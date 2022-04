G-CON Manufacturing

G-CON erweitert Produktportfolio und übernimmt Panelco/Plasteurop SAS, einen führenden Hersteller von Reinraumkomponenten

College Station, Texas (ots/PRNewswire)

Durch die Übernahme von Panelco SAS, besser bekannt als Plasteurop, erweitert G-CON sein Produktportfolio und integriert vertikal seine Lieferkette für kritische Komponenten.

G-CON Manufacturing, Inc. hat Plasteurop, einen führenden französischen Hersteller von zentralen Reinraumkomponenten, übernommen. Die Kernkompetenz von Plasteurop ist die automatisierte Fertigung von monolithischen Reinraum-Wandpaneelen und -türen. Diese Komponenten werden in einer Vielzahl von Branchen mit strengen Standards für Sauberkeit und Qualität eingesetzt. Plasteurop wurde 1978 gegründet und 2004 von Panelco SAS übernommen. Seitdem produziert das Unternehmen zahlreiche hochinnovative Produkte und wurde mehrfach für Innovationen auf dem Markt für Reinraum-Infrastrukturen ausgezeichnet.

„Wir haben die Zusammenarbeit mit Plasteurop bei vielen Projekten genossen und waren beeindruckt von den kurzen Lieferfristen und der hohen Qualität der gelieferten Komponenten", erklärte Maik Jornitz, Präsident und CEO von G-CON. „Diese Akquisition stellt eine natürliche Weiterentwicklung dar. Wir nehmen diese wichtigen Komponenten in unser Produktportfolio auf, damit wir unseren Kunden eine breitere Palette von Raum-Infrastrukturen für den Bioprozess anbieten können. Die vertikale Integration dieser Reinraumkomponenten wird außerdem unsere bereits schnellen Lieferzeiten beschleunigen und die Terminsicherheit erhöhen, zum Nutzen aller Patienten weltweit."

Plasteurop wird zu G-CON Clean Components SAS, und Philippe Calland bleibt Präsident der unabhängigen Tochtergesellschaft.

„Unser Wunsch ist es, das Wachstum zu beschleunigen und die Innovationskraft von Panelco zu fördern, indem wir uns G-CON anschließen, einem Unternehmen, das wir als Anbieter von vorgefertigten Reinräumen sehen, der in der Branche wirklich etwas bewegen kann. Die gemeinsame Vision und die Werte der Unternehmen sowie das kombinierte Produktportfolio werden unsere Marktführerschaft als Anbieter von Reinrauminfrastrukturen weiter fördern", erklärte Philippe Calland, Präsident von Panelco. „So können wir nachhaltige Behandlungsräume im Gesundheitswesen schneller und kostengünstiger bereitstellen."

Informationen zu G-CON Manufacturing, Inc.

G-CON Manufacturing entwirft, fertigt und installiert vorgefertigte G-CON POD®-Reinräume. Das POD-Portfolio von G-CON bietet Reinräume in verschiedenen Dimensionen für eine Vielzahl von Anwendungen, von Laborumgebungen über personalisierte Medizin bis hin zu Plattformen für Produktionsprozesse. Die G-CON POD®-Reinraumeinheiten übertreffen herkömmliche Reinraumstrukturen in Bezug auf Skalierbarkeit, Mobilität und die Möglichkeit, die PODs nach dem Ende des Produktionsprozesses wieder zu verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von G-CON unter http://www.gconbio.com. G-CON Manufacturing… BUILDING FOR LIFE™

Informationen zu Panelco SAS

Panelco mit Sitz in Vonnas bei Lyon (Frankreich) wurde 1978 gegründet und ist führend in der Herstellung von hochwertigen Wand- und Deckenpaneele, Fenstern und Türen für Reinräume. Panelco beliefert eine Vielzahl europäischer Reinrauminstallateure für verschiedene Industriezweige mit unterschiedlichen innovativen Reinraumkomponenten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.plasteurop.com

