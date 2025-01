Huawei Digital Power

Gemeinsam den Weg nach vorne beschreiten | Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends der Ladenetzbranche 2025

Huawei veröffentlichte die Top 10 Trends der Ladenetzbranche 2025 mit dem Thema "Gemeinsam den Weg nach vorne beschreiten". Wang Zhiwu, Präsident von Huawei Smart Charging Network Domain, interpretiert die 10 wichtigsten Trends der Ladeinfrastrukturbranche für 2025 aus der Perspektive der Entwicklungsrichtungen der Branche und des technologischen Entwicklungspfads.

Er stellt fest, dass sich Elektrofahrzeuge (EVs) wieder besser entwickelt haben als erwartet. Schätzungen zufolge wird die Zahl der E-Fahrzeuge innerhalb von 10 Jahren weltweit 480 Millionen erreichen. Wir befinden uns bereits in der Ära der umfassenden Elektrifizierung. In Zukunft wird Huawei mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um die Abdeckung mit ultraschnellen Ladegeräten in allen Szenarien zu beschleunigen. In der Flut der Elektrifizierung von Fahrzeugen setzen wir uns für die Verwirklichung der Vision ein, gemeinsam die Straße aufzuladen, die vor uns liegt.

Trend 1: Entwicklung mit hohem Qualitätsstandards

Der hochwertige Ausbau von Ladenetzen hat sich zu einem Trend in der Branche entwickelt. Die gesamte Branche wird einen tief greifenden Wandel durchmachen, in dessen Mittelpunkt eine hochwertige Entwicklung steht. Die Technologien werden sich rasch weiterentwickeln, und die Zahl der Unternehmen, die sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, wird stark zurückgehen.

Trend 2: Flächendeckendes ultraschnelles Laden

"Ultraschnelles Laden" ist ein Schlagwort des Jahres 2024 für die Branche. Mehrere Städte in China haben damit begonnen, ultraschnelle Lademöglichkeiten einzurichten, was das explosive Wachstum der Anzahl von E-Fahrzeugmodellen, die ultraschnelles Laden unterstützen, noch verstärkt. Man geht davon aus, dass alle typischen E-Fahrzeugmodelle bis 2028 in allen Szenarien ultraschnelles Laden unterstützen werden.

Trend 3: Optimale Erfahrung

Die ausgereiften Technologien der intelligenten Steuergeräte, des intelligenten Fahrens und der intelligenten Ladegeräte fördern ein digitales, intelligentes und automatisches Ladeerlebnis, das die Ära des digitalisierten Ladeerlebnisses einleitet.

Trend 4: Elektrifizierte Logistik

Um das Ziel zu erreichen, Öl durch Strom für schwere Nutzfahrzeuge zu ersetzen, ist die Aufladung das Haupthindernis. Die ultraschnellen Ladetechnologien werden die Hürden der Industrie vollständig überwinden. Das ultraschnelle Laden hat Vorteile wie niedrige Investitionskosten (CAPEX), eine hohe Ladekompatibilität, eine einfache Wartung der Geräte und einen geringen Platzbedarf für die Ladestationen, was die Entwicklung einer elektrifizierten Logistik für die Industrie fördert.

Trend 5: Rasterfreundlichkeit

In Zukunft wird die Interaktion im Stromnetz von einer passiven zu einer aktiven Reaktion und von einer einseitigen zu einer mehrseitigen Interaktion übergehen, um die Sicherheit des Stromnetzes zu gewährleisten.

Trend 6: Mehrstufiges Power Pooling

Mit immer mehr kompatiblen E-Fahrzeugmodellen und größeren Reichweiten werden kommerzielle E-Fahrzeuge sogar das Laden im Megawattbereich unterstützen. Angesichts der sich ständig ändernden Anforderungen wird sich die Energiepooling-Technologie von der Anwendung von geteilten Ladegeräten zu einem mehrstufigen Energiepooling weiterentwickeln und auf Stromnetze und Elektrofahrzeuge ausgedehnt. Diese Entwicklung reduziert die Abhängigkeit von den Stromnetzen, unterstützt die Entwicklung von EV-Modellen und erfüllt die Anforderungen an EVs in höchstem Maße.

Trend 7: Vollständig flüssigkeitsgekühltes Laden

Die Ladeszenarien werden immer vielfältiger, insbesondere auch in extremeren Umgebungen. Daher beschleunigt die Industrie den Einsatz von flüssigkeitsgekühlten Hochleistungsladegeräten. Flüssigkeitsgekühltes Aggregat + flüssigkeitsgekühlte Ladestation werden die beste Kombination sein.

Trend 8: PV+ESS+Ladegerät Integration

Die traditionelle Lösung des "Stapelns von PV, ESS und Ladeschränken" wird sich allmählich zu einer Lösung der "intelligenten Integration" entwickeln, die die Vorteile während des gesamten Lebenszyklus verbessert, die Stromnetze schont und die Sicherheit der Ladestation gewährleistet.

Trend 9: Low-Power-DC-Ladung

Der Campus wird das zentrale Szenario für die zukünftige V2G-Entwicklung sein. Da Gleichstrom-Ladestationen mit geringer Leistung immer beliebter werden, verfügen sie über mehr digitale Funktionen, wie z. B. die Berechnung von Bonuspunkten, die zentrale Bereitstellung, die einfache Verwaltung und Steuerung sowie die V2G-Entwicklung.

Trend 10: Elektrische Sicherheit

Da sich die Ladeszenarien auf dicht besiedelte Umgebungen ausweiten, werden sich die Anforderungen an die elektrische Sicherheit von einer Einzelpunktkontrolle zu einer einheitlichen Kontrolle von Personen, E-Fahrzeugen, Ladegeräten und ESS verlagern.

