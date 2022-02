Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: «Pearls by Romantik» - Neues Label für die Vermarktung von Fünf-Sterne-Hotels

Mit dem neuen Label «Pearls by Romantik» öffnet sich die europaweit tätige Hotelkooperation Romantik Hotels & Restaurants ab sofort noch stärker für die Vermarktung von Fünf-Sterne-Hotels. Zum Start vereint Romantik gleich acht exklusive Häuser in vier Ländern auf seiner Plattform. Mit dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald gehört auch Schweizer Haus zu den ausgewählten Perlen. Weitere Neuzugänge sind angekündigt.

Als «neue Alternative mit starker Verankerung in den Heimatmärkten in diesem Segment» beschreibt Romantik-CEO Thomas Edelkamp «Pearls by Romantik». Das Label sei eine natürliche Weiterentwicklung der Marke. Denn im Portfolio von Romantik habe es schon immer Fünf-Sterne-Hotels gegeben. «Mit Pearls erhalten diese Hotels nun eine eigene Plattform für die Profilierung und erfolgreiche Positionierung in allen relevanten Kanälen. Markendesign und Logo sind geeignet, ‘Pearls by Romantik’ auch alleinstehend zu vermarkten», sagt Edelkamp.

«Pearls by Romantik» startet mit acht exklusiven Hotels in vier Ländern

Zu den Pearls-Hotels zählen neben dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald auch das Romantik Wellnesshotel Deimann (Schmallenberg), das Romantik Hotel Sackmann in Baiersbronn, das Romantik Hotel auf der Wartburg (Eisenach) und das Romantik Roewers Privathotel (Rügen) in Deutschland. Hinzu kommen in Österreich das Romantik Hotel Die Krone von Lech (Lech) sowie in Italien das Romantik Hotel Turm (Völs) und das Romantik Hotel Cappella (Corvara). Über den Neuzugang eines Hotels an der niederländisch-deutschen Grenze werde in den nächsten Tagen kommuniziert, sagt Thomas Edelkamp.

Romantik – Markenaufbau seit fünf Jahrzehnten

Romantik ist im Jahr 2022 seit 50 Jahren im europäischen Markt aktiv. Besonders stark sei die Marke im deutschsprachigen Raum, wo sie in den letzten Jahrzehnten viele Fans in allen Altersgruppen gewonnen habe, erläutert Thomas Edelkamp. Tausende loyale Gäste, zudem eine besonders anspruchsvolle Klientel, die grossen Wert auf Genuss lege, reisten jedes Jahr mit der Marke in die neun Romantik-Länder. «Von dieser Kraft der Marke sollen jetzt noch mehr Fünf-Sterne-Hotels unter dem Pearls-Label profitieren, die bislang keine Partner von Romantik sind», sagt Edelkamp. Der weitere Aufbau des Netzwerkes solle nun selektiv und mit konsequent hohen Qualitätsansprüchen betrieben werden. Dabei bleibt auch das Fünf-Sterne-Segment bei Romantik familiär geprägt. Die Romantik-Gastgeber seien einer der Grundpfeiler der Marke und garantierten auch in diesem Bereich «genau die Leichtigkeit, die Reisende von den Häusern der Kooperation kennen und erwarten», so Edelkamp weiter.

Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten

Der Markenexperte beschreibt die meist familiengeführten «Pearls by Romantik» Hotels als «Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten», die sich auch durch aussergewöhnliche Wellness-Bereiche und eine hochstehende Kulinarik auszeichnen. «Wir wissen, dass es in ganz Europa sehr viele unabhängige Luxushotels gibt, die auf der Suche nach einer starken Marke sind, mit der sie ihre Reichweite in den relevanten Kanälen ausbauen können.» Romantik halte dafür das passende Angebot parat, da in den letzten Jahren diverse Plattformen und Kommunikationskanäle geschaffen wurden, die das Unternehmen in die Lage versetzen, eine nachhaltige und erfolgreiche Vermarktung der Hotels zu gewährleisten.

Romantik-Plattformen für die Profilierung und weitere Vermarktung

«Unser neues Kundenbindungsprogramm, Partnerschaften mit ‚Miles & More‘ und Bahn-Bonus, ein eigener, digitaler Tischreservierungsservice sowie unsere ‚MyRomantik-CRM-Plattform‘, die alle Aktivitäten und Informationen europaweit verbindet und massgeschneidertes Direktmarketing erlaubt, füllen die Marke mit Leben. Damit sind wir eine Traditionsmarke, die auch für Fünf-Sterne-Hotels ein einmaliges digitales und technologisches Angebot bereithält und somit europaweit eine echte Alternative für deren Vermarktung bietet», so Thomas Edelkamp.

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20