dem Ansatz der EuroLeague entspricht", sagte Denys Denisov, Executive Director. "Außerdem teilen wir die Vision, eine hochkarätige Marke und ein Produkt aufzubauen, das einen Maßstab für andere setzt."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1604659/Brokereo.jpg