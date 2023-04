Medieninfo: Neues im Stadtmuseum Aarau

Stadtmuseum Aarau

Überraschende Blicke auf die Stadt, neue Stadtgeschichten aus der Bevölkerung und gesprächige Museumsobjekte: Mit einem zweitägigen Museumsfest am 29./30. April feiert das Stadtmuseum Aarau die Neuheiten in der Dauerausstellung und lädt die Bevölkerung zum Mitgestalten ein. Am Eröffnungswochenende wartet ein buntes Programm mit Kurzführungen, Schoggi-3D-Druck und Lochkamera-Workshops. Ausserdem findet vor der traditionellen Silent Disco auf dem Schlossplatz zum ersten Mal eine Kinder-Silent-Disco statt (ab 18 Uhr Kinder-Silent-Disco nur bei schönem Wetter, Silent Disco ab 20 Uhr bei jedem Wetter).

Neue Perspektiven auf Aarau

In «Blicke auf Aarau» spazieren Besucher:innen durch Bilder von Aarau vom 17. Jahrhundert bis heute, blättern eigenhändig durch die Bildersammlung des Museums und entdecken die Stadt aus der Perspektive von Aarauer Kindern, dem ehemaligen Stadtbaumeister oder einer Fotografin aus Erlinsbach. Und wie siehst du Aarau? In der Ausstellung haben Museumsgäste Gelegenheit sich die Aargauer Kantonshauptstadt neu zusammenzustellen und an einem Wettbewerb teilzunehmen. Wer diesen gewinnt, kann eine Wand in der Ausstellung gestalten (Teilnahme bis 1. Juli: stadtmuseum@aarau.ch*).

Sprechende Museumsobjekte & ein interaktiver Hörspiel-Krimi

Leise sprechen, Hände auf dem Rücken verschränken und viel lesen - nicht im Stadtmuseum Aarau! Neu spielen und chatten sich Besucher:innen durch die Ausstellung. Unterwegs verraten fröhliche, launische und vor allem äusserst gesprächige Museumsobjekte ihre Erlebnisse – sofern die richtigen Fragen gestellt werden. Weiter lädt ein interaktiver Hörspielkrimi zur Spurensuche quer durchs Museum ein. Detektiv Bissig braucht Hilfe bei der Aufklärung eines mysteriösen Mordfalls.

Welches sind die neuen Stadtgeschichten?

Diese Frage beantwortet das Stadtmuseum nicht alleine, sondern im engen Dialog mit der Aarauer Bevölkerung. Neu erzählen zwei Freundinnen, die Wurzeln in Aarau und in der Türkei haben, was sie in Aarau erlebt haben und, warum ein Modellflugzeug und ein Tassli in die Museumssammlung gehören. Demokratische Museumsarbeit als Schwerpunkt: Auch in Zukunft entscheidet die Bevölkerung im Stadtmuseum Aarau mit, wie sich die Sammlung weiterentwickelt und welche Geschichten für die Zukunft bewahrt werden (mehr dazu in Hintergründe zu Collecting im Anhang). So hat auch eine Primarschulklasse die sprechenden Museumsobjekte mitprogrammiert und eine Kanti-Klasse Videos zur helvetischen Revolution gedreht.

* Wettbewerb: Gestalte das Stadtmuseum mit.

Schreibt, warum dein Blick auf Aarau besonders ist. Wer dem Stadtmuseum Aarau die überzeugendste Antwort schickt, gewinnt die Möglichkeit, eine Bildauswahl für die Ausstellung zusammenzustellen. Teilnahme (bis 1. Juli 2023): stadtmuseum@aarau.ch.

Neue Online-Sammlung

Auch die Online Sammlung des Stadtmuseums Aarau erhält ein Update: Interessierte durchforsten die Museumssammlung bequem von zuhause aus und können ihr Wissen zu bestimmten Objekt mit dem Museum teilen. sammlung.stadtmuseum.ch

Grosses Museums Apéro Games Disco Fest: Programm

Für Kids: Druckt eure Lieblingsmotive aus Schokolade, baut Lochkameras und tanzt an der ersten Kinder-Silent-Disco mit Kopfhörern über den Schlossplatz!

Für alle anderen: Blickt auf Führungen hinter die Kulissen und lernt die Neuheiten in der Dauerausstellung kennen. Tanzt bis um Mitternacht zu den Tunes von DJ Kabelsalat auf dem Schlossplatz. Das ist das Programm am Grossen Museums Apéro Games Disco Fest im Stadtmuseum Aarau (freier Eintritt, Workshops: 5 Franken)

Samstag, 29. April

13-16 Uhr: DigiSpace mit Schoggi-3D-Druck

13 / 14 / 15 Uhr: Führungen: Blick hinter die Kulissen

18 Uhr: Start Kinder Silent Disco

20-00 Uhr Silent Disco mit DJ Kabelsalat

Sonntag, 30. April

11.15 Uhr Führung in der camera obscura

12.30 - 15.30 Pinhole Day: Experimentieren mit Lochkameras

13 / 14 / 15 Uhr: Führungen: Blick hinter die Kulissen

13-17 Uhr: DigiSpace mit Schoggi-3D-Druck

14 Uhr Kern im Fokus: Führung in der Sammlung Kern

Neues im Stadtmuseum Aarau

Mit einem zweitägigen Museumsfest weiht das Stadtmuseum Aarau Neuheiten in der Dauerausstellung ein: In «Blicke auf Aarau» entdecken Museumsgäste, wie sich Aarau seit dem 17. Jahrhundert verändert hat, sie blättern durch die Bildersammlung und haben Gelegenheit Aarau ganz neu und anders zusammenzustellen. Ausserdem zeigen unter anderem der ehemalige Stadtbaumeister, Kinder und eine Fotografin ihre ganz individuelle Sicht auf die Stadt. Zusätzlich verraten gesprächige Museumsobjekte ihre Erlebnisse und im interaktiven Hörspielkrimi gibt es einen mysteriösen Mordfall zu klären.

Mit dem neuen Sammlungsprojekt «Collecting Stories» sammelt das Museum im engen Dialog mit der Bevölkerung neue Stadtgeschichten und entscheidet demokratisch, welche Objekte für die Zukunft in der Museumssammlung aufbewahrt werden: Zum Auftakt erzählen Menschen mit Wurzeln in Aarau und in der Türkei Geschichten zum Thema Freundschaft. Schoggi-3D-Druck, hinter die Kulissen blicken und auf dem Schlossplatz tanzen: Am zweitägigen Museums Games Apéro Disco Fest am 29./30. April lädt das Stadtmuseum Aarau zu Führungen, Schoggi-3D-Druck-Atelier und Silent Disco für Gross und Klein ein.

Sa/So, 29./30. April, ab 11 Uhr

Eintritt frei | Programm: stadtmuseum.ch/museumsfest

