„Back to School, Back to Fun" mit Wondershare: Im neuen Schuljahr warten Spaß, Freude, Kreativität und große Preise

Wondershare gibt Schülern, Eltern und Pädagogen die Energie des Sommers mit auf den Weg und macht das neue Schuljahr zum unvergesslichen Erlebnis.

In der Schulanfangszeit geht es nicht nur darum, sich auf Lunch-Pakete und Schulmaterial vorzubereiten, sondern auch darum, sich auf die Momente voller Energie und Lachen vorzubereiten. Wondershare, das führende Softwareunternehmen, startet die Kampagne „Back to School, Back to Fun", um Schülern, Eltern und Pädagogen einen unvergesslichen Start ins Schuljahr zu ermöglichen. Egal, ob Sie Schüler sind, der sich darauf freut, seine Klassenkameraden kennenzulernen, ein Elternteil, das endlich etwas Freizeit genießen kann, oder ein Pädagoge, der bereit ist, sich inspirieren zu lassen – nehmen Sie ab sofort bis zum 30. September 2022 an der Online-Challenge teil.

Um am Online-Wettbewerb „Back to School, Back to Fun" teilzunehmen, erstellen Sie einfach ein Video, das die lustigen Momente zum Schulanfang und aus den Sommerferien zeigt. Teilen Sie es dann mit #BacktoSchoolCreation und markieren Sie @Wondershare auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube. Die acht Gewinner werden anhand von zwei Kriterien ausgewählt – der Qualität des Inhalts und der Anzahl der Beiträge (Likes und Kommentare). Zu den Hauptpreisen gehören ein MacBook Air mit M2-Chip, zwei Beats Studio 3 Wireless-Kopfhörer und 5 Target-E-Gutscheine im Wert von 100 USD.

Im digitalen Zeitalter, in dem Informationen leicht zugänglich sind, hat jeder das Potenzial, selbst Creator zu sein. „Das ist großartig, denn ein neues Schuljahr bedeutet nicht nur, dass die Kinder in die Schule gehen – es bedeutet auch, dass Lehrkräfte über Online-Lernplattformen Schüler auf der ganzen Welt erreichen können", so Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer bei Wondershare. „Für die Eltern ist es eine ausgezeichnete Gelegenheit, Videos zu entdecken, zu lernen oder zu erstellen, um ihre Hobbys auszuüben. Jetzt ist der Moment, sich an Kurzfilme, Reels oder TikTok heranzuwagen." Wondershare bietet den Nutzern eine große Auswahl an einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen mit zahlreichen Funktionen, so dass sie mühelos eine Story erstellen können, um positive Energie in der Online-Community zu verbreiten.

Um die Gewinnchancen zu erhöhen, sollten Sie Ihre Videos mit Effekten, Titeln, Übergängen, Musik und Vorlagen aus der vielseitigen Kreativsoftware von Wondershare aufpeppen und noch interessanter gestalten:

Filmora — das Aushängeschild unter den Video-Editoren für Anwender aller Erfahrungsstufen.

— das Aushängeschild unter den Video-Editoren für Anwender aller Erfahrungsstufen. FilmoraGo — der mobile Video-Editor, um unterwegs lustige Videos zu machen.

— der mobile Video-Editor, um unterwegs lustige Videos zu machen. Filmstock — die Videosammlung mit vielen trendigen Effekten, Bildern und Musik.

— die Videosammlung mit vielen trendigen Effekten, Bildern und Musik. DemoCreator — der Bildschirmpräsentator, der Online-Präsentationen ansprechend macht.

— der Bildschirmpräsentator, der Online-Präsentationen ansprechend macht. Anireel — der Animationshersteller, der schnell und einfach animierte Erläuterungsvideos erstellt.

Wondershare bietet auch Dienstprogramme, PDF- und Diagrammlösungen für Eltern und Pädagogen an, damit sie sich während der Schulzeit keine Sorgen machen müssen:

PDFelement — die PDF-Lösung, mit der Benutzer PDFs auf jedem Gerät bearbeiten, konvertieren und signieren können.

— die PDF-Lösung, mit der Benutzer PDFs auf jedem Gerät bearbeiten, konvertieren und signieren können. EdrawMax — die Diagrammlösung, die Benutzern hilft, ihre Ideen mit Leichtigkeit zu visualisieren.

— die Diagrammlösung, die Benutzern hilft, ihre Ideen mit Leichtigkeit zu visualisieren. EdrawMind — das Mind-Mapping-Tool, das Benutzern hilft, jede Idee zu erfassen und zu organisieren.

— das Mind-Mapping-Tool, das Benutzern hilft, jede Idee zu erfassen und zu organisieren. FamiSafe — die Kindersicherungs-App, die Kinder rundum schützt.

Vergessen Sie nicht, die zeitlich begrenzten Angebote für die oben genannte Software zu nutzen und bis zu 60 % zu sparen: https://www.wondershare.com/backtoschool.html. Die „Back to School, Back to Fun"-Kampagne startet heute. Besuchen Sie die Website https://www.wondershare.de und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube für weitere Details.

Informationen zu Wondershare

Wondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.

