Eureka

Über hundert Jahre alte professionelle Reinigungsmarke Eureka ernennt asiatischen Superstar Jackson Yee zum globalen Botschafter

Detroit (ots/PRNewswire)

Am 26. August 2021 gab Eureka, ein über hundert Jahre alter Anbieter von Reinigungsgeräten, die Ernennung von Jackson Yee, einem berühmten asiatischen Sänger, Tänzer und Schauspieler, zum globalen Botschafter des Unternehmens bekannt.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung verzeichnete die Sina-Plattform 680 Millionen Aufrufe, 700 Millionen Impressionen und mehr als 2,2 Millionen Diskussionen bezüglich der Ernennung in den sozialen Medien. Noch nie vorher hat die Assoziation eines Prominenten mit einem Produkt eine derartige Resonanz erzielt.

Jackson ist einer der größten chinesischen Stars mit über 80 Millionen Followern auf Weibo. Im Laufe seiner Karriere hat er für mehrere führende Marken geworben. Bereits im zarten Alter von 13 Jahren wurde Jackson in China und darüber hinaus berühmt. Seitdem wurde er wiederholt von der Branche ausgezeichnet. Dennoch hat er sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht, sondern war stets bestrebt, seine beruflichen Fähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig seinen Überzeugungen treu zu bleiben. Zu den Auszeichnungen, die er erhalten hat, gehören "Bester neuer Darsteller", "Bester neuer Künstler" und "Bester Schauspieler" für seinen ersten Auftritt in einem Film. Darüber hinaus genießt er in seinem Heimatland großes Ansehen für seine Talent. Er wurde in die Forbes China Celebrity List 2021 aufgenommen, vor allem als Anerkennung für seinen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und für seinen Marktwert.

Sowohl für eine Einzelperson als auch für eine Marke gilt: Man sollte stets nach Perfektion streben und seine beruflichen Fähigkeiten in dem gewählten Bereich ständig verbessern. Genau wie Jackson weiterhin auf seine Erfahrung und Expertise aufbaut, tut es auch Eureka. Die Marke Eureka wurde vor 112 Jahren gegründet und sie hat sich der Innovation und der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hausreinigung verschrieben. Das Unternehmen stützt sich dabei auf ein führendes Markenkonzept und technologische Fortschritte, die über ein Jahrhundert hinweg erzielt wurden. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, benutzerfreundliche Produkte für Kunden auf der ganzen Welt zu bieten und als professioneller Anbieter von hochwertigen Reinigungslösungen zu einem sauberen und komfortablen Lebensumfeld beizutragen.

Die Partnerschaft zwischen der 112 Jahre alten Marke für professionelle Reinigungsgeräte und einem aufstrebenden, nachweislich talentierten, Spitzenkünstler wird das Markenimage von Eureka und die Mission des Unternehmens, ein sauberes und gesundes Lebensumfeld zu schaffen und gleichzeitig einfach anzuwendende und effiziente Reinigungsprodukte für den Haushalt zu liefern, deutlich fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.eureka.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605313/image_1.jpg