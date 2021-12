REFIRE

REFIRE stellt auf der Expo 2020 Dubai saubere Energielösungen über die Cloud vor

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Als Vertreter der Stadt Shanghai präsentierte REFIRE auf der Cloud-Ausstellung der Expo seine neuesten PRISMA-Brennstoffzellensysteme

REFIRE stärkt seine Partnerschaften mit der Industrie und will mehr Kunden rund um den Globus erreichen

Auf der Expo 2020 Dubai, die am 1. Oktober 2021 offiziell eröffnet wurde, hat Shanghai REFIRE Technology Co. Ltd. (REFIRE), ein führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien, seine PRISMA-Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme mittlerer und hoher Leistung sowie die Kernkomponenten - die Brennstoffzellenstapel - vorgestellt. Erstmalig hat REFIRE seine Produkte über die Online-Ausstellung der World Expo einem weltweiten Publikum präsentiert.

REFIRE wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Das Unternehmen ist einer der stärksten Förderer der Brennstoffzellenfahrzeugindustrie und leistet durch kontinuierliche Innovation, Zusammenarbeit mit der Industrie und Pflege der Wertschöpfungskette anspruchsvolle Pionierarbeit.

REFIRE nahm als Vertreter der technologisch innovativsten Unternehmen Shanghais an der Expo teil. Im Einklang mit Chinas Ziel der Klimaneutralität bis 2060 präsentierte REFIRE seine neuesten Brennstoffzellentechnologien, die saubere Wasserstoff-Energielösungen für die Mobilität der Zukunft bieten.

PRISMA-Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme sind das jüngste Ergebnis der Innovation von REFIRE. Die Systeme wurden auf der Grundlage des typischen Anwendungsszenarios von Nutzfahrzeugen, insbesondere von schweren Nutzfahrzeugen, entwickelt. Um zu sicherzustellen, dass die Fahrzeuge unter allen Bedingungen fahren können und in der Lage sind, anspruchsvolle Situationen zu bewältigen, ohne dabei Schadstoffe zu emittieren, hat REFIRE die technischen Schlüsselindikatoren seines neuesten PRISMA XII+ Brennstoffzellensystems massiv verbessert, um dadurch gleichzeitig Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Systemsicherheit zu gewährleisten.

Robin Lin, Gründer, Vorsitzender und CEO von REFIRE, erklärte: „REFIRE fühlt sich geehrt, eines der repräsentativen Unternehmen Chinas und Shanghais auf der World Expo zu sein. Obwohl wir aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht nach Dubai reisen konnten, haben wir uns gefreut, dem weltweiten Publikum unsere technologischen Innovationen und Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien online präsentieren zu können.

„Für uns ist die Expo eine großartige internationale Austauschplattform, die es uns ermöglicht, unsere globale Zusammenarbeit in der Wasserstoffindustrie zu stärken, unsere globale Geschäftsexpansion zu beschleunigen und unseren Kunden weltweit noch mehr hochwertige und zuverlässige Produkte anzubieten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der Welt grünen Strom für Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung bereitzustellen."

In den vergangenen sechs Jahren hat REFIRE aktiv mit zahlreichen Partnern in der globalen Industriekette zusammengearbeitet, um ein Ökosystem für Wasserstoff-Energieanwendungen aufzubauen und die groß angelegte Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie zu fördern. Die Technologie des Unternehmens wird nicht nur in den Regionen des Jangtse- und Perlflussdeltas sowie in Zentral- und Nordchina eingesetzt, sondern hat sich auch auf internationalen Märkten wie Deutschland, Japan, Malaysia und den Vereinigten Staaten von Amerika durchgesetzt.

Vor dem Hintergrund der Förderung eines nachhaltigen grünen Wachstums hat sich REFIRE verpflichtet, die Masseneinführung der emissionsfreien Brennstoffzellenmobilität weltweit zu beschleunigen, und dieses Jahr markiert ein weiteres erfolgreiches Jahr für sein internationales Geschäft. Im Mai erhielt REFIRE durch den TÜV Nord die Zertifikate der autorisierten EU-Behörde RDW, was den Weg für die europäische Marktexpansion von REFIRE weiter ebnet. Im August hat REFIRE in Zusammenarbeit mit eCap Mobility, einem strategischen Partner in Nordeuropa, einen Brennstoffzellenbus im deutschen Nationalpark Unteres Odertal in Betrieb genommen. Darüber hinaus hat REFIRE in diesem Jahr zwei Partnerschaften mit der Schaeffler AG bzw. Toyota geschlossen, um die Innovation der Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen.

Als einer der größten Pavillons auf der Expo präsentiert der chinesische Pavillon die wissenschaftlichen und technologischen Innovationen des Landes und fördert den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit. Auf der „Shanghai Day Exhibition on Cloud" im Pavillon präsentierten fast 60 Hightech-Unternehmen aus Shanghai und der Region des Jangtse-Flussdeltas über 300 Spitzenprodukte, die die Errungenschaften und Anwendungen der Region im Bereich der technologischen Innovation und der digitalen Transformation widerspiegeln.

Besuchen Sie die REFIRE Expo Cloud Ausstellungshalle und erfahren Sie mehr über REFIREs innovative Lösungen für saubere Energie über den Link https://exposhanghai.digitalexpo.com/pc/exhibitor/detail?eid=10015032021110500016360923453874500745259704025&id=10017012021111100016366184541919536445877542354.

Informationen zu REFIRE

REFIRE mit Hauptsitz in Shanghai, China, ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Erprobung, den Prototypenbau, die Anwendungstechnik und die Produktion von integrierten Brennstoffzellensystemen für Busse, LKWs, Spezialfahrzeuge und Schiffsanwendungen spezialisiert. Im Dezember 2021 treiben REFIREs Brennstoffzellentechnologien und -produkte Brennstoffzellenfahrzeuge (FCVs) an, die in 17 Städten in China und 5 Überseeländern täglich im Einsatz sind.