Spielkiste Schweiz AG

Spielkiste Schweiz AG eröffnet neue Filiale im Zugerland

Basel (ots)

Der Spielwaren-Fachhändler Spielkiste Schweiz AG eröffnet am 16. Oktober 2021 eine neue Filiale im Einkaufzentrum Zugerland in Steinhausen ZG. Das Unternehmen baut damit seine Position in der Deutschschweiz weiter aus und bietet der Bevölkerung in und um Zug künftig auf 130 m2 ihre Produkte an.

Der Schwerpunkt der Spielkiste liegt klar auf dem Verkauf von hochwertigen Spielwaren und Trendartikeln. Ein besonderes Augenmerk gilt der breiten Auswahl an klassischen Holzspielwaren sowie einem grossen Sortiment an Gesellschaftsspielen für Jung und Alt.

Die Spielkiste Schweiz AG wurde 1984 gegründet und eröffnet mit der Filiale in Zug ihre zwölfte Filiale in der Deutschschweiz. Das Familienunternehmen aus dem Baselbiet wird in zweiter Generation von Patrick Lutz geführt. Zusammen mit dem Hauptsitz in Tenniken BL werden in den 12 Filialen rund 100 Mitarbeitende in den Bereichen Verkauf, Einkauf, Administration und Logistik beschäftigt. Die Spielkiste Schweiz AG freut sich, ihren Marktanteil weiter ausbauen zu können.

Das ganze Team würde sich freuen, Sie alle am 16. Oktober in Zug willkommen zu heissen.