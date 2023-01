HAVI Logistics GmbH

HAVI Deutschland entwickelt mit McDonald's Deutschland bundesweites Mehrwegverpackungssystem

Duisburg (ots)

Der Logistik- und Supply Chain Spezialist HAVI und McDonald's Deutschland haben gemeinsam mit Lieferpartner:innen eine bundesweite Lösung für Mehrwegverpackungen für die rund 1.450 deutschen Restaurants entwickelt: Von der Becher-Entwicklung über den Transport bis zur Rückgabe steuert HAVI gemeinsam mit McDonald's Deutschland den gesamten Prozess. Das Unternehmen REMONDIS übernimmt in Deutschland den integrierten Reinigungsprozess für die Mehrwegverpackungen bei Bedarf. Seit Anfang 2023 sind die Mehrwegverpackungen in allen deutschen McDonald's Restaurants erhältlich.

Seit Anfang 2023 können die Gäste deutschlandweit bei McDonald's zwischen Einweg- und Mehrwegverpackungen bei Getränke- und Eisbechern wählen. Die Mehrwegverpackungen sind für einen Pfand-Betrag direkt im Restaurant erhältlich und können in allen deutschen McDonald's Restaurants gegen Rückerhalt des Pfandbetrags zurückgegeben werden. Nach der professionellen Reinigung in den Restaurants oder bei Bedarf durch den externen Dienstleister für Recycling, Service und Wasser REMONDIS werden die Mehrwegverpackungen wieder in das System zurückgeführt.

Kompletter End-to-End-Prozess aus einer Hand

Der gesamte Prozess wurde in enger Zusammenarbeit mit McDonald's Deutschland, seinen Lieferpartner:innen und HAVI entwickelt. Auch die Mehrwegverpackungen selbst wurden von tms, einem HAVI-Unternehmen, das auf Verpackungs- und Marketingservices spezialisiert ist, entwickelt. HAVI ist damit verantwortlich für die gesamte Lieferkette: Die Planung der Mengen und die Beschaffung sämtlicher Mehrwegverpackungen für alle knapp 1.450 Restaurants in ganz Deutschland sowie den Rücktransport im Rahmen der regulären Belieferung der Restaurants. Neben der Rücknahme der Mehrwegverpackungen nimmt HAVI weitere recyclingfähige Wertstoffe wie Einwegpapierbecher und Kartonage zurück.

Professioneller Spülprozess durch REMONDIS

Da nicht alle McDonald's Restaurants über eine geeignete Spülmöglichkeit verfügen, um die Mehrwegverpackungen vor Ort zu reinigen, haben HAVI und REMONDIS gemeinsam mit McDonald's Deutschland eine skalierbare Spüllogistik entwickelt. Ralf Mandelatz, Geschäftsführer der REMONDIS Recycling GmbH & Co. KG, über die neue Dienstleistung: "Beim Aufbau dieser neuen Mehrwegkreisläufe können wir auf unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet des Zählens, Sortierens und Pfand-Clearings von Getränkeverpackungen zurückgreifen. Gemeinsam mit unseren Partnern machen wir die Mehrwegwirtschaft massentauglich und leisten so unseren Beitrag zur Abfallvermeidung."

Wachstumsfeld Nachhaltigkeit

Sven Sachse, Vorsitzender der Geschäftsführung HAVI Deutschland: "Unsere neue Komplettlösung für Mehrwegverpackungen ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Nachhaltigkeitsstrategie und ergänzt unsere Dienstleistungen optimal. Wir entlasten die Systemgastronomie, denn unser Service bietet mit unseren Partnern eine professionelle Lösung aus einer Hand."

Über HAVI International

HAVI ist ein globales, eigentümergeführtes Unternehmen, das auf die Innovation, das Management und die Optimierung von Lieferketten führender Marken spezialisiert ist. Angeboten werden ganzheitliche, integrierte Lösungen entlang der gesamten Supply Chain vom Rohstoff bis zum Kunden. Die Services reichen von Supply Chain Management, Logistik über Sourcing und Packaging bis hin zu Marketing Services von tms. Gegründet im Jahr 1974 beschäftigt HAVI mehr als 10.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern.

Über HAVI Deutschland und die Nachhaltigkeitsstrategie

In Deutschland ist HAVI an insgesamt 9 Standorten mit rund 1.400 Mitarbeitern vertreten. Nachhaltigkeit steht im Fokus des Supply Chan Spezialisten für die Systemgastronomie. Mit seinem Beitritt zur Science Based Targets initiative (SBTi) hat HAVI sich offiziell verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck noch weiter zu verringern. Dafür setzt das Unternehmen unter auf die hauseigene LNG-LKW-Flotte in Deutschland, zwei eigene LNG-Tankstellen, nachhaltige Gebäudetechnik mit CO2-neutralen Kälteanlagen, 100 Prozent Grünstrom, Wärmerückgewinnung und innovative Recycling- und Waste Management Services. Dazu zählt unter anderem das erste Becher-Recyclingsystem in ganz Deutschland.

Über REMONDIS

REMONDIS ist eines der weltweit größten Privatunternehmen für Recycling, Service und Wasser und erbringt Dienstleistungen für rund 30 Millionen Menschen. Über Niederlassungen und Anteile an Unternehmen ist REMONDIS in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent. Das 1934 gegründete Familienunternehmen erwirtschaftet mit mehr als 38.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 8,2 Milliarden Euro (2020). REMONDIS leistet über viele Geschäftsbereiche hinweg einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Angefangen bei der Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe aus Industrie- und Haushaltsabfällen, über die Herstellung hochwertiger Recyclingrohstoffe bis hin zur Umwandlung nicht recyclingfähiger Reststoffe in Kraftstoffe. Nicht zuletzt trägt das Unternehmen durch den Einsatz von Biomasse als Energieträger zunehmend auch zur Energiewende bei. Dabei sieht sich das REMONDIS weltweit als Ansprechpartner und Berater für Industrie, Handel und Kommunen, um auch regionale und individuelle Lösungen zu finden.

Mehr Informationen unter www.remondis-recycling.de.