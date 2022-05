St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK Medienmitteilung: SAK realisiert zweites intelligentes Mulit-Energie-System im "Park 2022" in Uzwil

Medienmitteilung | St. Gallen, 25. Mai 2022

SAK realisiert zweites intelligentes Multi-Energie-System im «Park 2022» in Uzwil

Die Wohnüberbauung erfüllt zu 100 Prozent die Vorgaben der Energiestrategie 2050

Die SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) realisierte mit der seit Mitte April bezugsbereiten Wohnüberbauung «Park 2022» in Uzwil ihr zweites hochmodernes Multi-Energie-System. Dieses umfasst Photovoltaik- und Wärmepumpenanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie ein vollautomatisches, ganzheitliches Abrechnungssystem für Strom, Wärme und Wasser.

Zunehmend füllen sich die 21 Eigentumswohnungen der Überbauung «Park 2022» in Uzwil. Die drei Mehrfamilienhäuser sind nachhaltig, denn sie sind mit fortschrittlichen Energielösungen für Strom, Wärme und Wasser ausgerüstet und erfüllen sämtliche Anforderungen an nachhaltiges Wohnen gemäss der Energiestrategie 2050 des Bundes. Die drei Dächer hat die SAK mit rund 300 m2-Photovoltaikmodulen mit einer Gesamtleistung von rund 48 kWp ausgerüstet. In den Kellern kommen Wärmepumpenanlagen mit einer Totalleistung von 87 kWp für Heizung und Warmwasser zum Einsatz. Intelligente Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge komplettieren die allesumfassende Energielösung. Für Adriano Tramèr, Leiter Geschäftsbereiche Produktion und Energielösungen SAK, ist der «Park 2022» ein weiteres Vorzeigeprojekt für die Energiewende: «Hier in Uzwil konnten wir zum zweiten Mal unser umfassendes Know-how rund um nachhaltige Energielösungen ausschöpfen und weiter vertiefen. Mit der intelligenten Zentralsteuerung optimieren wir die Energieproduktion und den Energieverbrauch zwischen den drei Gebäuden maximal und senken den CO2-Ausstoss massgeblich.»

Produktion und Verbrauch zentral gesteuert

Normalerweise werden die einzelnen Gewerke – Strom, Wärme und Wasser – technisch separat behandelt. Im «Park 2022» sind diese Sektoren über alle drei Gebäude hinweg in einem Smart-Microgrid-System kombiniert und optimal aufeinander abgestimmt. Dieses Zusammenspiel birgt grosse Vorteile zur optimalen Nutzung und Speicherung des produzierten Solarstroms. Die Volatilität der Photovoltaikanlage ist wetterabhängig und kann je nach Wetterlage zu einem Überschuss an Solarstrom führen. Wärmepumpen sind flexibel in der Energiespeicherung und können überschüssig produzierten Solarstrom intelligent nutzen. Das ist nicht nur nachhaltig sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, schliesslich ist Solarstrom günstiger als Netzstrom. Gleichzeitig kann überschüssiger Solarstrom auch zum Laden von Elektrofahrzeugen verwendet werden. Die SAK Ladelösungen verfügen über ein intelligentes Lastmanagement und können ihre Leistung situativ anpassen.»

Transparentes Abrechnungssystem

Neben den umweltfreundlichen Systemen im «Park 2022» profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner auch von einer allesumfassenden und transparenten Nebenkostenabrechnung über Strom, Wärme und Wasser. Die Rechnung über alle drei Gewerke erhalten die Bewohner direkt von der SAK, wodurch der Umweg über die Immobilienverwaltung entfällt. Bei der Verbrauchsmessung kommen «Smart Meter» zum Einsatz, welche die Daten in Echtzeit erfassen und eine stichtaggenaue Abrechnung ermöglichen. Dies bringt für die Bewohner direkte Vorteile, wie Roland Grob, Leiter Prosumer SAK, erklärt: «Die von den Zählern erfassten Daten stehen nicht nur der SAK als Rechnungsstellerin zur Verfügung, auch die Bewohnerinnen und Bewohner selbst haben mittels App jederzeit Zugriff auf eine ihre visuell verständlich aufbereiteten Zählerstände und können so ihren Verbrauch steuern. Damit können sie aktiv Energie und damit Kosten sparen.»

