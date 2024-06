XREX Inc.

Tether investiert 18,75 Millionen Dollar in die XREX Group, um die finanzielle Inklusion in Schwellenländern zu fördern

Taipei (ots/PRNewswire)

Tether, das größte Unternehmen in der Branche für digitale Vermögenswerte, hat eine strategische Investition in Höhe von 18,75 Millionen US-Dollar in die XREX Group, ein vollständig reguliertes, Blockchain-fähiges Finanzinstitut, angekündigt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Innovationen in der Branche für digitale Vermögenswerte voranzutreiben, USDT-basierte grenzüberschreitende Zahlungen in Schwellenländern zu erleichtern und die Regulierungstechnologie zu erneuern.

Mit der Finanzierung durch Tether wird XREX konforme, USDT-basierte grenzüberschreitende B2B-Zahlungen in Schwellenländern erleichtern und Finanztransaktionen revolutionieren, indem es Unternehmen mehr Leichtigkeit, Effizienz und potenziell niedrigere Kosten bietet. Darüber hinaus wird XREX mit der Unitas Foundation zusammenarbeiten, um XAU1 auf den Markt zu bringen, eine an den US-Dollar gekoppelte vereinheitlichte Stablecoin, die mit Tether-Gold (XAUt) überreserviert ist und Kunden eine stabile Alternative und eine Absicherung gegen Inflation bietet.

Diese Zusammenarbeit wird Innovationen im Bereich der Regulierungstechnologie (RegTech) vorantreiben und Lösungen zur Aufdeckung und Verhinderung der illegalen Nutzung von Stablecoins verbessern. Das Engagement von Tether für eine verantwortungsvolle Finanzverwaltung deckt sich mit dem Engagement von XREX, ein sicheres, zugängliches und vertrauenswürdiges Umfeld für alle Krypto-Nutzer in den Schwellenländern zu fördern.

„Die strategische Investition von Tether in die XREX Group unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Förderung der finanziellen Inklusion in den Schwellenländern", sagte Paolo Ardoino, Geschäftsführer von Tether. „Unsere Zusammenarbeit mit XREX wird mehrere bahnbrechende Initiativen anführen, darunter die Einführung eines einzigartigen neuen unitisierten Stablecoins durch die Unitas Foundation und die Erleichterung von grenzüberschreitenden Zahlungen auf USDT-Basis, die einen neuen Standard für finanzielle Zugänglichkeit und Effizienz in der Region setzen. Diese jüngste Investition steht im Einklang mit Tethers langfristiger Vision, eine robuste Infrastruktur aufzubauen, die über die Grenzen des Kryptomarktes hinausgeht, wie unsere diversifizierten Investitionen in verschiedenen Branchen zeigen."

„Tether und XREX haben erfolgreich zusammengearbeitet, um Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung, Verhaftung und Verurteilung von Kriminellen zu unterstützen", sagt Wayne Huang, Geschäftsführer der XREX Group. „Mit der starken Unterstützung und Investition von Tether bauen wir diesen Erfolg zu einer RegTech-Produktlinie aus, die die XREX Group als verantwortungsbewusstes Finanzinstitut weiter verbessert."

„Wir danken Tether und allen bestehenden Investoren für die Unterstützung dieser Aufstockungsrunde, die eine Ausgabe neuer Teamaktien (Stammaktien) beinhaltet, um die Rekrutierung von Spitzenkräften zu fördern. Diese Stablecoin-gestützte Bewegung zur finanziellen Inklusion wird die bestehenden globalen Verrechnungs- und Abwicklungssysteme langfristig und positiv verändern", sagt Winston Hsiao, CRO der XREX Group.

XREX verfügt über eine beeindruckende Anzahl von Investoren, darunter der Nationale Entwicklungsfonds der taiwanesischen Regierung, die CDIB Capital Group (TWSE: 2883), SBI Holdings (TYO: 8473), E.Sun Financial Holding (TWSE: 2884), ThreeD Capital (CSE: IDK), AppWorks, BlackMarble und New Economy Ventures. XREX Singapur hat vor kurzem die Lizenz der Währungsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore) für große Zahlungsinstitute erhalten, während XREX unter dem Status „Registered VASP" der Finanzaufsichtskommission von Taiwan (Taiwan Financial Supervisory Commission) tätig war.

Die heutige Ankündigung unterstreicht die laufenden Bemühungen von Tether, die Akzeptanz von Kryptowährungen in aufstrebenden Märkten weltweit zu fördern und gleichzeitig die unterversorgten Gemeinschaften zu unterstützen, die die Vision des Unternehmens von einer stärker vernetzten und integrativen Finanzlandschaft teilen.

Informationen zu Tether und USD₮

Tether ist ein Pionier auf dem Gebiet der Stablecoin-Technologie und hat das Ziel, die globale Finanzlandschaft zu revolutionieren. Mit dem Ziel, eine zugängliche, sichere und effiziente Finanz-, Kommunikations- und Energieinfrastruktur bereitzustellen. Tether ermöglicht eine stärkere finanzielle Eingliederung und Kommunikationsstabilität, fördert das Wirtschaftswachstum und stärkt die Handlungsfähigkeit von Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen.

Als Urheber des größten, transparentesten und liquidesten Stablecoins der Branche widmet sich Tether dem Aufbau einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur zum Nutzen unterversorgter Gemeinschaften. Durch den Einsatz modernster Blockchain- und Peer-to-Peer-Technologien will das Unternehmen die Kluft zwischen traditionellen Finanzsystemen und dem Potenzial dezentraler Finanzen überbrücken.

Informationen zu XREX

XREX ist ein Blockchain-fähiges Finanzinstitut, das mit Banken, Regulierungsbehörden und Nutzern zusammenarbeitet, um das Bankwesen neu zu definieren. Sie bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in Schwellenländern oder mit Bezug zu diesen sowie Privatpersonen weltweit einsteigerfreundliche Finanzdienstleistungen an.

XREX wurde 2018 gegründet und ist weltweit unter mehreren Lizenzen tätig. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen wie die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten, Wallet, grenzüberschreitende Zahlungen, Fiat-Krypto-Umwandlung, Kryptowährungsumtausch, Vermögensverwaltung und On- und Off-Ramps für Fiat-Währungen.

XREX teilt die soziale Verantwortung für die finanzielle Inklusion und nutzt Blockchain-Technologien, um die finanzielle Beteiligung, den Zugang und die Bildung zu fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2429538/XREX_Tether.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tether-investiert-18-75-millionen-dollar-in-die-xrex-group-um-die-finanzielle-inklusion-in-schwellenlandern-zu-fordern-302165223.html