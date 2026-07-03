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Sommerzeit, Urlaubszeit: Hygiene-Professor Martin Exner warnt vor Infektionsgefahr aus der Wasserleitung

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Zell am See/Berlin/Bonn (ots)

Exner ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene – sein Rat fürs Hotel: Wasser vor Erstgebrauch als Gast kräftig spülen (aus Dusche und Hahn)

Es geht um Krankheitserreger, nämlich um Legionellen. Die Bakterien können sich in der Wasserleitung vermehren und über den Duschnebel die menschlichen Atemwege erreichen. Im Extremfall lösen sie eine Lungenentzündung aus, die lebensbedrohlich ist. Das Risiko bestehe nicht zuletzt auf Reisen, sagt Hygiene-Professor Martin Exner; hierbei mahnt er zur Vorsicht: „Wie lang das Zimmer vor Ihrem Eintreffen ungenutzt blieb, wissen Sie oft nicht.“

Ein Rat, der Leben retten kann

Exner ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene – sein Rat: „Drehen Sie gleich das Wasser auf, wenn Sie die Unterkunft beziehen. Lassen Sie es eine Minute laufen. Steigen Sie erst danach unter die Dusche.“ Diese Empfehlung betreffe nicht nur das Urlaubsquartier, sondern ebenfalls die eigenen vier Wände: „Bitte spülen Sie auch zu Hause die Leitung durch, sobald Sie von der Reise zurückkommen – das Wasser kann überall verderben.“

Zusammenhang

Exners Tipp entspringt dem neunten Internationalen Hagleitner-Hygieneforum, das unter folgendem Motto stand:

Aus sicherer Quelle: Wasser und Hygiene im Gesundheitswesen

Getagt wurde am 11. und 12. Juni 2026, Schauplatz war Zell am See in Österreich.

Interview mit Professor Martin Exner

Inhaltlich zugrunde liegt ein längeres Interview, das Gespräch lässt sich als OTS-Video abrufen.

Über das Internationale Hagleitner-Hygieneforum

Dieser Fachkongress gilt als Plattform für Hygiene- und Desinfektionsexperten, Ärzte sowie Pflegekräfte; gemeinsam beleuchten sie je Termin ein herausragendes Gesundheitsthema. Seit 2017 findet das Symposium statt, jährlich ist es ein fixer Programmpunkt in Zell am See in Salzburg (Österreich). Das Internationale Hagleitner-Hygieneforum richtet sich an das gesamte Gesundheitswesen: Akut-, Arbeits- und Präventivmedizin, Rehabilitation sowie Langzeitpflege.

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