Stadtmuseum Aarau

MM: Einweihung des grössten Puzzle der Stadt

Einweihung des grössten Puzzles der Stadt

Gemeinsam mit der Aarauer Bevölkerung vollendete das Stadtmuseum das grösste Puzzle der Stadt: Zahlreiche helfende Hände setzten im Sommer 2019 die 33'600 bunten Teilchen zusammen. Pandemiebedingt bliebt der grosse Moment der "Verpuzzelung" der 10 entstandenen Teilpuzzles zu einem riesengrossen Ganzen bisher aus. Doch das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 16. Juni weiht das Stadtmuseum das grösste Puzzle von Aarau feierlich ein (18.30 Uhr im Stadtmuseum).

Puzzlestück für Puzzlestück zum Glück

Im Sommer 2019 hat die Aarauer Bevölkerung die Vollendung des grössten Puzzles der Stadt geschafft. Eigentlich. Denn mit viel Eifer wurden die 33'600 bunten Teilchen im Stadtmuseum und in den Aussenstationen im Naturama, bei Aarau Info, in der Stadtbibliothek, im Rathaus und im Kunsthaus zusammengesetzt. So entstanden rund 10 Teilpuzzles für die Mitarbeitende ihre Mittagspausen hergaben, Schulklassen Stunden investierten und besonders Angefressene sogar mit ins Ferienhäuschen nahmen. Einmal fand eine Puzzle Night statt, an der bis spät in die Nacht hinein über den Tausenden von bunten Dschungel-Teilchen gebrütet wurde. Am 16. Juni zelebriert das Stadtmuseum nun den feierlichen Moment der Verbindung der 10 Teilpuzzles und weiht das grösste Dschungelbild der Stadt endlich ein. Und wer weiss, vielleicht ist der Anlass gleich der Startschuss für eine neue Puzzle-Sommer-Challenge?

Donnerstag, 16. Juni 2022, 18.30 Uhr

F eierliche Einweihung des grössten Puzzles der Stadt

Mit Apéro

Gemeinsam mit: Spielstatt

Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau