Pizolbahnen AG

MEDIENMITTEILUNG | Pizolbahnen starten in die Wintersaison

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Am vergangenen Samstag und Sonntag konnte aufgrund der guten Schneeverhältnisse am Pizol, mit der Seite Wangs bereits ein Wochenendbetrieb für Skisportler*innen angeboten werden. Am kommenden Freitag, 10.12.2021, starten die Pizolbahnen mit der Seite Wangs offiziell in die Wintersaison mit täglichem Skibetrieb. Zudem sind am Wochenende alle grösseren Anlagen am Pizol geöffnet.

Endlich kann es losgehen - oder anders gesagt losgefahren werden. All jenen welche schon seit Tagen, Wochen oder Monaten darauf warten wieder dem Wintersport fröhnen zu können, bieten sich ab dem kommenden Freitag, 10. Dezember 2021 wieder täglich sportliche Pisten am Pizol.

"Schon am letzten Wochenende, bei welchem wir aufgrund der guten Schneeverhältnisse die Gondelbahn-Wangs und die Sesselbahn Furt-Gaffia in Betrieb hatten, verzeichneten wir eine hohe Nachfrage an Gästen" - erklärt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG.

Umso erfreulicher ist nun der offizielle Start in die Wintersaison, bereits am kommenden Freitag. "Die letzten Vorbereitungen laufen und der Pistendienst ist unentwegt im Einsatz um für optimale Pistenverhältnisse zu sorgen. So können wir vorbereitet in den Tagesbetrieb starten." - so Betriebsleiter Markus Oertle.

Am Freitag, 10.12.2021 sind auf der Seite Wangs die Anlagen: 8er-Gondelbahn Wangs-Furt, der Übungslift, die 4er-Sesselbahn Furt-Gaffia als auch die 4er-Sesselbahn Gaffia-Pizolhütte in Betrieb. Der SAC-Lift sowie der Riders-Lift werden folgen.

Am Samstag, 11.12. und Sonntag, 12.12.2021 werden alle grösseren Anlagen am Pizol in Betrieb sein. Soll heissen nebst jenen auf der Seite Wangs, sind auch die 8er-Gondelbahn in Bad Ragaz, die 6er-Sesselbahn Schwamm, der Übungslift als auch die 4er-Sesselbahn Pardiel-Laufböden in Betrieb. Das neue Kinderland wird voraussichtlich ab dem 18.12.2021 zugänglich sein.

Wochentags vom 13. - 16.12.2021 ist der Skibetrieb wieder auf die Seite Wangs beschränkt, bevor die Pizolbahnen dann ab dem folgenden Wochenende in den Vollbetrieb mit allen Anlagen starten.

Die Pizolbahnen freuen sich auf die bevorstehende Wintersaison und viele zufriedene Gäste - ganz dem aktuellen Slogan entsprechend: Winter erleben!

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb