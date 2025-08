Saudi Ministry of Finance begrüßt den 2025 IMF Article IV Consultation Report

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das saudische Finanzministerium beendete in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die AlUla Conference for Emerging Market Economies nach zwei Tagen intensiver Sitzungen, an denen Finanzminister, Zentralbankgouverneure und andere Entscheidungsträger und ...

mehr