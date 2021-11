Technogym

Technogym Elliptical: Schonendes Ganzkörpertraining

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Der neue Home Ellipsentrainer bietet fliessende, gelenkschonende Bewegungen und unzählige On-Demand Trainingsvideos mit Ihren Lieblingstrainern.

Sie möchten bequem von zu Hause aus trainieren, aber nicht auf die Qualität eines professionellen Fitnessstudios verzichten? Sie wünschen sich ein Ganzkörpertraining, mit dem Sie mehr Kalorien in kürzerer Zeit verbrennen können? Dank besonders flüssiger, gelenkschonender Bewegungen und einer umfangreichen Bibliothek von On-Demand-Videoprogrammen und Workouts, die perfekt auf die Bedürfnisse und Ziele der Trainierenden zugeschnitten sind, ist Technogym Elliptical die ideale Lösung für alle - sogar für Anfänger! Mit seiner kompakten Grundfläche und der praktischen Einklappmöglichkeit, passt der Ellipsentrainer ideal in jede Wohnung und jeden Raum im Haus.

Mit Technogym Elliptical können Sie dank des besonderen Bewegungsmusters, das sowohl die unteren als auch die oberen Extremitäten mit einbezieht, mehr Kalorien bei gefühlt geringerer Anstrengung verbrennen. Die innovative Bewegungslinie des Ellipsentrainers basiert auf wissenschaftlichen Analysen des erfahrenen Technogym Research Centers. Sie garantiert ein besonders effektives Training mit maximaler Aktivierung der Gesässmuskulatur bei minimaler Belastung der Gelenke.

Die wichtigsten Daten immer im Blick. Legen Sie Ihr Tablet auf den Ellipsentrainer und wählen Sie aus unzähligen On-Demand Trainingsvideos mit Ihren Lieblingstrainern und weiteren spannenden Features aus.

Während des Trainings werden alle wichtigen Daten verständlich und übersichtlich angezeigt. Darüber hinaus können Sie über Ihr Tablet auf Technogym Live zugreifen und zahlreiche On-Demand Trainingsprogramme und Videos geniessen. Ob trainergeleitete Technogym Sessions, virtuelle Workouts in atemberaubenden Landschaften und Metropolen, zielgerichtete Trainingsroutinen oder Custom Workouts, die von klassischen, zeit-, distanz-, oder kalorienbasierten Workouts bis hin zu hochintensiven Intervalltrainings reichen – Technogym Live bietet für jeden Geschmack den richtigen Inhalt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihr Training mit Functional-, Yoga- oder Eigengewicht-Kraftübungen zu ergänzen. Wenn Sie die Technogym Live Connect App auf Ihre Apple Watch laden, können Sie zudem Ihre Herzfrequenz mit Technogym Elliptical synchronisieren und Ihre Trainingseinheiten auf Apple Health verfolgen.

Mit nur einem Quadratmeter Stellfläche im Gebrauch und sogar nur 0,5 Quadratmetern im eingeklappten Zustand ist Technogym Elliptical der kompakteste Ellipsentrainer aller Zeiten. Er eignet sich damit selbst für kleinere Räume ideal. Mit einer Pedalhöhe von nur 25 Zentimetern bietet Technogym Elliptical einen besonders einfachen Zugang für alle Altersgruppen. Dank des praktischen Fast Track Controls in der Mitte des Griffs kann die Trainingsintensität mit einer einzigen Berührung angepasst werden.

Über TECHNOGYM Technogym ist eine weltweit führende Marke für Produkte und digitale Technologien im Fitness-, Sport-, Gesundheits- und Wellnessbereich. Technogym bietet ein komplettes Ökosystem aus vernetzten, intelligenten Geräten, digitalen Services, On-Demand-Trainingserfahrungen und Apps, die es jedem einzelnen Endnutzer ermöglichen, jederzeit und überall auf ein komplett personalisiertes Trainingserlebnis zuzugreifen: zu Hause, im Fitnessstudio, unterwegs. Über 50 Millionen Menschen trainieren mit Technogym in 80.000 Wellness-Centern und 500.000 Privathaushalten weltweit. Technogym war offizieller Ausstatter der letzten acht Olympischen Spiele und ist die erste Wahl für Sportchampions und Stars auf der ganzen Welt. www.technogym.ch

TECHNOGYM Sascha Marc Schilt Official Distributor in Switzerland FIMEX DISTRIBUTION AG Werkstrasse 36, CH-3250 Lyss BE

Phone: +41 32 387 05 09 Web: www.technogym.ch