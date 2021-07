King Power Group

King Power Group startet King Power Phuket Sandbox : Shop Eat Play Stay Safe, die PHUKET SANDBOX-Kampagne der TAT unterstützt

Phuket, Thailand (ots/PRNewswire)

Die King Power Group hat den King Power Phuket Sandbox Shop Eat Play Stay Safe ins Leben gerufen, um vollständig geimpfte internationale Touristen ohne Quarantäneanforderungen auf der Ferieninsel willkommen zu heißen und damit die PHUKET SANDBOX-Kampagne der Tourism Authority of Thailand zu unterstützen.

Shop Eat Play Stay Safe ist eine auf Touristen ausgerichtete Kampagne, die ihren Urlaub von Anfang bis

Ende mühelos und unterhaltsam gestalten soll. Touristen würden bei der Ankunft am Flughafen mit tollen Shopping-Angeboten begrüßt werden. Während eines Urlaubs auf der Insel gibt es sowohl im Geschäft als auch online Vorteile: Rabattcoupons und spezielle Preisangebote für zollfreies Einkaufen in der Stadt, Restaurants und lustige Aktivitäten. Nach 14 Tagen steht es den, Touristen sind frei über Phuket hinaus nach Bangkok oder Pattaya zu reisen, oder sie können sich entscheiden, wieder nach Hause zu fliegen. So oder so erwarten Sie weitere "Shop Eat Play Stay Safe"-Angebote, wie z.B. zollfreie

Einkaufsmöglichkeiten am Flughafen und in der Innenstadt, die besten Hotelzimmerpreise in Bangkok bis hin zu Sonderpreisen für Eintrittskarten, um die atemberaubende Aussicht auf Bangkok von der Spitze des höchsten Gebäudes Thailands aus zu erleben, sowie viele interessante Dinge, die Sie in Thailands ikonischem, verpixelten Gebäude und seiner Umgebung unternehmen können. King Power bietet auf seiner Website auch eine gute Reiselektüre für Erstbesucher von Phuket mit ausgewählten Ideen für die Bucket List, was man tun kann, wohin man gehen sollte, die besten Strände und angesagte Cafés und Restaurants. Alle diese, gepaart mit dem herzlichen Lächeln der Menschen in Phuket, macht den Besuch auf Phuket sicherlich zu einem wunderbar Urlaub.

Als einer der weltweit führenden Reiseanbieter hat King Power seine Servicestandards erhöht, um Touristen, die in der neuen Normalität reisen, Sicherheit zu bieten. King Power lässt seine Wachsamkeit nie im Stich und setzt auf die besten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, um allen ein sicheres Reiseerlebnis zu bieten. Die Gesundheit und Sicherheit der Touristen ist für King Power von größter Bedeutung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557319/King_Power_Phuket_1.jpg