St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: RZO kündigt Partnerschaft mit der GAS&COM AG an

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Medienmitteilung │ St. Gallen, 21. März 2024

Das RZO (Rechenzentrum Ostschweiz) kündigt mit grosser Freude die neuste Partnerschaft mit GAS&COM AG an. Seit über zwei Jahrzehnten gilt die GAS&COM AG als der Schweizer Glasfasernetzbetreiber mit den sichersten und schnellsten Datenverbindungen. Und das Herzstück einer jeden Glasfaserverkabelung bildet der POP, der Point Of Presence als regionale Technikzentrale. Bezüglich eines solchen Standortes in der Ostschweiz, der vollumfänglich den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen muss, überzeugte das Tier-IV-zertifizierte und Carrier-neutrale Rechenzentrum in Gais auf Anhieb.

Über einen eigenen, mit internationalen Netzwerken verbundenen Backbone liefert die GAS&COM AG ihren Kunden – darunter nationale sowie internationale Netz- und Telekommunikationsbetreiber, Rechenzentren und Grossunternehmen – ebenso leistungsstarke wie zuverlässige Lösungen. Mit zwei redundanten POP im RZO kann die GAS&COM AG Konnektivitätslösungen aus ihrem Portfolio zu jedem Standort in der Schweiz und im benachbarten Ausland zu 100 Prozent georedundant anbieten – und das bis hin zum Ultrabreitband-Bereich mit 400 Gbps.

Konkret umfasst das GAS&COM-Leistungsspektrum im Rechenzentrum Ostschweiz redundante DWDM-Dienste sowohl mit als auch ohne Kryptierung, Fibre Channel-Anbindungen sowie Ethernet- und Internetdienste mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gbps, wahlweise mit oder ohne DDOS-Schutz. Darüber hinaus eröffnet der Cloud Connect Service den direktesten und sichersten Weg in alle namhaften Clouds.

Was war bei der Entscheidung für das RZO besonders wichtig?

Bereits seit über zwei Jahrzehnten gilt die GAS&COM AG als der Schweizer Glasfasernetzbetreiber mit den sichersten und schnellsten Datenverbindungen. Und das Herzstück einer jeden Glasfaserverkabelung bildet der POP, der Point Of Presence als regionale Technikzentrale. Bezüglich eines solchen Standortes in der Ostschweiz, der vollumfänglich den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen muss, überzeugte das Rechenzentrum Gais auf Anhieb. Schliesslich verfügt dieses Hochsicherheits-Datencenter nicht nur über eine hochmoderne und zukunftssichere technische Ausstattung, sondern erfüllt auch die Anforderungen der höchsten Zertifizierungsstufe Tier IV.

Durch die Kooperation mit dem RZO wurde das Backbone-Netz der GAS&COM AG um einen neuen redundanten POP im Gebiet Ostschweiz ergänzt. Durch diesen weiteren Point Of Presence können regionale Kunden nun ihre Netzwerkverbindungen in der gesamten Schweiz optimieren. Auf diese Weise entstehen kontinuierlich schnellere und zuverlässigere Verbindungen. Gleichzeitig wird das Rechenzentrum in Gais von jedem Standort in der Schweiz aus noch besser erreichbar.

«Zudem war es uns wichtig, die Präsenz unseres Unternehmens in dieser Region auf einem technologisch entsprechend hohen Level zu verstärken. Und so sind wir 2022 Partner des RZO geworden», erklärt Sergio Milesi, CEO GAS&COM AG. «Unsere Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum Ostschweiz stösst bei den Konnektivitätskunden der GAS&Com AG auf eine durchweg positive Resonanz. Sie sind beeindruckt von der Qualität und der Sicherheit, die das RZO bietet. Hinzu kommt das Renommee als energieeffizientestes und grünstes Rechenzentrum der Schweiz – ein weiteres schlagkräftiges Argument, das unter dem Aspekt Nachhaltigkeit natürlich ebenfalls immer wieder Pluspunkte bringt.»

Effizienter Kommunikationshub in der Ostschweiz

Dank Photovoltaik, indirekter freier Kühlung und sinnvoller Nutzung der Abwärme ist das RZO eines der grünsten Rechenzentren der Schweiz. Das Datacenter wurde zudem vom Uptime Institute auf TIER IV-Level zertifiziert und erreicht damit den höchsten Verfügbarkeitsstandard von 99,998 %. Das Sicherheitskonzept mit durchgängiger Videoüberwachung, biometrischer Zutrittskontrolle und Vereinzelungsanlage entspricht höchsten Sicherheitsstandards. Eine leistungsstarke, automatische Stickstoff-Löschanlage sorgt für zusätzlichen Schutz.

«Das Rechenzentrum Ostschweiz, wird so auch den Nachhaltigkeits- und Energieeffizienz-Anforderungen von GAS&COM vollumfänglich nachkommen. Somit kann das Rechenzentrum Ostschweiz seinen Kunden und IT-Dienstleistern einen weiteren redundanten POP durch GAS&COM zur Verfügung stellen. Durch den neuen GAS&COM POP können regionale Kunden ihre Netzwerkverbindungen in der gesamten Schweiz optimieren und von schnellen, sicheren und hochverfügbaren Verbindungen durch Redundanz profitieren. Das top moderne Network Operation Center (NOC) bei GAS&COM AG, lässt uns wiederum unsere RZO-Kunden davon überzeugen, dass die höchste Sicherheit und höchste Verfügbarkeit der GAS&COM-Verbindungen und Services gewährleistet werden können,» schliesst Christian Lüthi, Leiter Product & Businessdevelopment Manager RZO.

Weitere Auskünfte

Silvia Brönnimann, Medienstelle RZO

T +41 71 229 51 99

Christian Lüthi, Leiter Product & Businessdevelopment Manager RZO

T +41 79 423 33 74

Andrea Lichtenstein, GAS&COMM AG

T +41 44 733 62 17, andrea.lichtenstein@gas-com.ch

* * *

Über das RZO

Die Rechenzentrum Ostschweiz AG (RZO) ist ein Unternehmen der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) sowie der St. Galler Stadtwerke (sgsw). Geschäftsfelder sind die Entwicklung und Umsetzung von zukunftsfähigen IT-Infrastrukturen sowie von sicheren, bedarfsorientierten IT-Gesamtlösungen für die Region.

Über die GAS&COM AG

Wir sind ein unabhängiger Schweizer Anbieter im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur mit Standorten in der Region Zürich und Vevey. Unsere Kernkompetenz liegt in der Bereitstellung von hochsicheren Konnektivitätslösungen über modernste Glasfasertechnologie in der Schweiz und Liechtenstein. Mit unserem eigenen Backbone, der mit verschiedenen internationalen Netzwerken verbunden ist, bieten wir unseren Kunden, darunter nationale und internationale Netz- und Telekommunikationsbetreiber, Rechenzentren und Grossunternehmen, zuverlässige Lösungen an.

* * *

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen