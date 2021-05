Alliance Laundry Systems

Wie sollte ein Waschsalon 2021 aussehen? Vernetzt und vollständig ferngesteuert mit Primus XControl FLEX

Ripon, Wis (ots/PRNewswire)

Primus hat kürzlich seine neue Plattform mit Touch-Steuerung XControl FLEX vorgestellt

- Die XControl FLEX Plattform ist für die beiden meistverkauften Produktlinien der Marke Primus erhältlich: die nachhaltigen Waschschleudermaschinen der FX-Serie und die leistungsstarken Trockner der DX-Serie - Sie bieten erstklassige Touchscreen-Bedienung in 34 Landessprachen und One-Click-to-Start - Die i-Trace-Steuerungs-Dashboards gewährleisten eine perfekte Fernüberwachung für den Besitzer, vom Starten der Maschine bis zur Belohnung der Kunden und der Zahlungs-App für den Waschsalon.

Alliance Laundry Systems, der weltweit führende Hersteller von gewerblichen Wäschereianlagen, stellt eine weitere in seiner Liste von Innovationen vor - X Control Flex, eine Touchscreen-Steuerung für ausgewählte Primus-Modelle. Der Touchscreen bietet nicht nur eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Kunden von Wäschereimaschinen, sondern trägt auch dazu bei, die Anzahl der Berührungspunkte zu reduzieren - ein wichtiges Plus im Kontext der Coronakrise.

"Alliance hat schon immer Hygiene und Leistung in den Vordergrund unserer Innovationsbemühungen gestellt", sagte Rocco di Bari, Chief Commercial Officer für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Alliance Laundry Systems. "Wir sind überzeugt, dass wir die aktuell intuitivste und leistungsstärkste Steuerungslösung für Verkaufsumgebungen anbieten. Dies ist eine zukunftssichere Technologie, die Berührungen minimiert und Ihre Wäsche und die Verwaltung Ihres Waschsalons sicherer und schneller macht."

Die Primus-Steuerung bringt die Touchscreen-Technologie auf die nächste Stufe, insbesondere für Waschsalon-Kunden. Die Touchscreens, die für Waschmaschinen- und Trocknermodelle angeboten werden, ermöglichen es den Kunden, Zyklen anzupassen und Funktionen wie Extrawaschgänge, Spülgänge und spezielle Zyklen (vom Besitzer programmiert) auszuwählen. Mit ihren 34 Sprachen bietet sie weitere Flexibilität. Kunden erhalten durch intuitive Bildschirmansagen und Optionen eine größere Kontrolle über ihren Reinigungsgrad (was in der COVID-19-Krise von entscheidender Bedeutung ist), während die Salonbesitzer ihre Rentabilität steigern. Darüber hinaus bietet die neu eingeführte dreijährige Garantie Waschsalonbesitzern, die auf der Suche nach der besten Ausrüstung für ihre Waschsalons sind, ein Maximum an Sicherheit.

Waschsalonbesitzer erhalten mit der Konnektivität noch mehr Kontrolle über ihr Geschäft: Das Cloud-basierte Primus i-Trace Wäschereimanagementsystem bietet erweiterten Zugriff auf die Betriebsdaten.

Die Kombination aus der intuitiven und vorteilhaften Touchscreen-Bedienung von X Control Flex, den Echtzeit-Betriebsdaten über i­Trace und der bereits legendären Langlebigkeit von Primus, die durch eine dreijährige Garantie abgesichert ist, gibt Waschsalonbesitzern alle Werkzeuge an die Hand, um den Betrieb zu rationalisieren und den Umsatz zu maximieren. X Control Flex bietet Kunden auch Option für die mobile Zahlung und durch die Konnektivität wird das System automatisch aktualisiert, um es jeweils auf dem neuesten Stand zu halten.

Für weitere Informationen oder um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie primuslaundry.com.

Informationen zu Primus -Seit 1911 hat Primus immer wieder Innovationen entwickelt, um unseren Kunden und deren Kunden erstklassige starke Reinigungsleistung zu liefern. Unser Ziel ist es, maximale Effizienz bei minimalem Aufwand zu erzielen und gleichzeitig die Ressourcen optimal zu nutzen. Wir haben uns einen Namen für effiziente, umweltfreundliche Lösungen gemacht, die für erstklassige Wäschereien vor Ort, Waschsalons, Langzeitpflegeeinrichtungen und gewerbliche Wäschereien entwickelt wurden. Zu den technischen Durchbrüchen von Primus gehören die weltweit erste erfolgreiche, freistehende Hochschleuder-Waschmaschine und unsere hochentwickelten vernetzten Steuersysteme. Bei Primus bieten wir Ihnen langlebige, benutzerfreundliche Wäschelösungen, die Sie Jahr für Jahr an die Spitze führen.

