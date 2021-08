Blueshift

Blueshift kündigt globale Expansion an

San Francisco (ots/PRNewswire)

Anbieter der SmartHub-Kundendatenplattform stellt Führungskräfte für Europa und APAC ein und führt Datenhosting in Europa ein

Blueshift, die führende KI-gestützte Kundendatenplattform, gab heute die Ausweitung seiner SmartHub Customer Data Platform (CDP) in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) bekannt und ergänzt damit seinen bewährten Erfolg in Nordamerika. Mit Stuart Gordon und Sumit Ramchandani hat das Unternehmen zwei sehr erfahrene Führungskräfte ernannt, die die Expansion in Europa bzw. im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) leiten werden. Darüber hinaus führt Blueshift eine Option für Kunden ein, ihre Daten auf europäischem Boden zu hosten, was es den Kunden weiter ermöglicht, die sich entwickelnden Datenschutz- und Sicherheitsrahmenbedingungen einzuhalten. Die Expansion in diese neuen Regionen folgt auf die $30-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie C von Blueshift zu Beginn dieses Jahres.

Die SmartHub CDP von Blueshift wird von führenden globalen Marken wie LendingTree, Discovery Inc., Udacity und BBC eingesetzt und hat in einer kürzlich von Forrester Research durchgeführten Studie einen ROI von 781 Prozent gezeigt. Blueshift wurde kürzlich als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen bei den Deloitte's Fast 500 Technology Awards genannt, einer Liste der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika. Blueshift wurde von G2.com als führend in den Kategorien CDP und Marketing Automation anerkannt.

Von London aus wird Gordon die Expansionsbemühungen von Blueshift in Großbritannien und Europa überwachen. Zuvor hatte er Führungspositionen bei iAdvize, Koomo und Certona inne. Damit europäische Marken ihre Kundendaten mit Vertrauen aktivieren können, kündigt Blueshift außerdem an, dass neue Kunden die Möglichkeit haben werden, ihre Daten in Europa zu hosten.

Ramchandani, der die APAC-Expansionsbemühungen von Blueshift anführen wird, wird in Singapur ansässig sein. Bevor er zu Blueshift kam, war Ramchandani CEO bei Air Asia Media und hatte zuvor Führungspositionen bei Leo Burnett, Ebay und Macy's inne.

Blueshift arbeitet derzeit mit mehreren schnell wachsenden Unternehmen in Europa und der APAC-Region zusammen, darunter Discovery Inc, Paypal, Groupon und viele andere. In einem kürzlichen Gespräch mit Gordon zum Thema der Nutzung von Kundendaten zur Steigerung des Engagements sagte Fredrik Salzedo, der Direktor für Kundenbindung bei Discovery: "Blueshift hat unser Engagement von Show zu Show um das Dreifache gesteigert, indem wir die Inhalte 1:1 personalisiert haben."

"Da Marken auf der ganzen Welt eine zunehmende Dringlichkeit der digitalen Transformation erleben, sahen wir eine große Chance, die SmartHub CDP in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen", sagte Vijay Chittoor, Mitbegründer und CEO von Blueshift. "Die profunde Expertise und die beeindruckende Erfolgsbilanz, die Stuart und Sumit bei Blueshift einbringen, passen perfekt zu unserer Mission, und wir freuen uns, sie in dieser Zeit des explosiven Wachstums an Bord zu haben."

Informationen zu Blueshift

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Blueshift unterstützt Marken dabei, bei jeder Kundeninteraktion relevante, vernetzte Erlebnisse zu liefern. Der Blueshift SmartHub CDP nutzt patentierte KI-Technologie, um die Gesamtheit der Kundendaten über alle Kanäle und Anwendungen hinweg zu vereinheitlichen, zu informieren und zu aktivieren. Durch vereinheitlichte Daten, Omnichannel-Orchestrierung, intelligente Entscheidungsfindung und unübertroffene Skalierung gibt Blueshift Marken alle Tools an die Hand, die sie benötigen, um nahtlos 1:1-Erlebnisse in Echtzeit über die gesamte Customer Journey hinweg zu liefern.

Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Fort Ross Ventures, Avatar Growth Capital, SoftBank Ventures Asia, Storm Venture Partners und Nexus Venture Partners. Weitere Informationen finden Sie unter: blueshift.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600265/Stuart_Gordon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600266/Sumit_Ramchandani.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844872/Blueshift_Logo.jpg