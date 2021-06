biopeak

Biopeak übernimmt Implementierung der medizinisch CE-zertifizierten biobeat-Produkte in der deutschen Versorgungslandschaft

München

Die Pandemie hat Verlierer und Gewinner hervorgebracht. Ein Paradebeispiel für Pandemie-Innovationen lieferte das israelische Start-up biobeat. Dessen Produkte ermöglichen die nicht-invasive, kabellose Erhebung von 13 Vitalparametern nach medizinischem Standard mit nur einem Medizin-Gerät ohne Patientenkontakt. Zusammen mit der von biobeat entwickelten manschettenlose Blutdruckmessung wurden alle biobeat-Produkte kürzlich CE- und FDA-zertifiziert.

Ab sofort können sich Kliniken für eine Teilnahme an Pilotprojekten für die international im Einsatz befindliche Medizin-Technik-Innovation bewerben.

Tools zur Vitalüberwachung und Datenerfassung

Die Geräte von biobeat sind in der Lage, Millionen von Datenpunkten pro Patient und Woche zu sammeln. Dies wird durch die proprietären Datenerfassungsgeräte in Form eines Handgelenks- oder Brustmonitors ermöglicht. Beide Geräte basieren auf dem PPG-Sensor, der von biobeat entwickelt, weltweit patentiert und CE- wie FDA-zertifiziert wurde. Jedes dieser Geräte ist in der Lage, zahlreiche Vitalparameter zu messen - kontinuierlich, drahtlos und in Echtzeit. So konnten sich die biobeat-Produkte im Einsatz auf vielzähligen, internationalen Covid-19-Stationen bereits beweisen und Ansteckungsrisiken für Behandler reduzieren.

"Die Biobeat-Management-Plattform vereinfacht den klinischen und pflegerischen Alltag signifikant - auch unabhängig von Covid-19."

Die cloud-basierte biobeat-Management-Plattform ermöglicht die Überwachung einer unbegrenzten Anzahl von Patienten in medizinischer Qualität. Die Patienten erhalten entweder den Handgelenks- oder den Brustmonitor gepaart mit einer mobilen Anwendung, die IOS- und Android-kompatibel ist, für die Verwendung zu Hause zum Beispiel vor Operationen. Nachdem der Patient von seinem Behandler in die Webplattform aufgenommen wurde, können seine Vitalwerte von überall verfolgt und überwacht werden. Individuelle Alarme zu jeweiligen Schwellenwerten werden automatisch ausgelöst, sodass Behandler rechtzeitig eingreifen können, bevor eine klinische Verschlechterung eintritt.

Innovation, die die Versorgungsqualität signifikant verbessert

Bis heute kommen zur Messung von Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Pulsdruck oder Hauttemperatur und weiterer Vitalparameter eine Vielzahl unterschiedlicher Messinstrumente zum Einsatz. Biobeat hat die weltweit erste, derart komplexe Lösung entwickelt, die nach einmaligem Anlegen des Handgelenks- oder Brustmonitors die medizinisch CE-zertifizierte Messung und Auswertung von gleich 13 verschiedenen Vitalwerten ermöglicht. Und dies sowohl stationär als auch aus der Ferne. "Die Produkte bieten unfassbar viele Möglichkeiten für die klinische und pflegerische Versorgungslandschaft", so Yehoshua Chmiel, Geschäftsführer der deutschen Service- und Vertriebsgesellschaft biopeak. "Wir sind sehr stolz, dass biobeat uns beauftragt hat, diese medizinische Innovation in der D-A-CH Region bekannt und erfolgreich zu machen. Unser Auftrag ist es, mit Künstlicher Intelligenz (KI) und innovativster Medizintechnik zu einer weitreichenden Verbesserung der Versorgung beizutragen."

Ab sofort sind die biobeat-Produkte und KI-basierten Lösungen für Klinik, Pflege, Pharma und Forschung über die biopeak GmbH auch in Deutschland erhältlich. Die in München ansässige Service- und Vertriebsgesellschaft hat hierfür eine Beratungs-Unit eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit Kliniken, Ärzten und Pflegeeinrichtungen eine sukzessive Implementierung in die deutsche Versorgungslandschaft begleiten wird. Alle Informationen über biobeat für Deutschland, Österreich und Schweiz finden Interessierte auf www.biopeak.de.

Digitalisierungsaffine und telemedizinisch interessierte Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie Unternehmen aus Pharma und Forschung können sich noch bis zum 6. August 2021 für eines von insgesamt fünf Pilotprojekten bewerben unter pilotprojekt@biopeak.de.