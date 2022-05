St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK realisiert mit People’s Airport St.Gallen-Altenrhein erste öffentliche Ladestation für Elektroflugzeuge in der Ostschweiz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Medienmitteilung | St. Gallen, 17. Mai 2022

SAK realisiert mit People’s Airport St.Gallen-Altenrhein erste öffentliche Ladestation für Elektroflugzeuge in der Ostschweiz

Die SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat heute zusammen mit dem People’s Airport St.Gallen-Altenrhein die erste öffentliche Ladestation für Elektroflugzeuge im Raum Ostschweiz in Betrieb genommen. Zur Inbetriebnahme waren nebst Vertretern der SAK und des People’s Airport St.Gallen-Altenrhein auch Zukunftsforscher, Aviatik-Experte und E-Flug-Pionier Morell Westermann sowie der ehemalige Schweizer Fussballnationalspieler Tranquillo Barnetta vor Ort.

Nachdem im Jahr 2020 das weltweit erste Elektroflugzeug in der Schweiz die Zulassung erhielt, rüstet sich jetzt auch der People’s Airport St.Gallen-Altenrhein mit einer Ladestation für Elektroflugzeuge aus. Finanziert wurde sie vom People’s Airport gemeinsam mit der SAK. Die beiden Partner setzen sich mit der Installation für die klimaneutrale Antriebsart für Flugzeuge ein und investieren damit in einen Zukunftsmarkt, wie Thomas Krutzler, CEO People’s AirGroup, erklärt: «Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Ladestation für E-Flugzeuge jetzt schon über eine zukunftsweisende Technologie in der Ostschweiz verfügen und damit auch langfristig elektrische, klimaneutrale und lärmreduzierte Regionalflüge ermöglichen können. Wir investieren mit unserer Ladestation nicht nur in die elektrifizierte Fliegerei, sondern auch in eine nachhaltige Zukunft. Es freut mich, dass wir mit unserem Engagement hier in der Ostschweiz eine Vorreiterrolle einnehmen.»

Investition in die Energiezukunft Ostschweiz

Die SAK übernahm im Rahmen einer Partnerschaft mit dem People’s Airport St.Gallen-Altenrhein die Hälfte der Anschaffungskosten der neuen Ladestation. Für Stefano Garbin, CEO SAK, war dieses finanzielle Engagement ein logischer Schritt: «Die SAK investiert seit vielen Jahren in die Energiezukunft Ostschweiz. Mit diversen Projekten forcieren wir den Ausbau erneuerbarer Energien und machen unsere Engagements sichtbar – wie mit dem 4'000 m2 grossen ‹Solarfaltdach Kronberg› und der Wasserstoff-Produktionsanlage im St. Galler Kubel. Seit über sechs Jahren bauen wir auch das öffentliche Ladenetz für die E-Mobilität aus, das Sponsoring für die Skycharge Ladestation am People’s Airport St.Gallen-Altenrhein war für uns daher sinnvoll. Es freut mich sehr, dass die SAK jetzt auch in der Luftfahrt einen Beitrag zur Elektrifizierung – und somit zur CO2-Reduktion – leistet.»

An der symbolischen Inbetriebnahme waren nebst Vertreter der SAK und des People’s Airport St.Gallen-Altenrhein auch der Ehrengast und ehemalige Schweizer Fussballnationalspieler Tranquillo Barnetta vor Ort. Weshalb, erklärte er bei der Inbetriebnahme gleich selber: «Unsere Zukunft liegt mir am Herzen, insbesondere unser Umgang mit der Natur. Privat plane ich aktuell gerade Ausbauten mit Photovoltaik- und nachhaltigen Wärmelösungen. Als ich von der SAK angefragt wurde bei der Inbetriebnahme den Glücksbringer im Rahmen der Freiflugverlosung für die anwesenden Medienschaffenden zu spielen, war ich gleich mit dabei. Mit der SAK verbindet mich unser gemeinsames Engagement bei ‹NetzwerkSport/Sportfeld›. Ich bin als Vereinsmitglied aktiv und die SAK als Partner, zur Unterstützung unserer Vision, Sport und Wirtschaft zur Nachwuchsförderung in der Ostschweiz zu realisieren.»

Elektrifizierung der Luftfahrt

Die Elektrifizierung der Luftfahrt steht heute an dem Punkt, wo die Elektrofahrzeuge vor zehn Jahren standen. Mit einer Flugzeit von rund 60 Minuten ermöglichen Sie schon heute die CO2-neutrale- und lärmfreie Pilotenausbildung. Weiter ist das Potential für die Zukunft riesig: Die technologische Entwicklung und die Marktdurchdringung profitiert von den Skaleneffekten der Automobilindustrie, erklärt Morell Westermann, Zukunftsforscher, Aviatik-Experte und E-Flug-Pionier: «Für die Weiterentwicklung der E-Flugzeuge ist ein ausgebautes Ladenetz zentral. Schon bald wird es grössere E-Flugzeuge mit mehr Sitzplätzen und mehr Reichweite geben. Mit der Verfügbarkeit der Ladestation in St. Gallen werden die Möglichkeiten für E-Flugzeuge bereits heute signifikant erweitert. Neu sind nun Schulungs-Streckenflüge nach St.Gallen-Altenrhein möglich, dem Ostschweizer Flughafen mit Tower und Kontrollzone. Ebenso sind damit touristische Rundflüge über die spektakulären Landschaften im Bodensee-Raum, vom Alpstein-Gebirge über den Thurgau, das Toggenburg bis in die Zürisee-Linth-Region für alle möglich, die ihren persönlichen ‹Tesla-Moment› in der Luftfahrt erleben möchten. Der People’s Airport St.Gallen-Altenrhein und die SAK zeigen mit der heutigen Inbetriebnahme dieser öffentlichen Ladestation strategische Weitsicht und investieren in eine CO2-neutrale und lärmfreie Luftfahrt, worauf wir in der Region stolz sein können.»

***

Medienkontakte

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Roman Griesser

Leiter Unternehmenskommunikation / Mediensprecher

T +41 71 229 52 09

medien@sak.ch

People’s Airport St.Gallen-Altenrhein

Janine Meier

Flugplatzleiterin / COO & Accountable Manager

T +41 71 858 51 14

j.meier@People’s.ch

***

Über SAK

Mit Investitionen in Zukunftsmärkte unterstützen wir die Energiewende in der Ostschweiz. Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Abrechnung. SAK – alles aus einer Hand.

***

Über People’s Airport Altenrhein

Der Flughafen St.Gallen-Altenrhein liegt direkt am Bodensee und ist durch seine Lage mitten im Vier­ländereck der ideale Ausgangspunkt für einen Ausflug oder Kurz-Trip in die Ostschweiz oder in eines der Nachbarländer (D, AT, FL). Es ist uns ein grosses Anliegen, als regionales Unternehmen unseren Beitrag zum Schutz des Klimas und der Umwelt zu leisten. Wir verfolgen das Ziel, unsere wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verantwortlichkeiten zu kombinieren, die Umweltbelastung auf ein Minimum zu beschränken und kontinuierlich CO2-Emissionen zu reduzieren. Hierfür wurden sowohl für den Flughafen wie auch für die Fluglinie, entsprechende umweltschonende Massnahmen eingeführt, welche fortlaufend geprüft und angepasst werden.

***

Über Tranquillo Barnetta

Tranquillo Barnetta war ehemaliger Fussballnationalspieler und ist heute Hausmann und Familienvater. Seit seinem Rücktritt aus dem Fussballsport im Sommer 2019 setzt er sich unter anderem als Botschafter für Special Olympics Switzerland, Wasser für Wasser und NetzwerkSport ein. Als Mitglied von NetzwerkSport engagiert er sich, um Sport und Wirtschaft zur Nachwuchsförderung in der Ostschweiz zu vereinen. Im Verwaltungsrat von der Sportfeld Gründenmoos AG beschäftigt er sich mit der Entstehung des Leistungssportzentrums Gründenmoos in St.Gallen.

***

Über Morell Westermann

Morell Westermann ist Zukunftsforscher, Ingenieur und Pilot. Er analysiert die Megatrends der nächsten zehn Jahre und untersucht dabei verschiedenen Technologie-Entwicklungen, die unsere Gesellschaft in der Zukunft prägen werden. Als Experte für die Themen Aviatik, Elektromobilität sowie Digitalisierung zeigt er Wege zu einer CO₂-neutralen Gesellschaft auf. https://morell.io

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen