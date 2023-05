Stadtmuseum Aarau

«Blinder Fleck» Fotografie aus Aarau | Ausstellung im Stadtmuseum Aarau

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Blinder Fleck – Fotografie aus Aarau

In der Ausstellung «Blinder Fleck – ich sehe was, was du nicht siehst» (ab 26. Mai bis 23. Juli im Stadtmuseum Aarau) rücken 9 Fotograf:innen aus der Region Aarau persönliche, kollektive und unerwartete Wahrnehmungslücken ins Zentrum.

Liebe Medienschaffende, wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Medium einen Hinweis auf die Foto-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau «Blinder Fleck – ich sehe was, was du nicht siehst » publizieren. Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne mehr Informationen zu den einzelnen Werken, vermitteln Kontakte zu den Fotograf:innen oder lassen Sie den Künstler:innen beim Aufbau über die Schulter schauen. Beste Grüsse, Meret Radi

«Blinder Fleck» Fotografie aus Aarau

Ich sehe was, was du nicht siehst

Das Telli-Schwimmbad in Grün, Kreiselkunst als Rampe oder Füröbele im Hobo: Die Foto-Ausstellung verändert den Blick auf die Stadt. Sie zeigt Menschen aus Aarau, versteckte Winkel allbekannter Plätze, blickt durch die Linse der lokale Skate-Szene oder verrät, was nach der letzten Runde in der Tuchlaube, im Waldmeier oder im Theo passiert. Mystische Blicke aus dem Stadtmuseum, überraschende Detail-Aufnahmen von Alltagsgegenständen und der Graben zwischen der digitalen und analogen Welt – die Schau richtet das Augenmerk auf Details, Lücken und Abgründe, die oftmals übersehen werden. Weitere Werke greifen auf, wovon die Gesellschaft den Blick abwendet – so wird neben der zarten Seite von sogenannten Listenhunden, auch beleuchtet, wann körperliche Nähe bedrohlich wird.

Vom Fotobier zur Foto-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau

Die Ausstellung ist in enger Zusammenarbeit mit den Fotograf:innen entstanden. Alle 9 Beteiligten im Alter von 20 bis 62 Jahren, leben, arbeiten und fotografieren hier: Marc Bachmann, Patrick Biland, Zoë Hausmann, Luca Schaffer, Hana Solenthaler, Valentina Verdesca, Jacqueline Weiss, Emma Würtenberg, Simon Zeltner. Sie treffen sich seit mehreren Jahren regelmässig zum Fotobier im Stadtmuseum – einem vom Museumsteam initiierten Stammtisch für Fotograf:innen aus der Region Aarau. Aus diesem Treffen entstanden 2020 und 2021 bereits zwei Foto-Adventskalender: Für diese kombinierten einige der Fotograf:innen Pressebilder aus dem Ringier Bildarchiv mit eigenen Werken. Die so entstandenen Bildpaare projizierte das Stadtmuseum während der Adventszeit auf den Schlossplatz.

Vernissage

25. Mai 2023, 18.30 Uhr

Führung mit den Fotograf:innen

Do, 1. Juni, 18.30 Uhr

Do, 15. Juni, 18.30 Uhr

So, 2. Juli, 14 Uhr

Mittagstisch mit Kurzführung

Di, 27. Juni, 12 – 13.15 Uhr (mit Anmeldung)

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch