Technogym

Technogym Run: Das einzige Laufband für Cardio- und Krafttraining

Das leiseste und sparsamste Laufband aller Zeiten punktet mit zahlreichen On-Demand Workouts und Trainingsprogrammen.

Alle Läufer*innen träumen wohl davon, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die eigene Lieblingsstrecke auf einem guten und sicheren Untergrund zu geniessen und dabei nicht auf das persönliche Trainingsprogramm verzichten zu müssen.

Wir laufen, um uns fit zu halten, um abzunehmen oder um unsere sportliche Leistung zu verbessern. Oft gestaltet es sich jedoch schwierig, eine geeignete Lösung für die eigenen vier Wände zu finden, die eine ausreichende Trainingsvielfalt für die ganze Familie, unabhängig vom Trainingsziel- oder Level, bietet und dabei möglichst geräuscharm läuft.

Technogym Run ist das neueste Laufband aus dem Hause Technogym und das Ergebnis von fast vollen vierzig Jahren Erfahrung im Fitness- und Sportbereich. In Sachen Qualität und Technologie steht es den besten Fitnessstudios in nichts nach und bietet mit seinen Running-, Power- und Bootcamp Programmen eine beispiellose Trainingsvielfalt.

Dank der 27” Technogym Live Konsole können Nutzer*innen ihr bevorzugtes Workout aus einer breiten Palette von Trainingsprogrammen und -Modi (Cardio-, Kraft- oder HIIT) wählen oder auf eines der zahlreichen Videotrainings aus der riesigen On-Demand Bibliothek zurückgreifen. Die Bibliothek umfasst nicht nur Trainer-geführte Sessions und spezielle Routinen für bestimmte Ziele, sondern lässt die Trainerenden auch in atemberaubende virtuelle Outdoor-Trainings eintauchen, bei denen sich das Gerät an die Geschwindigkeit der Nutzer*innen anpasst und die Steigung je nach gewählter Route ändert. Darüber hinaus lässt Technogym Live mit seinen endlosen Unterhaltungsmöglichkeiten (Netflix, YouTube, TV, Social Media etc.) keine Langeweile aufkommen. Im Bootcamp Modus bietet die Konsole sogar Übungen und Programme, die abseits des Laufbandes, z.B. mit der Technogym Bench durchgeführt werden können.

In Technogym Run stecken acht Jahre Erfahrung von Technogym als Offizieller Ausstatter der Olympischen Spiele. Es ist das einzige Laufband, das als Single Lösung sämtliche Bedürfnisse und Anforderungen von Läufer*innen erfüllt.

Dank der sogenannten Slat Belt Technologie, die die gleiche Reaktivität und Elastizität wie eine Leichtathletikbahn gewährleistet, bietet das Gerät das perfekte Laufgefühl . Die grosse Lauffläche von Technogym Run ermöglicht dem Läufer zudem, sich frei zu bewegen und längere Schritte auszuführen, was automatisch zu einer besseren Laufleistung führt.

. Die grosse Lauffläche von Technogym Run ermöglicht dem Läufer zudem, sich frei zu bewegen und längere Schritte auszuführen, was automatisch zu einer besseren Laufleistung führt. Krafttraining als Ergänzung zum Ausdauertraining. Mit Technogym Run ist es erstmals möglich, sämtliche für die Laufleistung wichtigen Körperpartien zu trainieren – nämlich Beine, Bauch und Gesäss. Im Push Modus können Nutzer*innen einen Sled Widerstand von bis zu 55 kg einstellen und so Muskeltonus, Effizienz und Stabilität optimal trainieren.

Bootcamp Workout für zu Hause: Hochintensives Training, bei denen sich Lauf-, Kraft- und Bodenübungen abwechseln. Im Bootcamp Modus passt sich das Gerät automatisch an das Niveau der Trainierenden an und ermöglicht so die effektivste hochintensive Trainingseinheit aller Zeiten.

Über TECHNOGYM Technogym wurde 1983 gegründet und ist eine weltweit führende Marke für Produkte und digitale Technologien für Fitness, Wellness, Sport und Gesundheit. Technogym bietet ein komplettes Ökosystem aus vernetzten und smarten Geräten, digitalen Services, Apps und On-Demand Inhalten, über die sich Nutzer*innen jederzeit und überall mit ihrer personalisierten Trainingserfahrung verbinden können – ob zu Hause, im Gym oder unterwegs. Mit über 2'500 Mitarbeitenden weltweit ist Technogym in über 100 Ländern vertreten. Über 55 Mio. Menschen trainieren in 85'000 Fitnesseinrichtungen und 400'000 Privathaushalten mit Geräten der Marke Technogym. Technogym war Offizieller Ausstatter der letzten acht Olympischen Spiele und hat sich zur Lieblingsmarke von Spitzensportler*innen und Prominenten weltweit entwickelt. www.technogym.ch

TECHNOGYM SWITZERLAND Sascha Marc Schilt Fimex Distribution AG Werkstrasse 36, CH-3250 Lyss BE Phone: +41 32 387 05 09 www.technogym.ch